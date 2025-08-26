Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Harrison Ford elárulta, mi a jó házassága titka — Élvezi a szerelem és a Calista Flockhart adta örömöket

2025.08.26.
Harrison Ford keményen dolgozik azon, hogy „fenntartsa” és „ápolja” a kapcsolatát Calista Flockharttal. Az Indiana Jones 83 éves sztárja 2010 óta él házasságban a nála 23 évvel fiatalabb színésznővel, és saját állítása szerint még a 80-as éveiben is élvezi a szerelem nyújtotta örömöket.

Harrison Ford nem érzi magát öregnek a szerelemhez. 83 évesen is ugyanolyan hősszerelmes tud lenni, mint évtizedekkel ezelőtt volt, szerinte szeretni nem a fiatalok kiváltsága, és úgy gondolja, a korai házasságot törvényileg kellene betiltani. 

Harrison Ford és Calista Flockhart
Harrison Ford és Calista Flockhart 2010 óta házasok
Forrás: Getty Images North America

Harrison Ford 83 évesen is ugyanúgy tud szeretni, mint fiatalon, sőt!

„Az idősek is tudnak szeretni. Gondolnak a szerelemre, és mindenre, ami vele jár. Azt hiszed, hogy ez a fiatalok dolga, és hogy a szerelem fenntartása a lényeg. De az egészséges házasság titka a szerelem megtartása, ápolása, és alapvetően pedig az, hogy ne szúrd el” — mondta a színész egy műsorban.

A színész először 23 évesen nősült meg, Mary Marquardttal 14 évig voltak házasok. A második házasságát 41 évesen kötötte — Melissa Mathisonnal 2004-ig, 21 éven át voltak házasok. Calista Flockhartot 2010-ben, 64 éves korában vette feleségül, a színésznő akkor 41 éves volt.

Harrison Ford azt is elmondta, hogy mindig is bánni fogja, hogy már a húszas évei elején az oltárhoz sétált, szerinte ebben a korban a házasságot törvénynek kellene tiltania.

Amikor arról kérdezték, hogy mióta házas a harmadik feleségével, viccelődött: „Ha engem kérdezel, azt mondanám, hogy egész életemben”.

Harrison korábban, 2023-ban, a cannes-i filmfesztiválon tisztelgett felesége előtt, amikor az Indiana Jones és a végzet tárcsája című filmjét népszerűsítette. A tiszteletbeli Arany Pálma-díj átvételekor azt mondta: „Azt mondják, amikor az ember a halálán van, lepereg az élete a szeme előtt. És én most láttam, ahogy a sajátom lepereg a szemem előtt. Életem nagy részét, de nem az egészét. Az életemet a kedves feleségem tette lehetővé, aki támogatta a szenvedélyeimet és az álmaimat, és én hálás vagyok érte”.

