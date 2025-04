Miért fehér a WC-papír? Íme a titok, amit nem biztos, hogy tudsz

A WC-papír mindennapjaink alapvető kelléke, ami nélkül ma már nehezen tudjuk elképzelni az életünket. A legtöbben fehér színűt választunk, mert ez a szín a tisztaságot és a higiéniát jelképezi. De vajon hogyan készül a WC-papír? És miért pont fehér? A válasz nem csupán a gyártási folyamatban rejlik. Olvass tovább, és tudd meg, miért lett fehér a WC-papír!

A legtöbb WC-papír fehér színű, de vajon miért van ez így?

Forrás: Getty Images/knape

Hogyan készül a WC-papír?

Először is fontos megérteni, hogyan készül a WC-papír. A WC-papír cellulózrostokból készül, amelyek vagy közvetlenül a fákból, vagy újrahasznosított papírból származnak. A rostok vízben keverednek, hogy pépet alkossanak. A WC-papír készítése két alapvető lépésből áll: az alap papír előállításából, és annak átalakításából a boltban vásárolt végtermékké. Az alap papír fapép formájában kezdődik, mint minden más típusú papír. A márkák hidrogén-peroxiddal vagy klórral fehérítik a fapépét, hogy fehérebb színű legyen.

Ez a fehérítési folyamat nem csupán esztétikai célú – eltávolítja a lignin nevű anyagot is, ezzel puhítva a papírt.

Miért fehér a WC-papír?

A cellulózrostok természetüknél fogva fehérek. Azonban a ragasztó, amely összetartja őket, barna, amit a fehérítés távolít el. Tehát nem csupán a folyamat, hanem az alapanyag is fehérré teszi a WC-papírt. Ráadásul az újrahasznosított papírból készült WC-papír jellemzően irodaipari hulladékot vagy nyomtatott papírt használ, ami már eleve fehér.

Bár a fehérített friss fapép adja a legpuhább rostokat a papírkészítéshez, a nem fehérített és újrahasznosított rostok is képesek magas minőségű papírt előállítani.

Így a WC-papír fehér színe inkább hagyományos, mint funkcionális, mivel a WC-papírnak nem feltétlenül kell fehérnek lennie ahhoz, hogy puha és nedvszívó legyen.

A színes WC-papír egykor igen divatos volt, hiszen az 1950-es években az emberek gyakran a fürdőszoba színsémájához igazították a WC-papírt is. Azonban ez a trend hamar alább hagyott, mivel aggályok merültek fel a festékek bőrre és környezetre gyakorolt hatásai miatt. Ezen kívül a színes WC-papír előállítása növeli a gyártás költségeit és ezáltal a termék árát is. A legtöbb WC-papír tehát fehér, mivel a vásárlók ezt részesítik előnyben, bár a WC-papír ma is széles színválasztékban kapható, sőt akár fekete színben is elérhető.