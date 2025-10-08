Ed Gein és az anya árnyéka: a Netflix új szörnyetege, aki túl közel hozza a valóságot — KRITIKA

A Netflix új rémálma nem a vérfürdő miatt ijesztő, hanem mert megmutatja, hogyan lesz a „jó fiúból” szörnyeteg, ha egy anya túl sokat akar irányítani és sosem enged el. Figyelem, az Ed Gein kritika spoilert tartalmaz!

Charlie Hunnam az Ed Gein sorozatban

Forrás: Profimedia / Netflix

Szörnyeteg: Az Ed Gein sztori – Kritika

A Szörnyeteg: Az Ed Gein sztori a Netflix legújabb próbálkozása arra, hogy a valóságban gyökerező rémtörténeteket ne csak bemutassa, hanem pszichológiailag is szétboncolja. Hogy Hitchcock szavaival éljek:

„A kinti valós horrort kell bemutatni, nem azt amit látni szeretnénk.”

Ed Gein neve legendává vált – de nem éppen a hírnév miatt. A „Plainfield-i hentesként” elhíresült férfi az 1950-es években több gyilkosságot követett el, majd kiderült: éjszakánként sírokat ásott fel, női testeket gyűjtött, és emberi bőrből készített ruhadarabokat, lámpaernyőket, sőt maszkokat is.

Az ember, aki gyilkos volt, de a szörnyeteg valójában benne született meg – otthon, az anyja mellett.

A sorozat nem csupán a tetteit akarja bemutatni, hanem azt, ami mögöttük van. A vallási fanatizmust, a bűntudatot, a torz szeretetet és a magányt. Ed Gein nem démonként jelenik meg, hanem egy mélyen sérült emberként, akinek világát teljesen átszőtte az anyja – szó szerint a halála után is.

Az anya, aki Istennek hitte magát

Augusta Gein a sorozat valódi főszereplője, még akkor is, ha keveset van képernyőn. Egy vallásmegszállott nő, aki fiát mindenki mástól elzárva neveli, és a világ minden bűnéért a nőket okolja. A fia számára ő a törvény, a bíró, a szeretet és a félelem forrása is. A sorozat lenyűgözően érzékelteti, hogy ez az anya-fiú kapcsolat nemcsak érzelmi, hanem spirituális börtön is.

Az anya, aki mindenkit felkavart

Forrás: IMDb

Laurie Metcalf alakítása zsigeri. A hangja, amikor dühösen imádkozik, vagy amikor a fiát „megtisztítja a bűntől”, szó szerint a bőrünk alá mászott. És amikor a karakter meghal, valójában nem tűnik el – az árnyéka ott marad minden képkockán.

Az egyik legerősebb jelenetben Ed a halott anyja szobájában ül, miközben a hangját hallja, és a képzeletében újra látja őt. A jelenet egyszerre gyönyörű és iszonyatos – mint egy torz mise az anyai szeretet emlékére.