Az esküvői fotós elárulta a titkot: red flagek az esküvőn, amik azt jelzik, nem lesz hosszú életű a házasság

Az esküvő egy varázslatos nap a párok életében, főleg akkor, ha a megfelelő emberrel az oldalukon sétálnak az oltár elé. A boldog násznép olyannyira az emlékezetes pillanatok megélésére törekszik, hogy észre sem veszik néha, hogy a házasulandókat nem egymásnak szánta a sors. De kik azok, akik az összes legördülő könnycseppet, hamis mosolyt, kínos táncmozdulatot és megható történést észreveszi és rögzíti is? A fotós. Szinte láthatatlanul kering a vendégsereg közt, hogy megörökítsen minden emlékezeteset az esküvőről. Figyelő tekintettel kapja lencsevégre a házaspárt is. Az éles szemű, veterán esküvői fotósok azonnal kiszúrják azokat a jeleket, esküvői rad flageket, amelyek láttán könnyedén megállapítják, ha a menyasszony és a vőlegény házassága nem sokáig lesz boldog, hamar válás lesz a vége.
Ezek a párok válnak el hamar az esküvői fotósok szerint
Sokéves tapasztalatuknak köszönhető, hogy az esküvői fotósok előre meg tudják mondani, hogy sokáig tart-e majd egy házasság. Vannak olyan apró jelek, amelyeket gyakran csak ők vesznek észre, hiszen a közeli barátok és családtagok figyelmét eltereli a sok tánc, szertartás, ünneplés. A fotósok távolról és mégis egész közelről, egy másik szemszögből látják a párokat, és hamar el tudják dönteni, hogy van-e közös jövője a fiataloknak. Megmutatjuk azokat az apró jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy nem biztos, hogy a tortavágás után még sokáig boldog lesz az ifjú pár házassága.
Figyelmeztető jelek az esküvői fotósok szerint
Csak semmi fotó
Ugyan felbérelnek egy hivatalos szakembert, hogy rögzítse az esküvőt, de a pár egyik tagja állandóan ellenáll a fényképezésnek. Christopher Todd Griffiths, dél-kaliforniai esküvői fotós szerint az egyik leggyakoribb intő jel, ha a menyasszony vagy a vőlegény hevesen ellenáll a fotózásnak.
Ez annak a jele lehet, hogy nem hajlandó részt venni abban, ami fontos a párjának.
A fotós azt is megemlítette, hogy ez a jel általában a férfiakra jellemző. Szóval, ha egy esküvőn azt látod, hogy boldogan mosolyog a pár a kamerába, akkor tudhatod, hogy közös a szándék és valószínűleg együtt maradnak.
Nincs kémia
Vannak párok, akiknek a testbeszédéről könnyen leolvasható, hogy hiányzik a kapcsolatukból az összhang. Egész este távol vannak egymástól. Az egyik a tánctéren rázza órákig, amíg a párja a kertben beszélget a rokonokkal. Órákig távol vannak egymástól, és fel sem tűnik nekik, hogy hiányozna nekik a társuk.
Alig várják, hogy vége legyen az egész lagzinak, és hazamehessenek végre.
Ez a viselkedés arról árulkodik, hogy számukra nem ez a szerelem ünnepe, leginkább kötelező mulatság.
Ezt a viselkedést egy fotós könnyen észreveszi. Néhány párnál nagyszerű a kémia, másoknak viszont szinte elviselhetetlen egymás közelsége.
− ismerte el Griffiths.
Váratlan helyzetek
Devin Dugard szabadúszó fotós szerint sok minden kiderül egy párról abból, hogy miként reagálnak egy-egy váratlan helyzetre az esküvői napján. Biztos te is voltál már esküvőn, így tudhatod, hogy ez a nap sok felfordulással járhat. Leborul a torta, felgyullad a mécses miatt a virágdísz, a koszorúslány beejti a tóba a gyűrűket, vagy legyen egy kisebb probléma: elered az eső. Sorcsapások, amelyekre nehezen lehet felkészülni, viszont nagyon tanulságos és szemléletes, hogy milyen reakciót vált ki egy párból. Felnagyítják a helyzetet, ezzel tovább súlyosbítva a kellemetlenségeket, esetleg egymás ellen fordulnak és kellemetlenül veszekedni kezdenek az egész násznép előtt? Egész biztos, hogyha ezeket a problémákat nem kezelik gördülékenyen, akkor nagyobb az esély rá, hogy a későbbi, sokkal nehezebb akadályokat sem tudják majd közösen megoldani.
Ha egy próbatételt együttesen, csapatként képesek humorral vagy öniróniával kezelni, akkor hosszú és boldog házasság várhat rájuk.
Szemkontaktus kerülése
Bár a kamera előtt időnként kínos és frusztráló megtalálni, hogy merre nézzünk, az viszont azonnal szembeötlő, főleg egy fotósnak, ha valaki kerül minden szemkontaktust a párjával.
Ha a pár vagy egyik tagja kerüli a szemkontaktust, különösen az esküvő napján, az mélyebb elidegenedést jelezhet.
− fedte fel Dugard.