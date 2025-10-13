Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Az Ed Gein-féle ámokfutás a technológia fejlődésével egyre gyakoribb lehet − figyelmeztet a pszichológiaprofesszor

sorozatgyilkos Ed Gein szörnyeteg
Vajon hatottak-e Ed Gein rémtettei a későbbi sorozatgyilkosokra? A szakember szerint ebben nem lehetünk biztosak. Paul E. Mullen, a világ egyik legismertebb pszichiátere azonban azt állítja, a média fejlődése és az egyre érzékletesebb virtuális valóságok hajlamossá tehetnek némelyeket, hogy hasonló bűncselekményeket kövessenek el, mint Ed Gein.

Október harmadika óta látható a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori, a Netflix Szörnyeteg című, sorozatgyilkosokról szóló antológiasorozatának legújabb évada. A streamingoldal sorozata újra reflektorfénybe helyezte Ed Geint és rémtetteit, és felvetette a kérdést, vajon a férfi inspirálta-e a későbbi sorozatgyilkosokat, köztük Ted Bundyt és Richard Specket.

A középkorú wisconsini férfi, Ed Gein valóságos horrorvilágot épített ki magának
Forrás: Bettmann

Ed Gein befolyásolt néhány sorozatgyilkost?

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori Netflix történetének egyik legnézettebb produkciója lett, világszerte a platform élmezőnyébe került. A sorozat nemcsak Gein brutális bűncselekményeit mutatja be, hanem azt is, miként hatott a későbbi sorozatgyilkosok pszichéjére és cselekedeteire. Lehetséges, hogy Ed Gein befolyásolt néhány sorozatgyilkost? − merül fel a kérdés. A sorozat többek között Ted Bundy és Richard Speck történetével is párhuzamba állítja Gein tetteit, ám valós bizonyíték nincs arra, hogy bármiféle kapcsolatban állt volna velük. Paul E. Mullen professzor szerint a sorozat sok ponton fikciós, ugyanakkor pszichológiai szempontból fontos kérdéseket vet fel. „Lehetséges, hogy Gein befolyásolt néhány sorozatgyilkost, bár ezt biztosan nem állíthatjuk”fogalmazott Mullen. „Bűncselekményei ha közvetlenül nem is hatottak más sorozatgyilkosokra, rámutatnak a magányos bűnelkövetőknél megfigyelhető pszichológiai szélsőségekre”− tette hozzá. A professzor szerint ugyanekkor egyes sorozatgyilkosok valóban „intenzív érdeklődést mutatnak korábbi rémtettek elkövetői iránt”. Mullen professzor szerint a magányos sorozatgyilkosok ha utánozzák is elődeiket, többnyire azért teszik, mert látva, hogy azokat mekkora érdeklődés övezte, ők is megpróbálják magukra felhívni a figyelmet. 

A technológia fejlődése új veszélyeket hordozhat

A szakember úgy véli, hogy a Geinéhez hasonló esetek a technológia fejlődésével akár az eddiginél gyakrabban meg ismétlődhetnek. „Az immerzív média tapintható, színes-szagos fantáziavilágokat hozhat létre, potenciálisan elmosva a valóság határait az arra érzékeny egyéneknél” – figyelmeztetett.

Ed Geint Charlie Hunnam alakítja a Netflix sorozatában
Forrás: Profimedia / Netflix

Kevés bűnügyi történet sokkolta annyira az 1950-es évek Amerikáját, mint Ed Gein esete. A külvilág számára kedves és visszahúzódó arcát mutató, középkorú wisconsini férfi valóságos horrorvilágot épített ki magának. A hatóságok, amikor 1957-ben beléptek a plainfieldi mészáros házába, egy eltűnt nőt keresve, egy olyan világ fogadta őket, amelyre rémálmaikban sem gondoltak volna. Gein teljes igaz történetéről itt olvashatsz részletesebben. 

