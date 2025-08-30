Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 30., szombat Rózsa

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ruha

Azonnal kidobták a nőt az állásinterjúról: nem tetszett nekik, amit viselt - VIDEÓ

Shutterstock - Master1305
ruha állásinterjú outfit
Life.hu
2025.08.30.
Létezik, hogy a ruhád miatt nem kapsz meg egy állást? Egy nővel pontosan ez történt. A TikTok videója alatt pedig kitört a kommentháború. Vajon tényleg nem volt megfelelő a munkahelyi outfitje az állásinterjún?

Képzeld el: készülsz az állásinterjúra, izgulsz, felveszel egy fekete nadrágot és egy visszafogott felsőt, majd a menedzser szinte azonnal közli veled, hogy nem megfelelő, amit viselsz, és elköszön. Ez történt egy nővel, aki a sztoriját TikTokon osztotta meg. A videó már elérte a 4 milliós nézettséget, és több ezer ember kezdett el vitatkozni azon, hogy jó választás volt-e részéről a szett, vagy egyszerűen csak kifogott egy túl szigorú interjúztatót?

állásinterjú baki, munkahelyi ruha
Ruhája miatt került kínos helyzetbe egy nő az állásinterjún, pedig nem koktélruhában jelent meg.
Forrás: Shutterstock

Állásinterjú outfit, amikor meg sem szólalhatsz

A videón jól látszik: a hölgy egyszerű fekete nadrágban és egy semleges színű, kerek nyakú, hosszú ujjú felsőben jelent meg, vagyis nem épp miniszoknyában és csillogó topban. A Mirror szerint az interjú egy banki pozícióra szólt, így sokak szerint érthető, hogy a menedzser inkább egy kicsit „formálisabb” outfitet várt volna. Mások viszont teljesen kiakadtak: tényleg azon múlik egy munkahelyi lehetőség, hogy van-e a delikvensen blézer, vagy nincs?

@heylady_12 I really don’t get it😯 #jobinterview#startingnewlife#lifestyle#lifestyleblogger ♬ Dandelions (slowed + reverb) - Ruth B. & sped up + slowed

Mit vegyek fel egy állásinterjúra? – A nagy TikTok-vita

A TikTokon percek alatt beindult a kommentcunami. Volt, aki szerint a szett teljesen rendben volt, hiszen tiszta, visszafogott és abszolút iroda-kompatibilis. Mások szerint viszont egy állásinterjúra illik kicsit túlöltözni, vagyis igenis jöhet az ing, a blézer és a klasszikus business casual vonal.

A történetben a legjobb, hogy a nő nem hagyta annyiban a dolgot. Egy nappal később feltöltött egy másik videót, ahol ugyanazt a fekete nadrágot viselte, de már egy fehér-fekete mintás inggel kombinálta. A videóhoz annyit írt: „A következő állásinterjúmra már van egy blúzom és egy blézerem.”

@heylady_12 Ответ пользователю @equintanilla ♬ original sound - DJ L BEATS

Sokan úgy vélik, nem a ruha alapján kellene megítélni az embert, hiszen az állásinterjú lényege mégiscsak a személyiség és a szakmai tudás megismerése. Mások szerint viszont az első benyomás mindent visz, és ha a menedzser a ruhán fennakad, akkor nincs miről beszélni.

Az irodai dress code

A vita valójában túlmutat egyetlen ruhadarabon: az egész arról szól, hogy mennyire szabad önmagadat adnod egy állásinterjún. Persze vannak azok a színek, amiket egyáltalán nem ajánlott felvenni egy ilyen sorsdöntő beszélgetésre, de vajon mindig a „biztonsági blézer” a nyerő, vagy belefér egy letisztult, de lazább outfit is? 

Tökéletes outfit egy állásinterjúra: fekete szoknya fehér ing
Az iskolás ünnepségeket idéző fehér-fekete outfit kombinációval nem lehet mellé lőni egyetlen állásinterjún se.
Forrás: Shutterstock

Bár már a nagyvállalati kultúra is sokat változott, épp a pénzügyi szektor az, ahol még mindig alapelvárás a tipikus business casual.  Ha biztosra akarsz menni, húzd meg a határt a túl laza és a túl elegáns között. Egy fekete nadrág fehér inggel például olyan klasszikus, amit szinte bármelyik interjúra be lehet vetni.

Tippek állásinterjúra: 3 dolog, amiben mindig hazudj, ha meg akarod szerezni álmaid melóját

Vannak helyzetek, amikor füllenteni nem csak ér, hanem kötelező. Az állásinterjú is ilyen lehet, persze, csak módjával.

5 pszichológiai trükk, amivel azonnal szimpátiát válthatsz ki a kollégáidból

Egy új munkahely eleve stresszforrás, hát még, ha azon aggódsz, szimpatikus vagy-e az újdonsült környezetben. Ezzel az 5 pszichológiai trükkel észrevétlenül érheted el, hogy hamar megkedveljenek a kollégák.

Mi lenne számodra az ideális munka? Töltsd ki a tesztet és kiderül!

Sokan küszködnek azzal, hogy megtalálják a hivatásukat, nem véletlenül, hiszen nem könnyű feladat kitalálni azt, hogy mivel akarsz foglalkozni egész életedben. Ha még mindig nem tudod, mi lenne számodra az ideális munka, segítünk!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu