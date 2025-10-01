Minden idők kacsaszája: a fél világ a norvég nő elrontott szájfeltöltésén röhög

A norvég Malene Mauer valószínűleg már ezerszer is megbánta, hogy szájfeltöltésre adta a fejét.
Manapság már meg sem lepődünk azon, hogy egy fiatal lány a plasztikai sebészet felé veszi az irányt, ha elégedetlen a külsejével: a szépészeti beavatkozások aranykorát éljük, és annyira hétköznapivá váltak a csodálkozó tekintetek és a túlfeszülő ajkak, hogy már szinte az számít kuriózumnak, ha valakinek teljesen natúr az arca.
Nos, ez az utóbbi eshetőség nem veszélyezteti azt a fiatal norvég lányt, aki csak egy szimpla szájfeltöltést szeretett volna, de olyan eredményt kapott, amire valószínűleg senki nem számított.
A 24 éves Malene Mauer már ötször végeztette el magán a kezelést különböző szalonokban, de a legutóbbi alkalommal egy teljesen új helyre ment, amit valószínűleg nagyon megbánt: az ajkai ugyanis a négyszeresére dagadtak és az egész arca lángolni kezdett.
Mint utóbb kiderült, a hihetetlen reakció valószínűleg annak volt köszönhető, hogy a lány éppen menstruált a beavatkozás időpontjában, amire az orvos elfelejtett rákérdezni. Malene elképesztő fájdalmakat élt át, és egy héten át bármerre ment, maszkot viselt, annyira szégyellte a kinézetét.
Az esetről feltöltött TikTok-videója vírusként terjed, a legtöbb kommentelő pedig arra buzdítja a csalódott lány, hogy tegyen jogi lépéseket a plasztikai sebésze ellen. Szerencsére az ajkai azóta már visszazsugorodtak az eredeti állapotukra, de Malene úgy döntött, többet nem próbálkozik szájfeltöltéssel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.