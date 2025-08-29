Downton Abbey-től a Frankeinsteinig: 8 film, amit idén ősszel nem hagyhatsz ki

Szerintem nem vagyok vele egyedül, ha azt mondom, imádom az őszt. Van benne valami igazán meseszerű: sárgulnak a levelek, a réteges öltözködésnek hála divatosabban fel lehet öltözni és mindig rengeteg jó filmet időzítenek a bekuckózós időszakra. Szerencsére idén sem lesz hiány őszi filmekből, amiket már alig várunk, hogy láthassunk. Lássuk, az őszi filmajánlót.
Premier: szeptember 11.
Hol? A mozikban.
A kosztümös drámák koronázatlan királynője most utoljára visszatér, hogy lezárja a hét évadot megélt sorozatot és végleg elköszönjön. A Downtown Abbey szívmelengető lezárást ígér rajongóinak, amiben még egyszer láthatjuk a szeretett Crawley családot és hűséges személyzetüket, miközben új és régi titkok egyaránt befolyásolják az arisztokrácia mindennapjait. Ha szereted a romantikus, múltat idéző brit drámákat és persze a szarkasztikus humort, akkor ez a film garantáltan tetszeni fog.
Premier: szeptember 19.
Hol? Disney+
Ez egy igazán mai történet arról, hogy mi történik, ha a randizás világa teljesen digitalizálódik. A főszerepben Lily James áll, aki a társkereső applikáció, a Bumble, alapítójának, Whitney Wolfe Herdnek a bőrébe bújik. Szellemesen mutatja be az online randizási kultúrát, ahol csak jobbra és balra húzzuk az embereket, ami talán nem is olyan egyszerű és csak tovább bonyolítja a pártalálást. Tökéletes választás lehet egy csajos estére, amikor nem vágyunk semmi komolyra csak egy kis kikapcsolódásra és egy alapos nevetésre!
Premier: szeptember 29.
Hol? Apple TV+
Egy romantikus dráma, aminek a középpontjában három személy kapcsolata áll, akiknek útja keresztezi egymást és egyből elkezdődnek a bonyodalmak. A film sci-fi vonalon indul el, ahol egy tudományos „lélektárs-teszt” alapján próbálnak párt találni. A kritikusok olyan filmre számítanak, ami egyszerre nyújt üde kikapcsolódást és gondolkodtat el az élet nagy dolgain. A főszerepben Imogen Potts és Brett Goldstein állnak.
Premier: október 9.
Hol? A mozikban.
Sci-fi-rajongók, figyelem! Érkezik a Tron-univerzum legújabb fejezete, amire 15 évet kellett várni és úgy tűnik minden percért megérte, hiszen sztoriban és látványban is nagyot ígér. A film főszereplője Ares (Jared Leto), aki futurisztikus harcokba keveredik. A neonfények és a digitális világ bárkit levehet a lábáról és ha szereted az ilyen típusú filmeket, akkor könnyen kiemelhet a szürke hétköznapokból!
Premier: október 23.
Hol? A mozikban.
Készítsd a zsepit Colleen Hoover legújabb filmadaptációjához, ami az azonos című regénye alapján készült. A történet középpontjában anya és lánya állnak, akik elveszítenek egy számukra nagyon fontos személyt. A mozi tele lesz drámával, szerelemmel, titokkal, gyásszal és a már jól megszokott Hoover-hangulat sem maradhat el. Ez egy rendkívül emberi és szívszorító alkotás, ami után órákig beszélgethetünk, hogy mit tettünk volna a főszereplők helyében.
Premier: október 24.
Hol? A mozikban.
Ezzel a filmmel a zeneimádóknak szerettünk volna kedvezni: idén ősszel érkezik a film Bruce Springsteenről, amiben bemutatják az első albumának felvételét és útját a világhírnév felé, ami egy igazi érzelmi utazás lesz. Bárki élvezheti majd ezt az alkotást, nemcsak a rajongók, mivel Jeremy Allen White tökéletes munkával kelti életre a legendás énekest. Az inspiráló történetek kedvelőinek is ajánljuk, hiszen a film bemutatja hogyan lehet a művészet által kilábalni a nehezebb időszakokból.
Premier: november 7.
Hol? Netflix
Mi passzolna jobban az őszi borongáshoz, mint egy klasszikus feltámasztása? Novemberben érkezik az új Frankenstein-film, ahol Jacob Elordit és Oscar Isaacet láthatjuk a főszerepekben. Ezúttal egy teljesen friss köntösben, modern megközelítéssel mutatja be a hátborzongató szörny jól ismert történetét. A gótikus hangulat, a hidegrázós képsorok és a borzongás garantált lesz, ezt mi is megígérhetjük!
Premier: november 27.
Hol? A mozikban.
Te is hiányoltad már Nick Wilde-ot és Julie Hoppst? Van egy jó hírem számodra, mert novemberben visszatérnek és egy percre sem hagynak majd unatkozni! A Disney egyik legszórakoztatóbb meséje folytatást kap, amit gyerekek és felnőttek ugyanúgy tudnak szeretni és a meseszereplőkkel együtt élik át a vicces és tanulságos kalandokat. Mindenkinek jól jön egy Zootropolis-féle cukiságterápia a borús napokra!
