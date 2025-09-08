Hosszú, rákkal vívott küzdelem után meghalt a rocklegenda

Milliók gyászolják a rocklegendát, a hetvenes évek zenei ikonját, Rick Daviest, a Supertramp alapító tagját. Az elhunyt zenész pénteken, Long Island-i otthonában halt meg.

Rick Davies plazmasejtes mielómával küzdött

Forrás: Hans Lucas

Rick Davies számos díjt nyert

„A Supertramp Partnership nagy szomorúsággal jelenti be, hogy hosszú betegség után elhunyt a Supertramp alapítója, Rick Davies. Rick szeptember 5-én halt meg Long Island-i otthonában. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy ismerhettük őt, és több mint ötven éven át együtt játszhattunk vele. Őszinte részvétünket fejezzük ki Sue Daviesnek” – áll a zenekar közleményében.

Rick Davies 1944-ben született Swindonban, és 1970-ben Roger Hodgsonnal együtt megalapította a zenekart, amely számos díjat nyert, többek között 1980-ban az „Év albuma” kategóriában a „Breakfast in America” című albummal.

A Supertramp 2015-ben szeretett volna újra összeállni, ám Rick Davies plazmasejtes mielóma — az antitesteket termelő plazmasejtekből kiinduló rosszindulatú daganatos betegség — diagnózisa miatt kénytelen volt lemondani a turnét.

Rick Davies 81 évet élt.