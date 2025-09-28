Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Felismerhetetlenek lettek az Olsen ikrek: jóval idősebbnek tűnnek a koruknál

hollywood Olsen ikrek plasztika anorexia
Horváth Angéla
2025.09.28.
Évek óta nem láttuk az Olsen ikreket, a legutóbbi nyilvános megjelenésük alkalmából pedig mindenkit sokkoltak.

A 2000-es évek bálványai, az Olsen ikrek egy ideje visszavonultan élnek, most azonban tiszteletüket tették a New York-i divathéten. Kinézetükkel konkrétan sokkolták a közönséget: szó szerint felismerhetetlenek lett az egykori szépségek. Több plasztikai műtéten estek át és anorexiával is küzdöttek.

Az Olsen ikrek karrierjük csúcsán, még egészségesen 
Forrás: WireImage 
Forrás: WireImage

Az Olsen ikrek már nem úgy néznek ki, mint régen

Az arcuk beesett, a szemük hatalmas és még a bő ruhák sem takarják el, hogy mennyire le vannak soványodva. A 39 éves Olsen ikrek jóval idősebbnek tűnnek a koruknál. Az alábbi  videóban megnézheted, milyenek most:

@life.hu_official

Felismerhetetlenek lettek az Olsen ikrek Évek óta nem láttuk az Olsen ikreket, a legutóbbi nyilvános megjelenésük alkalmából pedig mindenkit lesokkoltak. #life #OlsenIkrek #MaryKateOlsen #AshleyOlsen

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

