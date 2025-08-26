Harrison Ford elárulta, mi a jó házassága titka — Élvezi a szerelem és a Calista Flockhart adta örömöket

Harrison Ford nem érzi magát öregnek a szerelemhez. 83 évesen is ugyanolyan hősszerelmes tud lenni, mint évtizedekkel ezelőtt volt, szerinte szeretni nem a fiatalok kiváltsága, és úgy gondolja, a korai házasságot törvényileg kellene betiltani.
„Az idősek is tudnak szeretni. Gondolnak a szerelemre, és mindenre, ami vele jár. Azt hiszed, hogy ez a fiatalok dolga, és hogy a szerelem fenntartása a lényeg. De az egészséges házasság titka a szerelem megtartása, ápolása, és alapvetően pedig az, hogy ne szúrd el” — mondta a színész egy műsorban.
A színész először 23 évesen nősült meg, Mary Marquardttal 14 évig voltak házasok. A második házasságát 41 évesen kötötte — Melissa Mathisonnal 2004-ig, 21 éven át voltak házasok. Calista Flockhartot 2010-ben, 64 éves korában vette feleségül, a színésznő akkor 41 éves volt.
Harrison Ford azt is elmondta, hogy mindig is bánni fogja, hogy már a húszas évei elején az oltárhoz sétált, szerinte ebben a korban a házasságot törvénynek kellene tiltania.
Amikor arról kérdezték, hogy mióta házas a harmadik feleségével, viccelődött: „Ha engem kérdezel, azt mondanám, hogy egész életemben”.
Harrison korábban, 2023-ban, a cannes-i filmfesztiválon tisztelgett felesége előtt, amikor az Indiana Jones és a végzet tárcsája című filmjét népszerűsítette. A tiszteletbeli Arany Pálma-díj átvételekor azt mondta: „Azt mondják, amikor az ember a halálán van, lepereg az élete a szeme előtt. És én most láttam, ahogy a sajátom lepereg a szemem előtt. Életem nagy részét, de nem az egészét. Az életemet a kedves feleségem tette lehetővé, aki támogatta a szenvedélyeimet és az álmaimat, és én hálás vagyok érte”.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.