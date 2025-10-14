Ingyenes plasztikai műtétre jelentkezett az influenszer, Voldemort-orral ébredt

Isabelle Lux elrontott plasztikai műtéte bejárta a TikTokot, nem véletlenül. Az influenszer az eredményt látva szinte sokkot kapott.

Isabelle Lux az elrontott plasztika előtt.

Forrás: Instagram/isabelle.lux_

Elrontott plasztika: tudta nélkül kapott Voldemort-orrot a fiatal influencer

Isabelle Lux megosztotta a horrorsztoriját a TikTokon, ami jó ideig megkeserítette az életét. A fiatal lány mindig is küzdött a légzéssel a súlyos orrsövényferdülése miatt, így majdnem kibújt a bőréből, amikor egy klinika felajánlotta neki, hogy ingyen megműtik az orrát, így végre megoldódnak a légzési problémái. Az eljárás nem ígérkezett túl bonyolultnak: a szeptoplasztika során az orr külső szerkezetéhez nem kellett hozzányúlni, csupán a belső orrsövényproblémát kellett orvosolni.

Isabelle ezt nem is bánta különösebben, ugyanis sosem volt gondja az orra kinézetével, de úgy döntött, ha már belevág, néhány kozmetikai változtatást is kért: szerette volna, ha az orra kicsit piszébb lenne.

Isebelle orrának fele teljesen összeesett.

Forrás: TikTok/isabelle.lux

Eleinte nem is talált kivetnivalót a végeredményben: a légzése tökéletesen megjavult és a forma is tetszett neki. Egy év múlva azonban elkezdődött a rémálom: Isabelle orrának egyik oldala teljesen leesett, mintha kivették volna belőle a porcokat és azon az orrlyukán levegőt sem kapott.

Teljesen lesokkolódtam. Konkrétan úgy néztem ki, mint Voldemort!

– mondta a fiatal nő a New York Postnak, aki teljesen pánikba esett és azonnal keresett egy új sebészt, hogy helyrehozza a károkat. Mire azonban sor került a műtétre, Lux orra már teljesen eldeformálódott, így konkrétan egy új testrészt kellett faragnia a plasztikai sebésznek az egykor szeretett orrából.

Az orrműtét több mint 26 ezer dollárba, azaz több mint 8 millió forintba került, de szerencsére sikerült teljesen orvosolni a légzésproblémáit és az orr formáját. Bár azóta rendeződött a helyzet, Isabelle úgy érzi, kötelessége, hogy figyelmeztesse az embereket az ingyenes plasztikai műtétek veszélyeiről és arról, hogy soha ne akarjanak azokon a beavatkozásokon spórolni, amik az egészségüket vagy a megjelenésüket érintik.