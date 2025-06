Ne becsüld le az első benyomást! — 3 dolog, amiről mások az első találkozáskor megítélnek

Hogy mennyire fontos az első benyomás, arról senkit nem kell meggyőzni. Mindenki tudja, hogy egy első találkozást megismételni nem lehet, tehát fontos, hogy az első találkozáskor milyen képet festünk le magunkról. Mindenki igyekszik a lehető legjobb formáját hozni, de sokan nem gondolnak arra, hogy bizonyos tulajdonságok vagy viselkedés sokkal többet elárul róluk, mint amekkora jelentőséget ők maguk tulajdonítanának neki.

Te tudod, min múlik az első benyomás?

Min múlik az első benyomás kialakulása?

Az ember romantikus énje még talán hisz benne, hogy az igazit keresni sem kell, egyszer csak jön, lát és győz. Ehhez képest a valóság az, hogy manapság nemhogy az igazit megtalálni, de még egy valódi első randit összehozni sem olyan egyszerű. Rengeteg energiát kíván a jobbra-balra húzogatások folyományaként esetleg létrejövő első találkozást megszervezni, a lehető legjobb első benyomást tenni a kiválasztottra, és elérni, hogy az első találkozást kövesse egy második is.

Mindenki igyekszik a legszebb, legtrendibb ruháját-cipőjét felvenni, a lehető legszebbnek, legokosabbnak, legkedvesebbnek tűnni, de sokszor a jó első benyomás nem a nyilvánvaló dolgokon múlik. Helen Fisher, a tavaly elhunyt biológiai antropológus, emberiviselkedés-kutató, számos önsegítő könyv szerzője szerint legtöbbször nem a nyilvánvaló dolgok alapján ítélnek meg az emberek. Gyakran olyan tulajdonságaid alapján alakul ki rólad első benyomás a másik ember, amelyeknek az önmagadról alkotott képedben talán nem jut akkora szerep.

3 tulajdonság, amelynek a szakember szerint jelentős szerepe van az első benyomás kialakításában

Az első benyomás hatalma vitathatatlan

Az első benyomás hatalma vitathatatlan egy reménybeli kapcsolat létrejöttében, ezért érdemes elgondolkodnod, hogy te a következő 3 tulajdonság alapján, milyen benyomást keltesz a reménybeli nagy Ő-ben.

1. Fogsor

Abban a pillanatban, hogy elmosolyogsz, a partnered már meg is ítél. Nem arról van szó, hogy mennyire szabályos a fogsorod, mennyire vakító színűre van fehérítve! Ennél sokkal nagyobb szerepe van a fogak állapotának. A fogaid sokat elárulnak az életkorodról [és] az egészségedről. A fogazatod a korodról, a jövedelmi szintedről és társadalmi státuszodról árulkodik. Pszichológiai, életmódbeli és személyiségjegyeket is jelez. Például azt is megmutatja, ha dohányzol, ha túl sok kávét iszol, vagy sok a szorongás, a frusztráció vagy a düh az életében. Tanulmányok szerint a természetesen fehér fogsorú embereket megbízhatónak, szakmailag és anyagilag sikeresebbnek és vonzónak tartják, míg a látványosan sárga, ápolatlan fogak és a foghiány kedvezőtlenül hat a megítélésre, és így az első benyomásra is.