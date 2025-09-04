Kiderült, hol lesz Taylor Swift és Travis Kelce esküvője

Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzése után máris beindultak a találgatások: hol és mikor tartják a várva várt esküvőt? Egy bennfentes a Page Sixnek azt állította, hogy a sztárpár jövő nyáron Rhode Islanden kel egybe, és a hírek szerint a családalapítással sem akarnak sokat várni.
Igazából senkit sem lep meg, hogy ezt a helyszínt választották: Taylor Swift Westerly város Watch Hill negyedében található tengerparti villája jelenleg komoly felújításon megy keresztül. A Providence Journal információi szerint a 17,5 millió dollárért vásárolt birtokon új szárny épül, amelyben egy hatalmas hálószoba és több fürdőszoba kap helyet, és a konyha is teljesen megújul. A 8 hálószobás, 10 fürdőszobás kastély a popsztár legendás július 4-i bulijairól vált híressé, amelyeken rendre Hollywood és a zeneipar krémje szórakozott. Tavaly nyáron Travis Kelce és csapattársa, Patrick Mahomes is ott ünnepelt a medenceparton.
A kúria azonban nemcsak a bulik miatt lett ismert: Swift a Folklore album The Last Great American Dynasty című dalában is megörökítette az ingatlan történetét, amely korábban Rebekah Harkness társasági hölgy tulajdonában állt – ő volt az, aki állítólag pezsgővel töltette fel a medencéjét.
A helyi politikát is megmozgatta az énekesnő házvásárlás: idén nyáron Rhode Islanden elfogadták a „Taylor Swift-adónak” nevezett törvényt, amely a nem állandó lakosok luxusingatlanjait sújtja plusz adóval. A kormányzó, Dan McKee ugyanakkor egyértelművé tette, hogy örömmel látná, ha a világsztár az államban tartaná esküvőjét. Mint mondta: Rhode Island a világ egyik legszebb esküvői helyszíne.
Bár a pár korábban leszögezte, hogy inkább szűk körű, családias szertartást szeretnének, a rajongók világszerte grandiózus, mesebeli lagzira számítanak. A Grammy-díjas énekesnő és a Super Bowl-győztes játékos augusztus 26-án jelentették be eljegyzésüket egy közös fotósorozattal.
Travis Kelce a podcastjában elárulta: eredetileg vízen tervezte megkérni Swift kezét, végül azonban elvetette az ötletet, hogy valami személyesebb, „taylorosabb” módon tegye fel a nagy kérdést. Hozzátette: szerinte a titok annyi, hogy ismerni kell a másikat, és ha a szándék tiszta, minden más magától szépen alakul.
