4 híresség, aki tökéletesre plasztikáztatta magát: megtört a hollywoodi átok

Néha a hollywoodi plasztikai műtétek között is találni olyat, amit mi magunk is szívesen elfogadnánk. A sok elrontott műtét után most nézzük azokat a sztárokat, akiknek jól sikerült a fiatalodás.
4 plasztikai műtét, ami felért egy újjászületéssel
Mostanában egy bizonyos réteg már úgy járkál ki-be a plasztikai sebészetre, mint más a boltba zacskós tejért, így egyre több elrontott beavatkozással találkozunk az utcán is, hát még Hollywoodban, ahol semmi sem szab határt a tökéletességre törekvő hírességeknek.
Ennek köszönhetően láttunk már macskává operált celebeket és olyan feszes arcokat is, amiknek a látványa is fizikai fájdalmat okoz.
De szökőévente egyszer, amikor az égiek is úgy akarják, valami csoda folytán látunk olyan plasztikai műtéteket is, amik olyan jól sikerülnek, hogy bármire hajlandóak lennénk a pontos receptért.
Kris Jenner
Kivel is kezdhetnénk, mint az esztétikai beavatkozások ősanyjával, a Kardashian-klán kitermelőjével, Jenner mamával, aki évtizedek óta faragtat az arcán több-kevesebb sikerrel. A legutóbbi műtétei viszont olyan jól sikerültek, hogy a 69 éves híresség konkrétan egy fél életet letagadhatna és ami a legdurvább, hogy a sebészek által kritikus résznek kikiáltott nyak is valami elképesztően jól néz ki!
Emma Stone
Ha valakitől nem számítottunk arra, hogy segítségbe veszi a sebészek gondos kezeit, az Emma Stone, aki mindig is inkább a közvetlen, vicces szomszédlány szerepében tündökölt – egészen mostanáig! Nemrég ugyanis olyan friss, tökéletesre szabott arccal jelent meg, hogy konkrétan leesett az állunk: bár Emma mindig is gyönyörű volt, most konkrétan úgy néz ki, mintha szoborból faragták volna ki az arcát, így nem tudunk mást mosdani, csak hogy le a kalappal a plasztikai sebésze előtt!
Anne Hathaway
Emmához hasonlóan Anne-re is eddig egy bájos, szerethető nőként gondoltunk, de feltehetően egy jó kis arcfelvarrás következtében konkrétan szupermodellé lépett elő. A rejtett szemhéja eltűnt, a tekintete kinyílt, a vonásai pedig jobban érvényesülnek, mint valaha.
Jane Fonda
Nem tudunk napirendre térni afelett, hogy milyen őrült jól néz ki a 87 éves színésznő: nem sok, nem kevés és semmiképp sem hivalkodó. Mindezt úgy, hogy közben tökéletesen megmaradtak az eredeti vonásai, így bárki is a plasztikai sebésze, Jane rengeteget köszönhet neki.