4 híresség, aki tökéletesre plasztikáztatta magát: megtört a hollywoodi átok

Néha a hollywoodi plasztikai műtétek között is találni olyat, amit mi magunk is szívesen elfogadnánk. A sok elrontott műtét után most nézzük azokat a sztárokat, akiknek jól sikerült a fiatalodás.

Kris Jenner az arcplasztika után évtizedekkel fiatalabbnak néz ki.

Forrás: Getty Images North America

4 plasztikai műtét, ami felért egy újjászületéssel

Mostanában egy bizonyos réteg már úgy járkál ki-be a plasztikai sebészetre, mint más a boltba zacskós tejért, így egyre több elrontott beavatkozással találkozunk az utcán is, hát még Hollywoodban, ahol semmi sem szab határt a tökéletességre törekvő hírességeknek.

Ennek köszönhetően láttunk már macskává operált celebeket és olyan feszes arcokat is, amiknek a látványa is fizikai fájdalmat okoz.

De szökőévente egyszer, amikor az égiek is úgy akarják, valami csoda folytán látunk olyan plasztikai műtéteket is, amik olyan jól sikerülnek, hogy bármire hajlandóak lennénk a pontos receptért.

Kris Jenner

Kris Jenner konkrétan visszafelé öregszik.

Forrás: Northfoto / Getty Images

Kivel is kezdhetnénk, mint az esztétikai beavatkozások ősanyjával, a Kardashian-klán kitermelőjével, Jenner mamával, aki évtizedek óta faragtat az arcán több-kevesebb sikerrel. A legutóbbi műtétei viszont olyan jól sikerültek, hogy a 69 éves híresség konkrétan egy fél életet letagadhatna és ami a legdurvább, hogy a sebészek által kritikus résznek kikiáltott nyak is valami elképesztően jól néz ki!

Emma Stone

Emma Stone új emberré vált.

Forrás: Northfoto

Ha valakitől nem számítottunk arra, hogy segítségbe veszi a sebészek gondos kezeit, az Emma Stone, aki mindig is inkább a közvetlen, vicces szomszédlány szerepében tündökölt – egészen mostanáig! Nemrég ugyanis olyan friss, tökéletesre szabott arccal jelent meg, hogy konkrétan leesett az állunk: bár Emma mindig is gyönyörű volt, most konkrétan úgy néz ki, mintha szoborból faragták volna ki az arcát, így nem tudunk mást mosdani, csak hogy le a kalappal a plasztikai sebésze előtt!

Anne Hathaway

Anne Hathaway mintha 15 évvel fiatalabb lenne.

Forrás: Getty Images / Northfoto

Emmához hasonlóan Anne-re is eddig egy bájos, szerethető nőként gondoltunk, de feltehetően egy jó kis arcfelvarrás következtében konkrétan szupermodellé lépett elő. A rejtett szemhéja eltűnt, a tekintete kinyílt, a vonásai pedig jobban érvényesülnek, mint valaha.