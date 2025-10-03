Megérkezett minden idők legdurvább horrorsorozata a Netflixre: Az Ed Gein-sztori hátborzongató élményt okoz

Október 3-án jön az Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori a Netflix Szörnyeteg című, sorozatgyilkosokról szóló antológia sorozatának legújabb évada, amely az egyik legbátrabb alkotásnak ígérkezik, amit valaha streamingre vittek. Túlzás nélkül kijelenthetjük, hogyha Ed Gein nem létezett volna, akkor a mai horrorfilmek egészen máshogy néznének ki. Ez a külső szemlélő számára félénk, középkorú wisconsini férfi olyan brutális rémtetteket művelt, amelyekből később a Psycho, A texasi láncfűrészes és A bárányok hallgatnak is inspirálódott. De ki volt ő valójában és miért retteg tőle a világ még mai is? Az alkotók a Dahmer-szériához hasonlóan feszes, megrázó sztorit ígérnek, ezúttal Charlie Hunnam hátborzongató alakításával.

Charlie Hunnam Ed Gein szerepében a Szörnyeteg: Az Ed Gain-sztoriban.

Forrás: Shutterstock

Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori - Ki volt Ed Gein?

Kevés bűnügyi történet sokkolta annyira az 1950-es évek Amerikáját, mint Ed Gein esete. A külvilág számára kedves és visszahúzódó arcát mutató, középkorú wisconsini férfi valóságos horrorvilágot épített ki magának. A hatóságok, amikor 1957-ben beléptek a plainfieldi mészáros házába, egy eltűnt nőt keresve, egy olyan világ fogadta őket, amelyre rémálmaikban sem gondoltak volna. Az ajtón belépve nem csak a keresett hölgy lefejezett holtteste tárult a szemük elé: a házban mindenfelé heverő emberi csontok, karóba húzott koponyák voltak. A nappalijában embercsontokból készült bútorokat, és emberbőrből varrt lámpákat és maszkokat láttak, a konyhában pedig koponyákból készített tányérokat találtak. Hamar rájöttek, hogy nemcsak kilenc másik nő haláláért felelős, hanem a közeli temetőt is rendszeresen fosztogatta alapanyagért a beteges hobbijához. Mint kiderült, Ed Gein végső célja az volt, hogy édesanyját újra alkossa és a bőrébe tudjon bújni. Tetteivel beírta magát a legismertebb és legbrutálisabb amerikai sorozatgyilkosok közé. Mentális betegsége miatt nem ítélték el, így élete hátralevő részét ezek után elmegyógyintézetben töltötte.

Hollywood sokat köszönhet Ed Gain-nek

Gein története gyorsan bejárta a világsajtót és megmozgatta az írók, rendezők és zenészek fantáziáját. Ő ihlette Alfred Hitchcock Psychoját, Marcus Nispel A texasi láncfűrészesét és a Jonathan Demme rendezésében készült A bárányok hallgatnak című filmeket is, amelyek a horror műfaj klasszikusaivá váltak.