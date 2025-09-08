Saját swinger klub mentette meg a fiatal pár házasságát – De csak szép emberek léphetnek be

Ez nem egy átlagos házasság: szerelem, vállalkozás, swinger klub és csupa-csupa gyönyörű ember.

A fiatal pár néhány hónap házasság után swinger klubot nyitott.

Forrás: Northfoto / Kennedy News and Media

Közös swinger klub a tartós házasság titka?

Kapd fel a tűsarkúd és a legpasszentosabb combfixed, mert ettől a sztoriról biztosan lehidalsz! Egy 32 éves házaspár Tanya és Ashley Marum 2019-ben házasodott össze, majd pár hónap elteltével swingerkedni kezdtek, hogy feldobják a szexuális életüket.

Ez olyannyira jól működött, hogy egy idő után rendszeres, heti programmá vált náluk a partnercsere, amit mindketten elképesztően élveztek: állításuk szerint imádnak új emberekkel megismerkedni és így sosem laposodik el az intimitás közöttük.

Persze szigorú megállapodásokat is kötöttek a házasságuk megóvása érdekében: például mindig együtt kell megjelenniük a klubokban és nincsen repetázás sem, nehogy érzelmi kötelék alakuljon ki.

Ashley és Tanya boldogabbak, mint valaha.

Forrás: Northfoto / Kennedy News and Media

Egy nap aztán realizálták, hogy mennyire lehangoló az, ha nekik nem tetsző emberek is részt vesznek a buliban, így kipattant a fejükből a zseniális ötlet, miszerint nyissanak egy saját swinger klubot. Így pár hónap leforgása alatt megalapították a saját rendezvényszervező cégüket, ahová szigorú szabályokhoz kötött a belépés: nincsenek elhízott, vagy igénytelen tagok, sok a fiatal és mindenki rendkívül vonzó.

A házaspár álmodni sem mert arról, hogy ennyire beindul a vállalkozásuk.

Forrás: Northfoto / Kennedy News and Media

Ashley állítása szerint most férjével nagyobb a bizalom köztük, mint valaha, mivel nyíltan és őszintén beszélgetnek egymással a különleges életmódjukról. Ha pedig valami nem stimmel, vagy féltékenyek lesznek, azonnal kimondják és próbálják a lehető legérettebben kezelni a helyzetet.

A házaspár kéthavonta szervez klubeseményeket, amelyek elképesztően népszerűek a swinger közösségekben: már több, mint 300 fős rendezvényeket adnak, ahova a weboldalukon keresztül lehet jelentkezni.

A pár szülei természetesen tudnak a rendhagyó vállalkozásról és bár eleinte egyáltalán nem örültek és nem támogatták őket, látván, hogy milyen boldog és kiegyensúlyozott kapcsolatban élnek és hogy milyen sikerrel viszik a rendezvényeket, megbékéltek a dologgal.