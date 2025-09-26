Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
5 szexmítosz, aminek ideje búcsút inteni

Shutterstock - PeopleImages
tévhit hiedelem mítosz szex erotika
Gyüre Bernadett
2025.09.26.
Az együttlét nem olyan, mint amit a pornófilmekben láthattunk. Elhoztunk néhány szexmítoszt, amit jobb, ha elfelejtesz!

A szex mindig is az egyik leggyakrabban tárgyalt téma volt, ennek következtében pedig számos tévhit és félreértés kapcsolódik hozzá. Sokan azt gondolják, hogy a pornófilmekben látott jelenetek a valóságot tükrözik, ám ez sajnos egyáltalán nem így van. Most bemutatunk 5 szexmítoszt, amelyeket érdemes végleg elfelejteni!

Néhány szexmítoszt jobb elfelejteni
Néhány szexmítoszt jobb elfelejteni
Forrás: Shutterstock

Szexmítoszok, amelyek inkább viccesek, mint igazak

1. Ha valaki nincs körülmetélve, akkor nem tudja rendesen megtisztítani a férfiasságát

Sokan úgy gondolják, hogy a péniszen lévő bőr megakadályozza az alapos tisztálkodást, de a valóságban ez egyáltalán nem így van. A testünknek egyetlen része sem koszolódik magától, így a nemi szerv sem fog, az pedig mindig az adott embertől függ, hogy ki, mennyire alaposan tisztítja meg intim testrészeit.

The man looks down his pants. Close up. Isolated on grey background.
A pénisz higiéniája nem a körülmetéléstől függ
Forrás: Shutterstock

2. Ha túl gyakran használsz vibrátort, annyira hozzászoksz, hogy nem fogod élvezni a tényleges szexet

Sok férfiban megfogalmazódott már a félelem, hogy ha a partnere túl sokszor használ vibrátort, akkor nem fogja tudni őt rendesen kielégíteni szex közben, mert annyira hozzászokik az érzéshez vagy a játék függőjévé válik. Maximum annyi igaz ebből a mítoszból, hogy talán azok a nők, akik többet nyúlnak segédeszközökhöz tovább bírják a szexet és nem fognak elélvezni pár érintéstől.

Beautiful woman lies in bed holding clitoral vibrator and watching porn on laptop, neon color. Women has Internet sex chat online.
A segédeszközök használata nem teszi élvezhetetlenné a szexet
Forrás: Shutterstock

3. A szex sok kalóriát éget

Mindenhol azt olvashatjuk, hogy a szex felér egy igazi edzéssel, azonban (sajnos) a valóságtól ez nagyon messze áll. Talán nem is gondolnánk, hogy igazából mennyire kevés kalóriát is égetünk el egy átlagos együttlét során: a férfiak 100 kalória körül mozognak, míg a nőknél ez a szám csak 70. Így már nem is tűnik olyan jó ötletnek kihagyni az edzőtermet, igaz?

Affectionate young couple lying in bed having passionate sex relationship
Kevesebb kalóriát égetünk el szex közben, mint amire gondoltunk volna
Forrás: Shutterstock

4. Ha szex után ugrálni kezdesz, akkor nem eshetsz teherbe

Sokan csinálják azt, hogy egy nem kívánatos baleset után azonnal felpattannak az ágyból és ugrálni kezdenek, de most el kell szomorítsunk mindenkit, aki ezzel a trükkel próbálkozik: ha teherbe estél egy kis ugrabugra nem fogja megszakítani a folyamatot. Ez csupán egy bugyuta mítosz, ami azt bizonyítja, hogy nem szabad mindent elhinnünk, amit az interneten olvasunk.

The happy man and woman in underwear jumping on the bed
Az ugrálás nem akadályozza meg a teherbeesést
Forrás: Shutterstock

5. Az orális szextől is teherbe lehet esni

Manapság is túl sokszor jön szembe az a kérdés, hogy az orális szextől teherbe lehet-e esni és ideje egyszer és mindenkorra eloszlatni a tévhiteket. Nem, csak akkor lehetsz terhes, ha megtörténik a tényleges behatolás és nincs semmilyen másik kiskapu, ami ezt lehetővé tenné. Jobb vigyázni ezekkel a szóbeszédekkel.

Couple. Sex. Passion. Young woman in black bra is unbuttoning man's jeans; high angle view
Az orális szextől nem lehet teherbe esni
Forrás: Shutterstock

