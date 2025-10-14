Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 14., kedd Helén

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
operáció

Ingyenes plasztikai műtétre jelentkezett az influenszer, Voldemort-orral ébredt

Instagram/isabelle.lux_ -
operáció orrműtét plasztika influenszer
Nagy Kata
2025.10.14.
A 33 éves Isabelle Lux valószínűleg nem ismerte azt a mondást, hogy olcsó húsnak híg a leve, így bátran jelentkezett egy ingyenes plasztikai műtétre.

Isabelle Lux elrontott plasztikai műtéte bejárta a TikTokot, nem véletlenül. Az influenszer az eredményt látva szinte sokkot kapott.

Isabelle Lux elrontott plasztika előtt
Isabelle Lux az elrontott plasztika előtt. 
Forrás: Instagram/isabelle.lux_

Elrontott plasztika: tudta nélkül kapott Voldemort-orrot a fiatal influencer 

Isabelle Lux megosztotta a horrorsztoriját a TikTokon, ami jó ideig megkeserítette az életét. A fiatal lány mindig is küzdött a légzéssel a súlyos orrsövényferdülése miatt, így majdnem kibújt a bőréből, amikor egy klinika felajánlotta neki, hogy ingyen megműtik az orrát, így végre megoldódnak a légzési problémái. Az eljárás nem ígérkezett túl bonyolultnak: a szeptoplasztika során az orr külső szerkezetéhez nem kellett hozzányúlni, csupán a belső orrsövényproblémát kellett orvosolni.

Isabelle ezt nem is bánta különösebben, ugyanis sosem volt gondja az orra kinézetével, de úgy döntött, ha már belevág, néhány kozmetikai változtatást is kért: szerette volna, ha az orra kicsit piszébb lenne.

Isebelle orrának fele teljesen összeesett. 
Forrás: TikTok/isabelle.lux

Eleinte nem is talált kivetnivalót a végeredményben: a légzése tökéletesen megjavult és a forma is tetszett neki. Egy év múlva azonban elkezdődött a rémálom: Isabelle orrának egyik oldala teljesen leesett, mintha kivették volna belőle a porcokat és azon az orrlyukán levegőt sem kapott. 

Teljesen lesokkolódtam. Konkrétan úgy néztem ki, mint Voldemort!

 – mondta a fiatal nő a New York Postnak, aki teljesen pánikba esett és azonnal keresett egy új sebészt, hogy helyrehozza a károkat. Mire azonban sor került a műtétre, Lux orra már teljesen eldeformálódott, így konkrétan egy új testrészt kellett faragnia a plasztikai sebésznek az egykor szeretett orrából. 

@isabelle.lux lesson learned - i will ALWAYS pay more (if not the most) for surgery from now on - never try to save money i’ve learned the hard way (and have had 2 nose jobs as a result) #nosejob #nosejobcheck #septoplasty #plasticsurgery ♬ Oh No - Kreepa

Az orrműtét több mint 26 ezer dollárba, azaz több mint 8 millió forintba került, de szerencsére sikerült teljesen orvosolni a légzésproblémáit és az orr formáját. Bár azóta rendeződött a helyzet, Isabelle úgy érzi, kötelessége, hogy figyelmeztesse az embereket az ingyenes plasztikai műtétek veszélyeiről és arról, hogy soha ne akarjanak azokon a beavatkozásokon spórolni, amik az egészségüket vagy a megjelenésüket érintik. 

Felismerhetetlenek lettek az Olsen ikrek: jóval idősebbnek tűnnek a koruknál

Évek óta nem láttuk az Olsen ikreket, a legutóbbi nyilvános megjelenésük alkalmából pedig mindenkit sokkoltak.

Minden idők kacsaszája: a fél világ a norvég nő elrontott szájfeltöltésén röhög

Maszkot kénytelen hordani az a fiatal norvég nő, akinek annyira elrontották a szájfeltöltését, hogy teljesen eltorzult az arca.

Ánuszbotox: ez a megosztó szépségkezelés rengeteg előnnyel jár

Az ánuszbotox egy olyan hátsó ajtós gyógymód, ami nemcsak a nemi életedet dobhatja fel: valójában rengeteg egészségügyi előnnyel is jár.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu