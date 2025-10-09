Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 9., csütörtök

Kiszivárgott ültetési rend tette majdnem tönkre az esküvőt: ezt a hibát soha ne kövesd el, ha a nagy napra készülsz

koszorúslány konfliktus barátnő menyasszony násznép vendég vőlegény
Kővári F. Luca
2025.10.09.
Ha életed nagy napjára készülsz, jusson eszedbe, nem mindenki a barátod, akit annak hiszel. Ha túlságosan jóhiszemű vagy, esetleg félreismertél valakit, akkor a segítő szándékból könnyen botrány lehet. Egy menyasszony a Redditen osztotta meg, miként fázott rá az esküvője előtt az egyik koszorúslány árulása miatt.

Ebből a tanulságos történetből kiderül, hogy mi az a hiba, amit semmiképp ne kövess el akkor, ha az esküvődet szervezed. Ha érdekel, hogyan tette tönkre majdnem a nagy napot egy áruló koszorúslány, akkor olvass tovább!

Ültetési rend és áruló koszorúslány? Ezekre vigyázz menyasszonyként, ha esküvőt tervezel.
Forrás: The Image Bank RF

Ültetési rend, amitől majdnem befuccsolt az esküvő

Egy nő a Redditen osztotta meg az abszurditás határát súroló történetét, nevezetesen, hogy az egyik koszorúslánya elárulta őt. A probléma a gondos ültetési renddel kezdődött, ugyanis a menyasszony szókimondó és nyers megjegyzéseket írt a vendégek mellé. Például: „Ne ültesd Linda nénit a bár közelébe!” Vagy: „Tartsd távol Amy unokatestvéremet az exbarátnőmtől!” Ezen kívül a meghívottak különböző furcsa szokásait és hóbortjait is felsorolta. A menyasszonyt elmondása szerint jó szándék vezérelte: „Szerettem volna bizonyos családtagokat − akik nem bírják egymást, és csak konfliktust generálnának − távol tartani egymástól. Azt sem szerettem volna, hogy az exek egymás közelében üljenek” − nyilatkozta az ara.

Egyik koszorúslánya árulta el

A menyasszony azonban nem számolt azzal, hogy az egyik koszorúslánya, nevezzük S.-nek, kegyetlenül elárulja majd. S. elkérte házasulandó barátnőjétől az ültetési rendet, amit az el is küldött neki privát üzenetben a közösségi médiában. S. pedig nemes egyszerűséggel betette a menyasszony megjegyzéseiről készített képernyőfotót 80 fős esküvői násznép csoportba, ahol mindenki szembesülhetett az ara kendőzetlen véleményével. 

Mi volt a násznép reakciója?

Miután S. „véletlenül” kiszivárogtatta az őszinte és enyhén szólva is konfliktust generáló képet, a vendégek olyan üzenetekkel kezdték bombázni a menyasszonyt, hogy: „Hé, hallottam, hogy a hátul lévő unalmas asztalhoz ültettél minket?” A menyasszony végtelenül zavarba jött, amikor megtudta, hogy a saját, kézzel írt, privát jegyzetei kikerültek egy olyan nyilvános csoportba (amit S. vezet), amiben az egész vendégsereg láthatta a bizalmasnak szánt irományt.

A koszorúslány védi magát 

S. persze nem vállalta fel, hogy direkt szivárogatta ki az ülésrendet, azt állítja, ő csak véletlenül osztotta meg azt és nem a rossz szándék vezérelte. 

Amikor szembesítettem vele, esküdözött, hogy véletlen volt, hogy csak magának akarta screenshotolni, de valahogy feltöltötte a több mint 80 fős csoportjába. Most az emberek morgolódnak amiatt, hogy hol ülnek, és két hónappal az esküvő előtt újra kell terveznem mindent

− nyilatkozta a menyasszony. Persze a vőlegénynek is volt egy-két szava a történtekhez, aki szerint egyáltalán nem kellene meghívni egy ilyen „barátnőt” az esküvőjükre.

A kommentelők kiakadtak

Az emberek a poszt alatt teljesen felháborodtak, és kifejtették, hogy a koszorúslányoknak az a feladatuk, hogy segítsék – nem pedig az, hogy zűrbe keverjék – a menyasszonyt az esküvője előtt. A legtöbb kommentelő természetesen nem hisz a koszorúslány bénácska kifogásának és a férjjel értenek egyet, hogy S.-nek semmi keresnivalója a barátnője esküvőjén, mivel majdnem teljesen elrontotta azt. Azzal vádolják S.-t, hogy szándékosan tönkre akarta tenni barátnője esküvőjét azzal, hogy nyilvánosságra hozta a privát jegyzeteit.

Megkérném, hogy ezek után ne jöjjön el az esküvőre és azt is tudatnám vele, hogy a barátságunknak ezennel vége!

 – írta az egyik kommentelő.

„Egyértelműen rosszindulatú volt. Miért akarnád megtartani az esküvődön vagy barátként?” – reagált egy másik.
 

