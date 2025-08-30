Azonnal kidobták a nőt az állásinterjúról: nem tetszett nekik, amit viselt - VIDEÓ

Képzeld el: készülsz az állásinterjúra, izgulsz, felveszel egy fekete nadrágot és egy visszafogott felsőt, majd a menedzser szinte azonnal közli veled, hogy nem megfelelő, amit viselsz, és elköszön. Ez történt egy nővel, aki a sztoriját TikTokon osztotta meg. A videó már elérte a 4 milliós nézettséget, és több ezer ember kezdett el vitatkozni azon, hogy jó választás volt-e részéről a szett, vagy egyszerűen csak kifogott egy túl szigorú interjúztatót?

Ruhája miatt került kínos helyzetbe egy nő az állásinterjún, pedig nem koktélruhában jelent meg.

Forrás: Shutterstock

Állásinterjú outfit, amikor meg sem szólalhatsz

A videón jól látszik: a hölgy egyszerű fekete nadrágban és egy semleges színű, kerek nyakú, hosszú ujjú felsőben jelent meg, vagyis nem épp miniszoknyában és csillogó topban. A Mirror szerint az interjú egy banki pozícióra szólt, így sokak szerint érthető, hogy a menedzser inkább egy kicsit „formálisabb” outfitet várt volna. Mások viszont teljesen kiakadtak: tényleg azon múlik egy munkahelyi lehetőség, hogy van-e a delikvensen blézer, vagy nincs?

Mit vegyek fel egy állásinterjúra? – A nagy TikTok-vita

A TikTokon percek alatt beindult a kommentcunami. Volt, aki szerint a szett teljesen rendben volt, hiszen tiszta, visszafogott és abszolút iroda-kompatibilis. Mások szerint viszont egy állásinterjúra illik kicsit túlöltözni, vagyis igenis jöhet az ing, a blézer és a klasszikus business casual vonal.

A történetben a legjobb, hogy a nő nem hagyta annyiban a dolgot. Egy nappal később feltöltött egy másik videót, ahol ugyanazt a fekete nadrágot viselte, de már egy fehér-fekete mintás inggel kombinálta. A videóhoz annyit írt: „A következő állásinterjúmra már van egy blúzom és egy blézerem.”

Sokan úgy vélik, nem a ruha alapján kellene megítélni az embert, hiszen az állásinterjú lényege mégiscsak a személyiség és a szakmai tudás megismerése. Mások szerint viszont az első benyomás mindent visz, és ha a menedzser a ruhán fennakad, akkor nincs miről beszélni.

Az irodai dress code

A vita valójában túlmutat egyetlen ruhadarabon: az egész arról szól, hogy mennyire szabad önmagadat adnod egy állásinterjún. Persze vannak azok a színek, amiket egyáltalán nem ajánlott felvenni egy ilyen sorsdöntő beszélgetésre, de vajon mindig a „biztonsági blézer” a nyerő, vagy belefér egy letisztult, de lazább outfit is?