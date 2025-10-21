Az esküvői fotós elárulta a titkot: red flagek az esküvőn, amik azt jelzik, nem lesz hosszú életű a házasság

Az esküvő egy varázslatos nap a párok életében, főleg akkor, ha a megfelelő emberrel az oldalukon sétálnak az oltár elé. A boldog násznép olyannyira az emlékezetes pillanatok megélésére törekszik, hogy észre sem veszik néha, hogy a házasulandókat nem egymásnak szánta a sors. De kik azok, akik az összes legördülő könnycseppet, hamis mosolyt, kínos táncmozdulatot és megható történést észreveszi és rögzíti is? A fotós. Szinte láthatatlanul kering a vendégsereg közt, hogy megörökítsen minden emlékezeteset az esküvőről. Figyelő tekintettel kapja lencsevégre a házaspárt is. Az éles szemű, veterán esküvői fotósok azonnal kiszúrják azokat a jeleket, esküvői rad flageket, amelyek láttán könnyedén megállapítják, ha a menyasszony és a vőlegény házassága nem sokáig lesz boldog, hamar válás lesz a vége.

Az esküvői fotósok szerint ezek a jelei, hogy hamar az ifjú pár hamar el fog válni

Forrás: Shutterstock

Ezek a párok válnak el hamar az esküvői fotósok szerint

Sokéves tapasztalatuknak köszönhető, hogy az esküvői fotósok előre meg tudják mondani, hogy sokáig tart-e majd egy házasság. Vannak olyan apró jelek, amelyeket gyakran csak ők vesznek észre, hiszen a közeli barátok és családtagok figyelmét eltereli a sok tánc, szertartás, ünneplés. A fotósok távolról és mégis egész közelről, egy másik szemszögből látják a párokat, és hamar el tudják dönteni, hogy van-e közös jövője a fiataloknak. Megmutatjuk azokat az apró jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy nem biztos, hogy a tortavágás után még sokáig boldog lesz az ifjú pár házassága.

Figyelmeztető jelek az esküvői fotósok szerint

Csak semmi fotó

Ugyan felbérelnek egy hivatalos szakembert, hogy rögzítse az esküvőt, de a pár egyik tagja állandóan ellenáll a fényképezésnek. Christopher Todd Griffiths, dél-kaliforniai esküvői fotós szerint az egyik leggyakoribb intő jel, ha a menyasszony vagy a vőlegény hevesen ellenáll a fotózásnak.

Ez annak a jele lehet, hogy nem hajlandó részt venni abban, ami fontos a párjának.

A fotós azt is megemlítette, hogy ez a jel általában a férfiakra jellemző. Szóval, ha egy esküvőn azt látod, hogy boldogan mosolyog a pár a kamerába, akkor tudhatod, hogy közös a szándék és valószínűleg együtt maradnak.