Kiderült, hol lesz Taylor Swift és Travis Kelce esküvője

buli esküvő Travis Kelce Taylor Swift
Life.hu
2025.09.04.
Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzése után már körvonalazódik, hogy hol tarthatják meg az esküvőjüket.

Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzése után máris beindultak a találgatások: hol és mikor tartják a várva várt esküvőt? Egy bennfentes a Page Sixnek azt állította, hogy a sztárpár jövő nyáron Rhode Islanden kel egybe, és a hírek szerint a családalapítással sem akarnak sokat várni.

Travis Kelce és Taylor Swift eljegyzési fotója
Travis Kelce és Taylor Swift eljegyzési fotója
Forrás: Instagram

Igazából senkit sem lep meg, hogy ezt a helyszínt választották: Taylor Swift Westerly város Watch Hill negyedében található tengerparti villája jelenleg komoly felújításon megy keresztül. A Providence Journal információi szerint a 17,5 millió dollárért vásárolt birtokon új szárny épül, amelyben egy hatalmas hálószoba és több fürdőszoba kap helyet, és a konyha is teljesen megújul. A 8 hálószobás, 10 fürdőszobás kastély a popsztár legendás július 4-i bulijairól vált híressé, amelyeken rendre Hollywood és a zeneipar krémje szórakozott. Tavaly nyáron Travis Kelce és csapattársa, Patrick Mahomes is ott ünnepelt a medenceparton.

Westerly, RI - August 22: A man fishes at the Watch Hill Lighthouse for stripped bass with home of Taylor Swift in the background during the eye of the Tropical Storm Henri in Westerly, RI on Aug. 22, 2021. (Photo by Matthew J. Lee/The Boston Globe via Getty Images)
Egy férfi horgászik Taylor Swift Rhode Island-i háza előtt
Forrás: Getty Images

Taylor Swift miatt adót vetettek ki a hírességekre

A kúria azonban nemcsak a bulik miatt lett ismert: Swift a Folklore album The Last Great American Dynasty című dalában is megörökítette az ingatlan történetét, amely korábban Rebekah Harkness társasági hölgy tulajdonában állt – ő volt az, aki állítólag pezsgővel töltette fel a medencéjét.

A helyi politikát is megmozgatta az énekesnő házvásárlás: idén nyáron Rhode Islanden elfogadták a „Taylor Swift-adónak” nevezett törvényt, amely a nem állandó lakosok luxusingatlanjait sújtja plusz adóval. A kormányzó, Dan McKee ugyanakkor egyértelművé tette, hogy örömmel látná, ha a világsztár az államban tartaná esküvőjét. Mint mondta: Rhode Island a világ egyik legszebb esküvői helyszíne.

Bár a pár korábban leszögezte, hogy inkább szűk körű, családias szertartást szeretnének, a rajongók világszerte grandiózus, mesebeli lagzira számítanak. A Grammy-díjas énekesnő és a Super Bowl-győztes játékos augusztus 26-án jelentették be eljegyzésüket egy közös fotósorozattal.

Travis Kelce a podcastjában elárulta: eredetileg vízen tervezte megkérni Swift kezét, végül azonban elvetette az ötletet, hogy valami személyesebb, „taylorosabb” módon tegye fel a nagy kérdést. Hozzátette: szerinte a titok annyi, hogy ismerni kell a másikat, és ha a szándék tiszta, minden más magától szépen alakul.

