Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 12., vasárnap Miksa

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
esztétika

Rossz napod van? Annak a nőnek tuti rosszabb, akit részlegesen lebénított a botox, és majdnem belefulladt a nyálába

Shutterstock - VALUA VITALY
esztétika botox plasztika
Nagy Kata
2025.10.12.
A 36 éves Alicia Hallock azt állítja, majdnem belehalt egy plasztikai kezelés szövődményeibe. A nő a botoxtól részlegesen lebénult, és kevésen múlt, hogy nem fulladt bele a saját nyálába.

A texasi nő az Instagramon osztotta meg a balul elsült botoxkezelésének történetét. 

Alicia Hallock botoxkezelés
Alicia Hallock majdnem belehalt a botox szövődményeibe. 
Forrás:  Instagram

Minden idők legrémesebb szövődménye: lebénult a botox után a fiatal nő

A botox az egyik legnépszerűbb esztétikai kezelés manapság, nem véletlenül: viszonylag kockázatmentes és nem visszafordíthatatlan eljárás. Kivéve, ha valaki úgy jár, mint a 36 éves Alicia Hallock, aki kis híján belehalt a plasztikai beavatkozásba. A háromgyerekes anyuka még februárban, a migrénje megszüntetésére használt botoxot, de a kezelés után pár órával ijesztő tüneteket kezdett produkálni: a szemhéjai megereszkedtek, a látása homályos lett és rettenetesen szédült. 

A legrémisztőbb azonban az volt, hogy a nyakizmai lényegében teljesen lebénultak, így a fejét sem tudta megtartani. 

Alicia azonnal kórházba sietett, ahol az orvosok megállapították, hogy egy ritka szövődmény alakult ki nála, de akkorra a nő már nyelni sem tudott, és szó szerint fuldoklott a nyálában. 

botox
Alicia nyakizmai teljesen felmondták a szolgálatot. 
Forrás:  Instagram

Átszállították az intenzív osztályra, ahol megpróbálták leszívni a torkába és tüdejébe került nyálat, de estére annyira leromlott az állapota, hogy ideiglenesen leállt a légzése is. 

Az orvosok arra jutottak, hogy a nő minden bizonnyal botulizmust kapott, ami egy elképesztően ritka halálos betegség, amely a test idegeit támadja meg. 

Antitoxint kapott és táplálószondára csatlakoztatták, hogy egyéb gyógyszereket és táplálékot juttassanak a szervezetébe. 18 nap kórházi tartózkodás után Aliciát végül kiengedték a kórházból, de még mindig nem mondható gyógyultnak. 

botox
18 napot töltött kórházban a texasi nő
Forrás:  Instagram

 

A fizikoterápiát és az ambuláns terápiát csak 4-6 hét múlva tudom biztonsággal elkezdeni, amint a botox teljesen kiürül a szervezetemből és ténylegesen használni tudom a nyakizmaimat. 

– mondta a New York Postnak. Mindezek ellenére Alicia nem hibáztatja a plasztikai sebészét és belátja, hogy az ilyen extrém mellékhatások rendkívül ritkák. A kórház pedig amiben kezelték esettanulmányt készít arról, amin keresztülmegy, hogy mások ne járhassanak úgy, mint ő. 

Felismerhetetlenek lettek az Olsen ikrek: jóval idősebbnek tűnnek a koruknál

Évek óta nem láttuk az Olsen ikreket, a legutóbbi nyilvános megjelenésük alkalmából pedig mindenkit sokkoltak.

Minden idők kacsaszája: a fél világ a norvég nő elrontott szájfeltöltésén röhög

Maszkot kénytelen hordani az a fiatal norvég nő, akinek annyira elrontották a szájfeltöltését, hogy teljesen eltorzult az arca.

Még, hogy plasztika! A toka eltüntetése megoldható egy 2 perces szupertréninggel

Még, hogy plasztika! Itt a 2 perces szupertréning, amivel eltüntethető a toka.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu