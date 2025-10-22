Egy fiatal nő elrontott plasztikai beavatkozásán nevet az internet: Grincs és Michael Jackson szerelemgyereke lett

Nem szívesen feküdnénk annak a plasztikai sebésznek a kezei alá, aki Lay orrát készítette.

Lay csak egy tökéletes orrot szeretett volna plasztikáztatni.

Forrás: Forrás: tiktok@laylanabid

Mémmé vált a fiatal lány elrontott plasztikai beavatkozása

Rengeteg, egyébként gyönyörű lánynak okoz testképzavart a sok-sok tökéletesre szerkesztett arc és test, amit a közösségi médiában látni. Bár pontosan tudjuk, hogy ezeknek semmi közük a valósághoz, mégis miközben ezeket a képeket nézegetjük, kicsit még elégedetlenebbek leszünk magunkkal.

Ebbe a hibába esett egy fiatal amerikai lány is, Lay, aki a Truly magazinnak mesélte el kálváriáját, amit egy elrontott arcplasztika okozott.

A fiatal nő már egészen gyerekkorától kezdve megjegyzéseket kapott az arcára, azon belül is az orrára, így mindössze 13 évesen eldöntötte, hogy amint összegyűjti a beavatkozás árát, kés alá fekszik. 20 évesen végül lehetősége nyílt megcsináltatni a műtétet, amit egy brit plasztikai sebésznél vett igénybe, akinek előzetesen nem járt utána, de bízott a profi kezekben.

A beavatkozás jól sikerült és Lay is elégedett volt a végeredménnyel egészen addig, amíg pár hónappal később konkrétan beszakadt az orra: az orvosok szerint ugyanis túl sok porcot távolítottak el és emiatt az orra összeomlott.

A fiatal nő teljesen összeomlott, mivel állítása szerint úgy nézett ki, mint Michael Jackson az elrontott plasztikai műtétei után, emellett pedig komoly fájdalmakat is át kellett élnie. Nem sokkal ezután bevállalt egy újabb, helyrehozó műtétet, ezúttal Törökországban.

Ki kellett venniük néhány bordaporcot, és alapvetően újjá kellett építeniük az orromat a semmiből, ami rendkívül bonyolult és fájdalmas eljárás volt.

– mesélte.

Bár az eredmény jóval szebb lett, mint az első alkalommal, Lay még mindig nem azt az orrot látta a tükörben, amit szeretett volna, ezért harmadjára is kés alá feküdt és végre-valahára elégedett a végeredménnyel a troll kommentelők ellenére is.

Elrontott orrplasztika

Forrás: Forrás: tiktok@laylanabid

Sokan ugyanis túlzásnak tartják az orra méretét és alakját és számtalanszor megkapja, hogy úgy néz ki, mint a Grincs női változata.

Lay-t azonban nem érdeklik a kritikák és elégedett a kinézetével, amire összesen 18 ezer fontot, azaz több mint 8 millió forintnak megfelelő összeget költött.

Állítása szerint boldogabb, mint valaha és semmit nem csinálna másképp – kivéve talán azt, hogy legközelebb azért utána nézne annak a plasztikai sebésznek, aki a szépészeti beavatkozásait végzi.