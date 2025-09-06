Freddie Mercury barátai szerint B. hazudik: semmi köze nincs a zenészhez és biztos nem a lánya

A Channel 5 új alkotása, a Freddie Mercury: Titkos lány Lesley-Ann Jones újságírót követi, aki B. történetét kutatja. B. azt állítja, hogy ő Freddie lánya, egy alkalmi kapcsolatból született, és mindössze 15 éves volt, amikor a zenész 45 évesen meghalt. A nő évek óta próbálja rekonstruálni kapcsolatát a rockikonnal, bizonyítéka pedig 17 kötetnyi napló, amelyeket elmondása szerint Freddie írt neki, és amelyek a Love, Freddie című könyvének alapját képezik.

Freddie Mercury barátai szerint a zenésznek nem volt eltitkolt gyereke

Freddie Mercury barátai szkeptikusak

Lesley-Ann a dokumentumfilm forgatása során Montreux-ba is ellátogatott, ahol Freddie gyakran dolgozott, hogy találkozzon B-vel és megvizsgálja a bizonyítékokat. Az állítások azonban Freddie barátai és közeli ismerősei szerint nem igazak. Mike Moran lemezproducer így nyilatkozott: „Azt gondolná az ember, hogy célzást tett volna rá, ha lett volna egy gyereke”, és a naplók létét is kétségbe vonja: „Soha nem láttam naplót. Soha nem láttam Freddie-t naplót írni, soha senkinek nem említette a naplóját. Nem furcsa ez?” – jegyezte meg. B. azonban kitart állítása mellett: „Soha nem akarta, hogy bárki más lássa őket, csak én… Azért írt, hogy soha ne kételkedjek benne, vagy ne felejtsem el, hogy ki is ő valójában.” David Wigg újságíró szintén kétségeinek adott hangot: „Szerintem ha lett volna gyereke, büszke lett volna rá. Elmondta volna a barátainak. Furcsának találom, hogy ez a személy 30 évvel később előáll egy történettel, de még azt sem árulja el, hogy ki ő, és mi a neve.” B. e-mailjei szerint Mary Austin, Freddie egykori barátnője, tudhatott a történtekről és az énekes titkairól. Mary azonban nyilatkozataiban határozottan tagadta ezt és hozzátette, megdöbbenne, ha kiderülne, hogy Freddie nem osztotta meg vele a titkát – írja a Mirror.

B. nem tágít: állítja, Freddie lánya

A kételyek ellenére B ragaszkodik történetéhez. Egy levélben így fogalmazott: „Freddie Mercury volt az apám. Gyermekkoromtól egészen az utolsó 15 évéig szeretetteljes kapcsolat kötött össze vele. Úgy bánt velem, mintha a legféltettebb kincse lennék.” A barátok viszont bizonyítékokat követelnek és úgy vélik, ha a nő hazudik, az nagyon nagy szégyen lenne, pláne, hogy Freddie kivételes ember volt és nem azt érdemli, hogy meggyalázzák az emlékét.