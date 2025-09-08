A nap, amikor a világ szíve megszakadt: 3 éve halt meg II. Erzsébet királyné

Amikor 2022. szeptember 8-án a skóciai balmorali kastély falai között elhunyt a brit történelem legjelentősebb uralkodója, a világ szíve megszakadt. Erzsébet királynő halála egy korszak végét jelentette. Egy olyan asszony hagyta el a földi világot, aki évtizedeken keresztül a stabilitás, a kötelesség és a hagyomány jelképe volt. Nevét a világ legtávolabbi szegletében is jól ismerték; élete, öltözködése és gondolatai milliókat foglalkoztatott. Erzsébet királynő uralkodása alatt a világ rengeteget változott, ő mégis mindig ugyanazt a biztonságot és folytonosságot jelentette alattvalói számára.

70 évig uralkodott. Erzsébet királynő halála után egy korszak lezárult.

Erzsébet királynő halála – Így kapta a hírt fia, III. Károly

Erzsébet királynő utolsó napjai csendesen teltek a Balmoral kastélyban, Skócia hegyei és az erdők ölelésében. Károly és húga, Anna hercegnő felváltva vigyáztak Erzsébet királynő ágya mellett. Miután a királynő állapota tovább romlott, Károly úgy döntött, hogy elmegy egy rövid sétára, hogy erőt gyűjtsön.

Ekkor kapta azt a telefonhívást, amelynek elején a „Your Majesty” (Felség) megszólítás mindent elárult.

Károly ekkor tudta, hogy édesanyja elhunyt, és ő lett az Egyesült Királyság új királya. Vilmos és Harry herceg mindent megtettek, hogy minél előbb Skóciába érjenek és személyesen is elbúcsúzhassanak Erzsébet királynőtől, Harry herceg azonban sajnos csak késve értesült a szomorú hírről. A királyi család lemondta a hivatalos találkozókat, és a királyi rezidenciákon, a kormányzati épületeken, a fegyveres erőknél, valamint a tengerentúli brit külképviseleteken félárbócra eresztették a brit zászlókat.

Hogyan zajlott Erzsébet királynő temetése és búcsúztatása?

Amikor halála hírét közzétették, kezdetét vette az Egyesült Királyság gyászidőszaka. Erzsébet királynő koporsóját először Edinburghba vitték, majd Londonba szállították, ahol a Westminster Hallban ravatalozták fel. A nép végig figyelemmel kísérte az utolsó útját, miközben lánya, Anna hercegnő végigkísérte őt. A temetésen jelen voltak a világ vezetői, uralkodói és diplomatái, a gyászszertartás –, melyet világszerte közvetítettek – a Szent György-kápolna és a királyi sírhely falai között zajlott, ahol férje, Fülöp edinburgh-i herceg temetkezési helye is található. III. Károly 2023-as megemlékezése édesanyjáról különösen szívbemarkoló volt: szavai nemcsak a királynő érdemeiről szóltak, hanem arról a szeretetről is, amely összekötötte őket:

„Őfelsége halálának első évfordulója alkalmából nagy szeretettel emlékezünk vissza hosszú életére, odaadó szolgálatára és mindarra, amit oly sokunk számára jelentett. Én is mélyen hálás vagyok azért a szeretetért és támogatásért, amelyet feleségem és jómagam iránt ebben az évben tanúsítottak, miközben minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy mindannyiukat szolgáljuk.”

Erzsébet királynő halála egy új korszak kezdetét is jelentette

Erzsébet királynő még csak 25 éves volt, amikor édesapja halála után megörökölte a trón. Az 1952. február 6. óta trónon lévő királynő a legrégebb óta regnáló női uralkodó volt a világon, noha annak idején senki nem gondolta, hogy valaha királynő lesz belőle. A Westminster-apátságban zajló koronázási szertartást – a kenet és az úrvacsora kivételével – először közvetítették a televízióban. II. Erzsébet királynő 1952 karácsonyán első ünnepi beszédét is elmondta, ami azóta már hagyománnyá nőtte ki magát: azóta minden év karácsonyának első napján, délután 3 órakor a királynő megjelent a BBC-n, és szólt a brit néphez.

Folyamatosan képezte magát, hogy politikai tudását is növelje, és hogy még nagyobb hasznára legyen országának.

Az újítások egyébként nagyon is jellemezték a királynő uralkodásának első éveit: igyekezett segíteni abban, hogy az emberek jobban megismerjék a monarchia működését. Külföldi utazásaival kapcsolatban forradalmasította a városi sétát, aminek köszönhetően több hétköznapi emberrel is találkozhatott − elődei ilyet nem csináltak korábban. Imádta a vidéki életet, mindig is rengeteg időt töltött a már említett nyári rezidenciáján Balmoralban, ahol lovaglással és kutyasétáltatással kapcsolódott ki.