Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 8., hétfő Adrienn, Mária

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Rick Davies

Hosszú, rákkal vívott küzdelem után meghalt a rocklegenda

Rick Davies gyász rocklegenda
Life.hu
2025.09.08.
Elhunyt a hetvenes évek zenei ikonja, a Supertramp alapító tagja. Rick Davies pénteken, hosszú, rákkal vívott küzdelem után halt meg.

Milliók gyászolják a rocklegendát, a hetvenes évek zenei ikonját, Rick Daviest, a Supertramp alapító tagját. Az elhunyt zenész pénteken, Long Island-i otthonában halt meg. 

The singer and co-founder of British rock band Supertramp, Rick Davies, died on Saturday 6 September 2025 at the age of 81, the band Supertramp announced in a statement. Supertramp had performed on 16 July 2011 at the Festival des Vieilles Charrues in Carhaix, Finistere, France.Le chanteur et cofondateur du groupe de rock britannique Supertramp, Rick Davies, est mort le samedi 6 septembre 2025 a lAge de 81 ans, a annonce le groupe Supertramp dans un communique. Supertramp s etait produit le 16 juillet 2011 au Festival des Vieilles Charrues a Carhaix, Finistere, France. (Photo by Eric Pollet / Hans Lucas via AFP)
Rick Davies plazmasejtes mielómával küzdött
Forrás: Hans Lucas

Rick Davies számos díjt nyert

„A Supertramp Partnership nagy szomorúsággal jelenti be, hogy hosszú betegség után elhunyt a Supertramp alapítója, Rick Davies. Rick szeptember 5-én halt meg Long Island-i otthonában. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy ismerhettük őt, és több mint ötven éven át együtt játszhattunk vele. Őszinte részvétünket fejezzük ki Sue Daviesnek” – áll a zenekar közleményében

Rick Davies 1944-ben született Swindonban, és 1970-ben Roger Hodgsonnal együtt megalapította a zenekart, amely számos díjat nyert, többek között 1980-ban az „Év albuma” kategóriában a „Breakfast in America” című albummal.

A Supertramp 2015-ben szeretett volna újra összeállni, ám Rick Davies plazmasejtes mielóma — az antitesteket termelő plazmasejtekből kiinduló rosszindulatú daganatos betegségdiagnózisa miatt kénytelen volt lemondani a turnét

Rick Davies 81 évet élt. 

Gyász: elhunyt Koós Boglárka a Budaörsi Latinovits Színház 27 éves színésznője

A fiatal színésznő kedd óta kómában volt, miután megpróbált önkezűleg véget vetni az életének. Vasárnap reggel a színháza értesítette arról a nyilvánosságot, hogy Koós Boglárka elhunyt.

Freddie Mercury barátai szerint B. hazudik: semmi köze nincs a zenészhez és biztos nem a lánya

Egy új dokumentumfilm azt vizsgálja, lehetett-e eltitkolt gyereke a zenészlegendának. A Queen 1991-ben elhunyt frontemberének barátai élesen bírálják B. állításait. Szinte biztosak benne, hogy Freddie Mercury elmondta volna, ha van egy lánya.

A nap, amikor a világ szíve megszakadt: 3 éve halt meg II. Erzsébet királynő

3 éve halt meg II. Erzsébet az Egyesült Királyság királynője, aki 70 évig uralkodott.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu