52 évesen, titkos esküvőn mondta ki a boldogító igent a népszerű sorozatsztár - Fotokón a nagy nap

Szabados Dániel
2025.09.11.
Eric Stonestreet, a Modern család sorozat Emmy-díjas sztárja feleségül vette párját, Lindsay Schweitzert. Az esküvőt saját otthonukban, Kansas Cityben tartották, szűk családi és baráti körben.

A színész és a gyermekápolónőként dolgozó Lindsay 2016-ban ismerkedtek meg egy jótékonysági rendezvényen. Kezdetben még távkapcsolatban éltek – Eric Stonestreet Los Angelesben forgatta a sorozatot, míg Lindsay Kansasben maradt. A Modern család 2020-as befejezése után azonban a színész hazaköltözött, hogy együtt kezdjenek új életet.

Eric Stonestreet at the "Dexter: Resurrection" World Premiere held at Alice Tully Hall on July 09, 2025 in New York, New York. (Photo by Kristina Bumphrey/Variety via Getty Images)
Eric Stonestreet megnősült
Forrás: Getty Images

Eric Stonestreet esküvője: az Instagramon mutatta meg a fotókat

Az 52 éves színész az Instagramon számolt be arról, hogy oltár elé állt, humorosan így fogalmazott: „Ma van a születésnapom, találjátok ki, mit kaptam!” A fotókhoz a kollégák is gratuláltak: Jesse Tyler Ferguson, aki a sorozatban Stonestreet férjét alakította, így üzent: „Az összes második házasság közül ez a kedvencem! Nagyon szeretlek benneteket!”

 

Az esküvő helyszínét sem bízták a véletlenre: a színész már korábban elárulta, hogy újonnan épült házukban szeretnék kimondani az igent. „Amikor 2021-ben eljegyeztük egymást, épp házépítésbe kezdtünk. Úgy gondoltam, nincs szebb kezdet egy közös élethez, mint szó szerint alapot építeni” – magyarázta a People magazinnak.

Eric Stonestreet többször beszélt arról, mennyire más életet élhet Kansasben, mint Hollywoodban. „Itt hétköznapi emberekkel találkozom, valós élmények érnek. Hollywoodban viszont minden felerősödik – a jó is, a rossz is” – mondta egy interjúban.

 

