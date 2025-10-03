Megérkezett minden idők legdurvább horrorsorozata a Netflixre: Az Ed Gein-sztori hátborzongató élményt okoz

Október 3-án jön az Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori a Netflix Szörnyeteg című, sorozatgyilkosokról szóló antológia sorozatának legújabb évada, amely az egyik legbátrabb alkotásnak ígérkezik, amit valaha streamingre vittek. Túlzás nélkül kijelenthetjük, hogyha Ed Gein nem létezett volna, akkor a mai horrorfilmek egészen máshogy néznének ki. Ez a külső szemlélő számára félénk, középkorú wisconsini férfi olyan brutális rémtetteket művelt, amelyekből később a Psycho, A texasi láncfűrészes és A bárányok hallgatnak is inspirálódott. De ki volt ő valójában és miért retteg tőle a világ még mai is? Az alkotók a Dahmer-szériához hasonlóan feszes, megrázó sztorit ígérnek, ezúttal Charlie Hunnam hátborzongató alakításával.
Kevés bűnügyi történet sokkolta annyira az 1950-es évek Amerikáját, mint Ed Gein esete. A külvilág számára kedves és visszahúzódó arcát mutató, középkorú wisconsini férfi valóságos horrorvilágot épített ki magának. A hatóságok, amikor 1957-ben beléptek a plainfieldi mészáros házába, egy eltűnt nőt keresve, egy olyan világ fogadta őket, amelyre rémálmaikban sem gondoltak volna. Az ajtón belépve nem csak a keresett hölgy lefejezett holtteste tárult a szemük elé: a házban mindenfelé heverő emberi csontok, karóba húzott koponyák voltak. A nappalijában embercsontokból készült bútorokat, és emberbőrből varrt lámpákat és maszkokat láttak, a konyhában pedig koponyákból készített tányérokat találtak. Hamar rájöttek, hogy nemcsak kilenc másik nő haláláért felelős, hanem a közeli temetőt is rendszeresen fosztogatta alapanyagért a beteges hobbijához. Mint kiderült, Ed Gein végső célja az volt, hogy édesanyját újra alkossa és a bőrébe tudjon bújni. Tetteivel beírta magát a legismertebb és legbrutálisabb amerikai sorozatgyilkosok közé. Mentális betegsége miatt nem ítélték el, így élete hátralevő részét ezek után elmegyógyintézetben töltötte.
Gein története gyorsan bejárta a világsajtót és megmozgatta az írók, rendezők és zenészek fantáziáját. Ő ihlette Alfred Hitchcock Psychoját, Marcus Nispel A texasi láncfűrészesét és a Jonathan Demme rendezésében készült A bárányok hallgatnak című filmeket is, amelyek a horror műfaj klasszikusaivá váltak.
Edward Theodore Gein 1906-ban született egy vallási fanatikus anya gyerekeként. A bátyjával, Henry-vel együtt abban a tudatban nőttek fel, hogy a világ gonosz, a nők a bűn megtestesítői, az alkohol és a paráználkodás pedig ördögtől való. Azért költöztek Plainfieldbe, hogy az anyjuk meg tudja védeni magukat a nagyváros szennyétől. Az anyjuk a többi embertől is elszigetelte őket. Ed csak akkor hagyhatta el a házat, ha iskolába ment, ahol nem tudott beilleszkedni, így az iskolai bántalmazások céltáblájává vált. Ed Gein betegesen rajongott az édesanyjáért, ám bátyja Henry fellázadt, valószínűleg ezért is lett Ed első áldozata: mezőgazdasági okokból kellett felégetniük a földet, ám csak Ed élte túl az éjszakát. Henry halála után Ed még elszigeteltebben élt az anyjával. 1945-ben az anyja meghalt és emiatt teljesen szétesett és innen kezdődött a sorozatgyilkos karrierje. Onnantól kezdve mindent azért csinált, hogy életben tartsa az anyja emlékét. A modern bűnügyi pszichológia számára ő annak a tankönyvi példája, hogy miként válhat valaki az elszigeteltség, traumák és a torz családi kötelékek miatt szörnyeteggé.
A Netflix sorozat showrunnerei ugyan azok, akik az előző évadban Jeffry Dahmer történetéért is felelősek voltak. Rryan Murphy és Ian Brunner párosától ugyan arra a feszes, izgalmas történetvezetésre számíthatunk.
Ed Gein-t Charlie Hunnam eleveníti meg, aki leginkább a Kemény motorosok sorozat Jax Tellerjeként vált világhírűvé. Emellett olyan filmekben láthattuk, mint a Guy Ritchy -féle Arthur király: A kard legendája, vagy Gudielmo del Toro Tűzgyűrű című filmje. Hunnam gyakran bújik karizmatikus belső démonokkal küzdő férfiak bőrébe, így neki jutalomjáték lehet, hogy egy valódi szörnyet formálhat meg. Ryan Murrphy a karakter hangját Myrk Rylance Tony-díjas Jeruzsálem című filmbéli szerepének és Micheal Jackson interjúinak hangfelvételei lapján képzelte el, de aztán a forgatás előtti utolsó napon sikerült megszerezniük azt a hangfelvételt, ami Gein letartóztatásának éjszakáján készült és ezzel el is dőlt, hogy miként fog megszólalni a karakter.
Laurie Metcalf játssza Augusta Gein-t, Ed édesanyját. Segítségével válik érthetővé az a beteges anya-fiú kapcsolat, amely Ed őrületéhez vezetett. A színésznőt leginkább a Roseanne című sorozatból ismerheti a világ, de szerepelt az Agymenőkben Sheldon édesanyjaként és legutóbb a Lady Bird című filmben nyújtott alakításáért jelölték Oscarra.
Ha Dahmer története lebilincselt, Gein sztorija még annál is sötétebb utazás lesz. Az év legbátrabb krimijében tehát egy újabb hátborzongató túra elé nézünk a lélek legsötétebb bugyrai felé. Mi már alig várjuk, hogy filmkritikát írhassunk belőle.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.