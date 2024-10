Őrjítően szexi filmek őszi estékre, amik azonnal forró hangulatba hoznak

Szexi filmek, forró jelenetek, erotikus pillanatok. Talán nem is gondolnád, de bizonyos alkotások sokkal jobban tűzbe tudnak hozni, mint egy péntek esti randevú a kedvenc éttermetekben, vagy egy közös zuhany. Ráadásul az internetnek hála, egy csomó remek film és izgalmas sorozat közül válogathatunk, ha a kelleténél is több izgalomra vagy egy kis romantikára vágyunk. Az alábbi 10 alkotás tökéletes választás lehet összebújós estékhez, vagy akár magányos örömökhöz is!

Szexi filmek, amik előhozzák belőled a romantikus éned

Szexi filmek őszre: ne hagyd, hogy az ősz megdermessze köztetek a levegőt

Attól, hogy az ősz olykor-olykor a csúnyábbik arcát mutatja felénk, még kihozhatjuk belőle a legjobbat. Vegyünk elő egy pihe-puha takarót, kucorodjunk be a kanapéra, vegyünk magunk elé némi rágcsálnivalót, és adjuk át magunkat az édes semmittevésnek. A hosszú és fárasztó nap megkoronázásaként már csak egy jó kis filmet kell kiválasztani, ami megalapozza a hangulatot, és talán új irányt ad az estéteknek.

1. Elemi ösztön (1992)

A San Franciscó-i night club tulajdonosát, Johnny Bozt holtan találják az ágyában. Nick Curran nyomozó kapja meg az ügyet, aki ugyan ma már teljesen tiszta, de múltjában nagy szerepet kapott az alkohol és a kábítószer. Az első számú gyanúsított Catherine Tramell, a titokzatos és kihívó regényírónő, aki Boz szeretője volt. Kiderül, hogy a gyilkosság pontos mása a Catherine egyik könyvében leírt gyilkosságnak. Nick azonban nem tud ellenállni a nő vonzerejének.

2. 9 és ½ hét (1986)

A 9 és 1/2 hét (eredeti címe Nine 1/2 Weeks) 1986-os erotikus filmdráma Adrian Lyne rendezésével. A film főszereplői Mickey Rourke és Kim Basinger. A cím a szadomazochista kapcsolat időtartamára utal egy Wall Street-i befektető, John Grey (Mickey Rourke) és egy elvált SoHo-i (New York) galériában dolgozó nő, Elizabeth McGraw (Kim Basinger) között. A film érdekessége, hogy a szexjelenetek kidolgozásánál tanácsadóként közreműködött Ron Jeremy, a korszak legismertebb és legtöbbet foglalkoztatott pornószínésze.

3. Az utolsó tangó Párizsban (1972)

Az Utolsó tangó Párizsban (Ultimo tango a Parigi) egy 1972-ben bemutatott filmdráma, Bertolucci filmje. Egy amerikai özvegy férfi és egy fiatal párizsi lány szexuális kapcsolatát mutatja be Marlon Brando és Maria Schneider főszereplésével. A történet röviden: Paul felesége elvesztése után Párizs utcáin próbál megnyugvást találni. A középkorú férfi egy régi bérházban, kiadó lakás után kutatva, összefut a fiatal egyetemista Jeanne-nal. A találkozás szenvedélyes szeretkezésbe torkollik. Paul és Jeanne számára a lakás válik a találkozás helyszínévé, ahol sajátos kapcsolat bontakozik ki közöttük, melyben a testiség jelentős szerepet tölt be.