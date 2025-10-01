Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Minden idők kacsaszája: a fél világ a norvég nő elrontott szájfeltöltésén röhög

Shutterstock - Ruslan Malysh
plasztika szájfeltöltés beavatkozás
Nagy Kata
2025.10.01.
Maszkot kénytelen hordani az a fiatal norvég nő, akinek annyira elrontották a szájfeltöltését, hogy teljesen eltorzult az arca.

A norvég Malene Mauer valószínűleg már ezerszer is megbánta, hogy szájfeltöltésre adta a fejét. 

Malene Mauer szájfeltöltés előtt
Így festett Malene Mauer a szájfeltöltése előtt.
Forrás: Malene Mauer/Instagram

Elkészült a világ legrosszabb szájfeltöltése 

Manapság már meg sem lepődünk azon, hogy egy fiatal lány a plasztikai sebészet felé veszi az irányt, ha elégedetlen a külsejével: a szépészeti beavatkozások aranykorát éljük, és annyira hétköznapivá váltak a csodálkozó tekintetek és a túlfeszülő ajkak, hogy már szinte az számít kuriózumnak, ha valakinek teljesen natúr az arca. 

Nos, ez az utóbbi eshetőség nem veszélyezteti azt a fiatal norvég lányt, aki csak egy szimpla szájfeltöltést szeretett volna, de olyan eredményt kapott, amire valószínűleg senki nem számított.

A 24 éves Malene Mauer már ötször végeztette el magán a kezelést különböző szalonokban, de a legutóbbi alkalommal egy teljesen új helyre ment, amit valószínűleg nagyon megbánt: az ajkai ugyanis a négyszeresére dagadtak és az egész arca lángolni kezdett. 

Malene közvetlenül a beavatkozás után
Forrás: Malene Mauer/instagram

Mint utóbb kiderült, a hihetetlen reakció valószínűleg annak volt köszönhető, hogy a lány éppen menstruált a beavatkozás időpontjában, amire az orvos elfelejtett rákérdezni. Malene elképesztő fájdalmakat élt át, és egy héten át bármerre ment, maszkot viselt, annyira szégyellte a kinézetét. 

@malenemauer POV: When you say ‘just a little bit’ and they take it personally” 😆 #lipfiller #fillergonewrong #beautyfail #botched #lipinjections #aesthetic #fyp #foryou #foryoupage #viral ♬ Oh No - Kreepa

Az esetről feltöltött TikTok-videója vírusként terjed, a legtöbb kommentelő pedig arra buzdítja a csalódott lány, hogy tegyen jogi lépéseket a plasztikai sebésze ellen. Szerencsére az ajkai azóta már visszazsugorodtak az eredeti állapotukra, de Malene úgy döntött, többet nem próbálkozik szájfeltöltéssel. 

