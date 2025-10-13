Az Ed Gein-féle ámokfutás a technológia fejlődésével egyre gyakoribb lehet − figyelmeztet a pszichológiaprofesszor

Október harmadika óta látható a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori, a Netflix Szörnyeteg című, sorozatgyilkosokról szóló antológiasorozatának legújabb évada. A streamingoldal sorozata újra reflektorfénybe helyezte Ed Geint és rémtetteit, és felvetette a kérdést, vajon a férfi inspirálta-e a későbbi sorozatgyilkosokat, köztük Ted Bundyt és Richard Specket.

A középkorú wisconsini férfi, Ed Gein valóságos horrorvilágot épített ki magának

Forrás: Bettmann

Ed Gein befolyásolt néhány sorozatgyilkost?

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori Netflix történetének egyik legnézettebb produkciója lett, világszerte a platform élmezőnyébe került. A sorozat nemcsak Gein brutális bűncselekményeit mutatja be, hanem azt is, miként hatott a későbbi sorozatgyilkosok pszichéjére és cselekedeteire. Lehetséges, hogy Ed Gein befolyásolt néhány sorozatgyilkost? − merül fel a kérdés. A sorozat többek között Ted Bundy és Richard Speck történetével is párhuzamba állítja Gein tetteit, ám valós bizonyíték nincs arra, hogy bármiféle kapcsolatban állt volna velük. Paul E. Mullen professzor szerint a sorozat sok ponton fikciós, ugyanakkor pszichológiai szempontból fontos kérdéseket vet fel. „Lehetséges, hogy Gein befolyásolt néhány sorozatgyilkost, bár ezt biztosan nem állíthatjuk” – fogalmazott Mullen. „Bűncselekményei ha közvetlenül nem is hatottak más sorozatgyilkosokra, rámutatnak a magányos bűnelkövetőknél megfigyelhető pszichológiai szélsőségekre”− tette hozzá. A professzor szerint ugyanekkor egyes sorozatgyilkosok valóban „intenzív érdeklődést mutatnak korábbi rémtettek elkövetői iránt”. Mullen professzor szerint a magányos sorozatgyilkosok ha utánozzák is elődeiket, többnyire azért teszik, mert látva, hogy azokat mekkora érdeklődés övezte, ők is megpróbálják magukra felhívni a figyelmet.

A technológia fejlődése új veszélyeket hordozhat

A szakember úgy véli, hogy a Geinéhez hasonló esetek a technológia fejlődésével akár az eddiginél gyakrabban meg ismétlődhetnek. „Az immerzív média tapintható, színes-szagos fantáziavilágokat hozhat létre, potenciálisan elmosva a valóság határait az arra érzékeny egyéneknél” – figyelmeztetett.