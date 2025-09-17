3+1 tipp a társkereséshez: ezt írd a biodba, hogy jobbra húzzanak

Imponáló fotók, egy jól átgondolt bemutatkozás a bioba és máris mehet is a vadászat... Ezt gondolnánk, ha még sosem regisztráltunk volna társkereső oldalra és nem ültünk volna kétségbeesetten otthon, hogy mégis mi a fenét írjunk a bionkba. Az első benyomás ugyanis nagyon fontos, nem akarunk túl keveset, de túl sokat sem elárulni magunkról, a cél a tökéletes rejtélyesség, de azért legyünk elég érdekesek. Bánitzky Kata pártaláló mentor most tippeket árul el arról, hogy mit írjunk a bionkba.

Forrás: Shutterstock

3+1 tipp: ezt írd a biodba, hogy behálózd az álompasit

Bár elsőre úgy tűnhet, hogy a mai világban már egyszerű ismerkedni, hiszen minden ujjunkra jut egy társkereső applikáció. Aki azonban már huzamosabb ideje fent van az oldalak valamelyikén az tudja, hogy nem ilyen egyszerű a történet. A tökéletes kép kiválasztása már önmagában fejtörést okoz, nem beszélve a bio-ról, ahová tömören de nagyszerűen szeretnénk bezsúfolni lelkünk kis tartalmát és a fél életünket. Bánitzky Kata pártaláló mentor szerint azonban ez cseppet sem jó ötlet. Most elmondja a tuti tippeket, hogyan írj tökéletes bemutatkozást. Ha ezeket betartod, sokkal hamarabb jöhet a szőke herceg fehér lovon.

1. Azt írd ki, mit keresel, ne azt amit nem

Meglepően gyakori, hogy előbb írjuk ki a kritériumunkat, hogy kikkel nem ismerkednénk, mint azt, hogy kiket keresünk. A szakember szerint ez már eleve rossz kezdés, ugyanis ettől a férfi azt fogja érezni, hogy nehezen felel meg és kitudja... talán pont az igazit zárjuk ki egy feltétellel.

2. Idézetek

A közösségi média térnyerése óta nagyon népszerűek az idézetes bemutatkozások, képleírások. Ennek azonban csak akkor van értelme, ha tényleg egyedi.

Csak akkor használjuk, ha nagyon személyes az idézet és sokat elmond rólunk. Semmiképpen se legyünk klisések. Röviden meg is magyarázhatjuk, hogy miért ezt írtuk oda, de legyünk egyediek

– javasolja a pártaláló mentor.

3. Ne írjunk litániát

A férfiak nem szeretnek kisregényeket olvasni a nők profilján, amúgy is többségében a fotó alapján fognak dönteni. Épp ezért legyünk frappánsak, rövidek, lényegre törőek és mindenek előtt egyediek.