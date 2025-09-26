5 szexmítosz, aminek ideje búcsút inteni

A szex mindig is az egyik leggyakrabban tárgyalt téma volt, ennek következtében pedig számos tévhit és félreértés kapcsolódik hozzá. Sokan azt gondolják, hogy a pornófilmekben látott jelenetek a valóságot tükrözik, ám ez sajnos egyáltalán nem így van. Most bemutatunk 5 szexmítoszt, amelyeket érdemes végleg elfelejteni!
Sokan úgy gondolják, hogy a péniszen lévő bőr megakadályozza az alapos tisztálkodást, de a valóságban ez egyáltalán nem így van. A testünknek egyetlen része sem koszolódik magától, így a nemi szerv sem fog, az pedig mindig az adott embertől függ, hogy ki, mennyire alaposan tisztítja meg intim testrészeit.
Sok férfiban megfogalmazódott már a félelem, hogy ha a partnere túl sokszor használ vibrátort, akkor nem fogja tudni őt rendesen kielégíteni szex közben, mert annyira hozzászokik az érzéshez vagy a játék függőjévé válik. Maximum annyi igaz ebből a mítoszból, hogy talán azok a nők, akik többet nyúlnak segédeszközökhöz tovább bírják a szexet és nem fognak elélvezni pár érintéstől.
Mindenhol azt olvashatjuk, hogy a szex felér egy igazi edzéssel, azonban (sajnos) a valóságtól ez nagyon messze áll. Talán nem is gondolnánk, hogy igazából mennyire kevés kalóriát is égetünk el egy átlagos együttlét során: a férfiak 100 kalória körül mozognak, míg a nőknél ez a szám csak 70. Így már nem is tűnik olyan jó ötletnek kihagyni az edzőtermet, igaz?
Sokan csinálják azt, hogy egy nem kívánatos baleset után azonnal felpattannak az ágyból és ugrálni kezdenek, de most el kell szomorítsunk mindenkit, aki ezzel a trükkel próbálkozik: ha teherbe estél egy kis ugrabugra nem fogja megszakítani a folyamatot. Ez csupán egy bugyuta mítosz, ami azt bizonyítja, hogy nem szabad mindent elhinnünk, amit az interneten olvasunk.
Manapság is túl sokszor jön szembe az a kérdés, hogy az orális szextől teherbe lehet-e esni és ideje egyszer és mindenkorra eloszlatni a tévhiteket. Nem, csak akkor lehetsz terhes, ha megtörténik a tényleges behatolás és nincs semmilyen másik kiskapu, ami ezt lehetővé tenné. Jobb vigyázni ezekkel a szóbeszédekkel.
