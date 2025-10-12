Rossz napod van? Annak a nőnek tuti rosszabb, akit részlegesen lebénított a botox, és majdnem belefulladt a nyálába

A texasi nő az Instagramon osztotta meg a balul elsült botoxkezelésének történetét.
A botox az egyik legnépszerűbb esztétikai kezelés manapság, nem véletlenül: viszonylag kockázatmentes és nem visszafordíthatatlan eljárás. Kivéve, ha valaki úgy jár, mint a 36 éves Alicia Hallock, aki kis híján belehalt a plasztikai beavatkozásba. A háromgyerekes anyuka még februárban, a migrénje megszüntetésére használt botoxot, de a kezelés után pár órával ijesztő tüneteket kezdett produkálni: a szemhéjai megereszkedtek, a látása homályos lett és rettenetesen szédült.
A legrémisztőbb azonban az volt, hogy a nyakizmai lényegében teljesen lebénultak, így a fejét sem tudta megtartani.
Alicia azonnal kórházba sietett, ahol az orvosok megállapították, hogy egy ritka szövődmény alakult ki nála, de akkorra a nő már nyelni sem tudott, és szó szerint fuldoklott a nyálában.
Átszállították az intenzív osztályra, ahol megpróbálták leszívni a torkába és tüdejébe került nyálat, de estére annyira leromlott az állapota, hogy ideiglenesen leállt a légzése is.
Az orvosok arra jutottak, hogy a nő minden bizonnyal botulizmust kapott, ami egy elképesztően ritka halálos betegség, amely a test idegeit támadja meg.
Antitoxint kapott és táplálószondára csatlakoztatták, hogy egyéb gyógyszereket és táplálékot juttassanak a szervezetébe. 18 nap kórházi tartózkodás után Aliciát végül kiengedték a kórházból, de még mindig nem mondható gyógyultnak.
A fizikoterápiát és az ambuláns terápiát csak 4-6 hét múlva tudom biztonsággal elkezdeni, amint a botox teljesen kiürül a szervezetemből és ténylegesen használni tudom a nyakizmaimat.
– mondta a New York Postnak. Mindezek ellenére Alicia nem hibáztatja a plasztikai sebészét és belátja, hogy az ilyen extrém mellékhatások rendkívül ritkák. A kórház pedig amiben kezelték esettanulmányt készít arról, amin keresztülmegy, hogy mások ne járhassanak úgy, mint ő.
