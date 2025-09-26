Tudtad? — Már a kora középkorban is használtak WC-papírt

Annak, hogy az ember két lábra állt, lett egy komoly hátránya: nagydolog után barna maradt a hátsó. Civilizációkon keresztül változatos, leleményes, olykor meghökkentő módszerekkel törölték tisztára becsesebbik felüket a népek, míg a 19. században meg nem jelent a modern WC-papír, mely királyi magaslatokba emelte a trónolás minőségét.

Meglepő, de a WC-papírnak több, mint ezer éves története van.

Forrás: Corbis News

Kína és a WC-papír illatos gyökerei

Hogyha a kedvenc kamilla illatú háromrétegű toalettpapírunk ősét keressük, érdemes a papír őshazájában, Kínában kezdeni a nyomozást. Ugyan már az i. e. 2. században feltalálták a papírt, a mellékhelyiségben csak az i. sz. 6. században jelent meg, és puhább volt a hagyományos verzióknál, a császári udvarban pedig az illatosított változatok is megjelentek.

Egy arab utazó megrökönyödve számolt be arról, hogy a kínaiak mosakodás helyett csak sután áttörlik magukat WC-papírral.

A kínaiak évezredekig folytatták a papír használatát illemhely utáni törölközésre, a 14. századi történelmi feljegyzések a tömeggyártásról is beszámoltak — Zheijang tartományban évi tízmillió lapot gyártottak.

Élet a WC-papír előtt – Mit használtak a világ többi részén?

No de, mi volt a helyzet vécépapírfronton a világ többi részén? A válasz az, hogy bármi, ami a kezük ügyébe került.

Az ókori görögök például speciális cserepeket alkalmaztak, amelyekre gyakran az ellenségeik nevét vésték, míg Rómában egy közösen használt, botra erősített szivacs szolgálta a hátsó fél higiéniáját. A pénzesek gyapjú, csipke és kender segítségével tisztálkodtak, akiknek pedig nem tellett ilyen úri huncutságokra, leveleket, zöldséghéjat, magházat, füvet használtak.

Ezeknél kissé extrémebb eszköz volt a kagylóhéj, kő, fadarab, kukoricacső, homok.

Változás akkor állt be, amikor a 16. században megjelent a könyvnyomtatás. Az emberek egyre olcsóbban juthattak papírhoz, és hamar elkezdték régi könyvek, újságok lapjait használni. A 19. századi Amerikában a katalógusok és a napilapok voltak a népszerű WC-papírok, amelyeket puha papírra nyomtattak, ezzel kényelmes siklást biztosítva.