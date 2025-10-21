Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 21., kedd Orsolya

4 híresség, aki tökéletesre plasztikáztatta magát: megtört a hollywoodi átok

Nagy Kata
2025.10.21.
Ha a hollywoodi plasztikai műtétekre gondolunk, sokkal előbb jutnak eszünkbe az elrettentő lárvaarcok és a hátközépig felhúzott homlokok, pedig van példa irigylésre méltó végeredményekre is – csak jóval kevesebb!

Néha a hollywoodi plasztikai műtétek között is találni olyat, amit mi magunk is szívesen elfogadnánk. A sok elrontott műtét után most nézzük azokat a sztárokat, akiknek jól sikerült a fiatalodás.

Kris Jenner az arcplasztika után
Kris Jenner az arcplasztika után évtizedekkel fiatalabbnak néz ki. 
4 plasztikai műtét, ami felért egy újjászületéssel 

Mostanában egy bizonyos réteg már úgy járkál ki-be a plasztikai sebészetre, mint más a boltba zacskós tejért, így egyre több elrontott beavatkozással találkozunk az utcán is, hát még Hollywoodban, ahol semmi sem szab határt a tökéletességre törekvő hírességeknek. 

Ennek köszönhetően láttunk már macskává operált celebeket és olyan feszes arcokat is, amiknek a látványa is fizikai fájdalmat okoz.

De szökőévente egyszer, amikor az égiek is úgy akarják, valami csoda folytán látunk olyan plasztikai műtéteket is, amik olyan jól sikerülnek, hogy bármire hajlandóak lennénk a pontos receptért. 

Kris Jenner

Kris Jenner konkrétan visszafelé öregszik.
Kivel is kezdhetnénk, mint az esztétikai beavatkozások ősanyjával, a Kardashian-klán kitermelőjével, Jenner mamával, aki évtizedek óta faragtat az arcán több-kevesebb sikerrel. A legutóbbi műtétei viszont olyan jól sikerültek, hogy a 69 éves híresség konkrétan egy fél életet letagadhatna és ami a legdurvább, hogy a sebészek által kritikus résznek kikiáltott nyak is valami elképesztően jól néz ki! 

Emma Stone

Emma Stone új emberré vált. 
Ha valakitől nem számítottunk arra, hogy segítségbe veszi a sebészek gondos kezeit, az Emma Stone, aki mindig is inkább a közvetlen, vicces szomszédlány szerepében tündökölt – egészen mostanáig! Nemrég ugyanis olyan friss, tökéletesre szabott arccal jelent meg, hogy konkrétan leesett az állunk: bár Emma mindig is gyönyörű volt, most konkrétan úgy néz ki, mintha szoborból faragták volna ki az arcát, így nem tudunk mást mosdani, csak hogy le a kalappal a plasztikai sebésze előtt! 

Anne Hathaway

Anne Hathaway mintha 15 évvel fiatalabb lenne. 
Emmához hasonlóan Anne-re is eddig egy bájos, szerethető nőként gondoltunk, de feltehetően egy jó kis arcfelvarrás következtében konkrétan szupermodellé lépett elő. A rejtett szemhéja eltűnt, a tekintete kinyílt, a vonásai pedig jobban érvényesülnek, mint valaha. 

Jane Fonda 

Jane Fonda az évtizedek alatt mit sem vesztett ragyogásából. 
Nem tudunk napirendre térni afelett, hogy milyen őrült jól néz ki a 87 éves színésznő: nem sok, nem kevés és semmiképp sem hivalkodó. Mindezt úgy, hogy közben tökéletesen megmaradtak az eredeti vonásai, így bárki is a plasztikai sebésze, Jane rengeteget köszönhet neki. 

