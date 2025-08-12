Szekunder szégyen a köbön: 3 randi, amin, ha nem vagyok ott el se hiszem

Szóval újra letöltöttem a Tindert. Igen, megint. Tudom, mindenki azt mondja, hogy „ott úgysem lehet normális embereket találni”, de néha mégis elkap a kíváncsiság. Vagy az unalom. Így éltem át életem 3 legrosszabb randiját.

A szekunder szégyen garantált ezeknél a randisztoriknál.

Forrás: Shutterstock

Tinderrandik szégyenbúvároknak

Az alábbi három randit három különböző emberrel éltem át, teljesen külön időszakokban, és egy közös van bennük: ha valaki más mesélné, azt hinném, túlzás. De sajnos én ott voltam. A saját szememmel láttam, a saját pénztárcámból fizettem és a lelkem mélyén még mindig nem dolgoztam fel teljesen.

1. A steak scammer esete

Szóval, megismerkedtem egy sráccal. Elsőre normálisnak tűnt. Nem volt naplementés jóganadrágos szelfije, nem kérdezte meg három üzenet után, hogy „komoly kapcsolatot akarok-e” és egész helyes volt. A csetelés is jól ment. Vicces volt, udvarias, még könyvcímeket is dobált. „Fú, ez már-már felnőtt férfi” – gondoltam, és kivételesen én is belelkesedtem. Megbeszéltünk egy vacsorát. Belvárosi étterem, semmi túl fancy, de nem is pláza food court. Én alapból óvatos vagyok, úgyhogy nem vittem túlzásba: saláta. Ő... hát ő azért rendelt. Steak, sültkrumpli, vörösbor. Az a fajta vacsora, amit akkor eszel, mikor 3 napja nem ettél már. A pincér is rám nézett, mint aki kérdezné: „Régóta ismeritek egymást?” Már itt furcsálhattam volna. A beszélgetés amúgy nem volt rossz. Néha kicsit túl sokat beszélt magáról, de hát már megszoktam, hogy néha statisztának érzem magam a saját randimon. Aztán elérkezett a számla. És jött a dráma:

„Jaj, basszus... elfelejtettem a pénztárcámat.”

De tényleg: így, ilyen természetességgel. Mintha azt mondaná: „hoppá, a zoknim nem illik a cipőmhöz.” Én meg ott ültem a salátámmal, a számlával és a társadalmi nyomással. Szájhúzás nélkül kifizettem, de mikor mentünk kifele megállított a pincérünk.

„Együtt vagytok? Mert tegnap is itt volt a srác. Mással”

Kínosan mosolyogva kinyögtem magamból egy „Nem. Viszlát”-ot és szégyenkezve kiballagtam a fiú után az étteremből. Itt még nagy ígérgetések közepette megköszönte a vacsorát és elváltunk. Soha többet nem keresett. És én ott maradtam egy tanulsággal: ha egy pasi steaket rendel az első randin, az nem önbizalom – az figyelmeztetés. Menekülj!