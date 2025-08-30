Azonnal kidobták a nőt az állásinterjúról: nem tetszett nekik, amit viselt - VIDEÓ

Képzeld el: készülsz az állásinterjúra, izgulsz, felveszel egy fekete nadrágot és egy visszafogott felsőt, majd a menedzser szinte azonnal közli veled, hogy nem megfelelő, amit viselsz, és elköszön. Ez történt egy nővel, aki a sztoriját TikTokon osztotta meg. A videó már elérte a 4 milliós nézettséget, és több ezer ember kezdett el vitatkozni azon, hogy jó választás volt-e részéről a szett, vagy egyszerűen csak kifogott egy túl szigorú interjúztatót?
A videón jól látszik: a hölgy egyszerű fekete nadrágban és egy semleges színű, kerek nyakú, hosszú ujjú felsőben jelent meg, vagyis nem épp miniszoknyában és csillogó topban. A Mirror szerint az interjú egy banki pozícióra szólt, így sokak szerint érthető, hogy a menedzser inkább egy kicsit „formálisabb” outfitet várt volna. Mások viszont teljesen kiakadtak: tényleg azon múlik egy munkahelyi lehetőség, hogy van-e a delikvensen blézer, vagy nincs?
A TikTokon percek alatt beindult a kommentcunami. Volt, aki szerint a szett teljesen rendben volt, hiszen tiszta, visszafogott és abszolút iroda-kompatibilis. Mások szerint viszont egy állásinterjúra illik kicsit túlöltözni, vagyis igenis jöhet az ing, a blézer és a klasszikus business casual vonal.
A történetben a legjobb, hogy a nő nem hagyta annyiban a dolgot. Egy nappal később feltöltött egy másik videót, ahol ugyanazt a fekete nadrágot viselte, de már egy fehér-fekete mintás inggel kombinálta. A videóhoz annyit írt: „A következő állásinterjúmra már van egy blúzom és egy blézerem.”
Sokan úgy vélik, nem a ruha alapján kellene megítélni az embert, hiszen az állásinterjú lényege mégiscsak a személyiség és a szakmai tudás megismerése. Mások szerint viszont az első benyomás mindent visz, és ha a menedzser a ruhán fennakad, akkor nincs miről beszélni.
A vita valójában túlmutat egyetlen ruhadarabon: az egész arról szól, hogy mennyire szabad önmagadat adnod egy állásinterjún. Persze vannak azok a színek, amiket egyáltalán nem ajánlott felvenni egy ilyen sorsdöntő beszélgetésre, de vajon mindig a „biztonsági blézer” a nyerő, vagy belefér egy letisztult, de lazább outfit is?
Bár már a nagyvállalati kultúra is sokat változott, épp a pénzügyi szektor az, ahol még mindig alapelvárás a tipikus business casual. Ha biztosra akarsz menni, húzd meg a határt a túl laza és a túl elegáns között. Egy fekete nadrág fehér inggel például olyan klasszikus, amit szinte bármelyik interjúra be lehet vetni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.