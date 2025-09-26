5 szexmítosz, aminek ideje búcsút inteni

A szex mindig is az egyik leggyakrabban tárgyalt téma volt, ennek következtében pedig számos tévhit és félreértés kapcsolódik hozzá. Sokan azt gondolják, hogy a pornófilmekben látott jelenetek a valóságot tükrözik, ám ez sajnos egyáltalán nem így van. Most bemutatunk 5 szexmítoszt, amelyeket érdemes végleg elfelejteni!

Néhány szexmítoszt jobb elfelejteni

Szexmítoszok, amelyek inkább viccesek, mint igazak

1. Ha valaki nincs körülmetélve, akkor nem tudja rendesen megtisztítani a férfiasságát

Sokan úgy gondolják, hogy a péniszen lévő bőr megakadályozza az alapos tisztálkodást, de a valóságban ez egyáltalán nem így van. A testünknek egyetlen része sem koszolódik magától, így a nemi szerv sem fog, az pedig mindig az adott embertől függ, hogy ki, mennyire alaposan tisztítja meg intim testrészeit.

A pénisz higiéniája nem a körülmetéléstől függ

2. Ha túl gyakran használsz vibrátort, annyira hozzászoksz, hogy nem fogod élvezni a tényleges szexet

Sok férfiban megfogalmazódott már a félelem, hogy ha a partnere túl sokszor használ vibrátort, akkor nem fogja tudni őt rendesen kielégíteni szex közben, mert annyira hozzászokik az érzéshez vagy a játék függőjévé válik. Maximum annyi igaz ebből a mítoszból, hogy talán azok a nők, akik többet nyúlnak segédeszközökhöz tovább bírják a szexet és nem fognak elélvezni pár érintéstől.

A segédeszközök használata nem teszi élvezhetetlenné a szexet

3. A szex sok kalóriát éget

Mindenhol azt olvashatjuk, hogy a szex felér egy igazi edzéssel, azonban (sajnos) a valóságtól ez nagyon messze áll. Talán nem is gondolnánk, hogy igazából mennyire kevés kalóriát is égetünk el egy átlagos együttlét során: a férfiak 100 kalória körül mozognak, míg a nőknél ez a szám csak 70. Így már nem is tűnik olyan jó ötletnek kihagyni az edzőtermet, igaz?

Kevesebb kalóriát égetünk el szex közben, mint amire gondoltunk volna

4. Ha szex után ugrálni kezdesz, akkor nem eshetsz teherbe

Sokan csinálják azt, hogy egy nem kívánatos baleset után azonnal felpattannak az ágyból és ugrálni kezdenek, de most el kell szomorítsunk mindenkit, aki ezzel a trükkel próbálkozik: ha teherbe estél egy kis ugrabugra nem fogja megszakítani a folyamatot. Ez csupán egy bugyuta mítosz, ami azt bizonyítja, hogy nem szabad mindent elhinnünk, amit az interneten olvasunk.