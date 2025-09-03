Ha ebben a napszakban szeretkezel, akár 10 évet is fiatalodhatsz

Szeretkezni a világ egyik legtermészetesebb és legjobb szépségtrükkje. Egy kiadós együttlét után kisimult arccal, csillogó szemekkel és jobb kedvvel állunk a tükör elé, mintha a legújabb csodaszérumot kentük volna fel. Nem véletlen! A légyott fokozza a vérkeringést, oxigénnel látja el a sejteket, és endorfint termel – vagyis egyszerre feszesíti a bőrt, élesíti az elmét és javítja a közérzetet. Kell ennél több?

A szakértők kimondták: ebben a napszakban érdemes szeretkezni.

Mikor érdemes szeretkezni? A tudósok kimondták a tökéletes időpontot

A legtöbben este vagy hétvégén hancúroznak, amikor végre nyugi van, lelassul a nap, és nincs ott a munka. Logikus, ugye? Csakhogy a tested belső órája mást diktál. A hormonok, az anyagcsere és a vérkeringés nem egyformán működik a nap folyamán. Ezért van, hogy néha egy rövid együttlét után már szárnyalsz, máskor pedig csak kidőlsz, mint egy hosszú nap végén.

Ha valóban a maximális előnyöket akarod - fiatalabb bőr, gyorsabb anyagcsere, pörgősebb agy - akkor érdemes a megszokott időpontokon túl is gondolkodni.

És akkor még nem beszéltünk a kalóriákról. A Healthline szerint az aktus átlagosan 5 kalóriát éget percenként. Kinek kell kondibérlet? Egy hosszabb menet vetekszik egy rövid edzéssel. Szóval már ez is elég indok arra, hogy gyakrabban iktassuk be az életünkbe.

De itt jön a csavar. A testünk nem mindig reagál ugyanúgy.

Van egy napszak, amikor a szeretkezés nemcsak, hogy kellemesebb, hanem valódi fiatalító varázslatként működik.

A titok: szerelmeskedés ebédidőben

Igen, jól olvastad. A nap közepe, ebédidő körül a legideálisabb a szeretkezéshez. Ekkor ugyanis a tested anyagcseréje a legaktívabb, a vérkeringés pörög, a testhőmérséklet magasabb. Ez a kombináció turbó fokozatba kapcsolja a kalóriaégetést. Egy 10-15 perces együttlét már tényleg edzésnek számít.

De nem csak a fogyasztó hatás miatt érdemes ekkor ágyba bújni. A dél körüli együttlét extra oxigénnel árasztja el a sejteket, így a bőröd ragyogóbb, feszesebb és kipihentebb lesz. Az agyad is profitál. A dopamin és oxitocin ilyenkor különösen látványosan löki meg a kreativitást és a jókedvet.

Magyarul, egy „ebédszüneti randitól” nemcsak szexibbnek érzed magad, de a délutáni meetingeken is brillírozol majd.

Miért fiatalít?

A etyepetye közben felszabaduló ösztrogén és tesztoszteron segít a bőr rugalmasságának megőrzésében. Ha mindezt nap közben adod meg a testednek, amikor a hormonháztartásod épp csúcsformában van, a hatás sokkal erőteljesebb. Nem csoda, ha a tükörben néha úgy érzed: legalább 10 évvel fiatalabbnak tűnsz.