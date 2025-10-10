Te is a jobb oldaladon fekve alszol? Azonnal felejtsd el!

Az alvási testhelyzet sokkal fontosabb, mint gondolnánk. A legtöbben ösztönösen választjuk ki a kedvenc pózunkat, és évek óta ugyanúgy alszunk el. A legtöbben a jobb oldalukon fekszenek, ám egyre több kutatás mutat rá, hogy ez nem éppen a legegészségesebb választás.
Az orvosok szerint, ha a tested jobb oldalán alszol, az fokozhatja a reflux tüneteit, mert ebben a helyzetben a gyomorsav könnyebben visszaáramlik a nyelőcsőbe. Ez kellemetlen, égő érzést okozhat a nyelőcsőben, és hosszú távon károsíthatja is a nyálkahártyát. Ezzel szemben, ha a bal oldaladon fekszel, a gyomor helyzete kedvezőbb, ami az segíti az emésztést.
A szív szempontjából is van különbség. Bár a kutatások vegyesek, több szakértő szerint, a test bal oldala jobban támogatja a keringést, mert csökkenti a szívre nehezedő nyomást. Viszont, ha a jobb oldaladon fekszel, az növelheti a szív terhelését, különösen azoknál, akik valamilyen szívproblémával küzdenek.
Az sem mindegy, hogyan hat az idegrendszerre. Ha a tested jobb oldalán alszol, nyugtalanabb lehet a pihenésed, míg a bal oldaladon fekve zavartalanabb, mélyebb alvásban lehet részed. Bár a fentiek egyénenként változhatnak, de a tendencia egyértelműnek tűnik.
A szakértők szerint a legjobb testhelyzet alváshoz, ha a bal oldaladon vagy a hátadon feksze. Ezek a pózok segítik a légzést, támogatják az emésztést és kímélik a szívet is. Természetesen senkinek sem kell erőszakkal megváltoztatnia az alvási szokásait, de ha gyakran küzdesz refluxszal, szívpanaszokkal vagy nyugtalan alvással, akkor érdemes kísérletezned a testhelyzet-változtatással.
Az apró szokásoknak sokszor nagy hatásuk van az egészségre, az alvás módja pedig tipikusan ilyen terület. Nem mindegy, hogyan pihenjük ki magunkat, hiszen ez alapvetően befolyásolja a nappali energiaszintünket is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.