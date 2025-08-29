Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Downton Abbey-től a Frankeinsteinig: 8 film, amit idén ősszel nem hagyhatsz ki

Northfoto - Netflix
mozi filmajánló film ősz
Gyüre Bernadett
2025.08.29.
Az ősz nemcsak a pumpkin spice lattéról és a kötött pulcsikról szól, hanem a moziban (vagy éppen a kanapé előtt) eltöltött esték fellegvára is. Idén széles skálán mutatnak be filmeket ebben az időszakban, ahol mindenki megtalálhatja a kedvére valót: Disney-mese, kosztümös dráma, romantika vagy sci-fi. Mutatjuk, mikre lesz érdemes rákattanni, íme az őszi filmajánlónk.

Szerintem nem vagyok vele egyedül, ha azt mondom, imádom az őszt. Van benne valami igazán meseszerű: sárgulnak a levelek, a réteges öltözködésnek hála divatosabban fel lehet öltözni és mindig rengeteg jó filmet időzítenek a bekuckózós időszakra. Szerencsére idén sem lesz hiány őszi filmekből, amiket már alig várunk, hogy láthassunk. Lássuk, az őszi filmajánlót.

Őszi filmajánló: ezeket neked is érdemes lesz megnézni
Őszi filmajánló: ezeket neked is érdemes lesz megnézni
Forrás: Profimedia

Őszi filmajánló: ezeket semmiképpen ne hagyd ki

Downtown Abbey: A nagy finálé

Premier: szeptember 11.

Hol? A mozikban.

A kosztümös drámák koronázatlan királynője most utoljára visszatér, hogy lezárja a hét évadot megélt sorozatot és végleg elköszönjön. A Downtown Abbey szívmelengető lezárást ígér rajongóinak, amiben még egyszer láthatjuk a szeretett Crawley családot és hűséges személyzetüket, miközben új és régi titkok egyaránt befolyásolják az arisztokrácia mindennapjait. Ha szereted a romantikus, múltat idéző brit drámákat és persze a szarkasztikus humort, akkor ez a film garantáltan tetszeni fog.

L to R) Penelope Wilton stars as Isobel Merton, Allen Leech as Tom Branson, Michelle Dockery as Lady Mary and Paul Giamatti as Harold Levinson in DOWNTON ABBEY: The Grand Finale, a Focus Features release.
A kosztümös Downtown Abbey visszatér egy utolsó felvonásra.
Forrás: Northfoto

Swiped

Premier: szeptember 19.

Hol? Disney+

Ez egy igazán mai történet arról, hogy mi történik, ha a randizás világa teljesen digitalizálódik. A főszerepben Lily James áll, aki a társkereső applikáció, a Bumble, alapítójának, Whitney Wolfe Herdnek a bőrébe bújik. Szellemesen mutatja be az online randizási kultúrát, ahol csak jobbra és balra húzzuk az embereket, ami talán nem is olyan egyszerű és csak tovább bonyolítja a pártalálást. Tökéletes választás lehet egy csajos estére, amikor nem vágyunk semmi komolyra csak egy kis kikapcsolódásra és egy alapos nevetésre!

Swiped (2025) Lily James as Whitney Wolfe Herd *Filmstill - Editorial Use Only* see Special Instructions.,Image: 1030456105, License: Rights-managed, Restrictions: Filmstill // EDITORIAL USE ONLY! Any agency fees are for the agency’s services only, and do not, nor are they intended to convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. The agency does not claim any ownership including but not limited to Copyright or License in the attached material. By publishing this material you expressly agree to indemnify and to hold the agency and its directors, shareholders and employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), or any causes of action or allegation against the agency arising out of or connected in any way with publication of the material. Images should only be used for editorial purposes by newspapers or magazines or websites in connection with the movie (etc) and with Real Name as Character Name in Film Title (year), *** HANDOUT image or SOCIAL MEDIA IMAGE or FILMSTILL for EDITORIAL USE ONLY! * Please note: Fees charged by Profimedia are for the Profimedia's services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. Profimedia does not claim any ownership including but not limited to Copyright or License in the attached material. By publishing this material you (the user) expressly agree to indemnify and to hold Profimedia and its directors, shareholders and employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), or any causes of action or allegation against Profimedia arising out of or connected in any way with publication of the material. Profimedia does not claim any copyright or license in the attached materials. Any downloading fees charged by Profimedia are for Profimedia's services only. * Handling Fee Only ***, Model Release: no
Lily James a Bumble alapítójának a bőrébe bújt.
Forrás: Profimedia

All of you

Premier: szeptember 29.

Hol? Apple TV+

Egy romantikus dráma, aminek a középpontjában három személy kapcsolata áll, akiknek útja keresztezi egymást és egyből elkezdődnek a bonyodalmak. A film sci-fi vonalon indul el, ahol egy tudományos „lélektárs-teszt” alapján próbálnak párt találni. A kritikusok olyan filmre számítanak, ami egyszerre nyújt üde kikapcsolódást és gondolkodtat el az élet nagy dolgain. A főszerepben Imogen Potts és Brett Goldstein állnak.

Az All of you romantikus sci-fi talán valami teljesen újat fog mutatni.
Forrás: archív / MRC

Tron: Ares

Premier: október 9.

Hol? A mozikban.

Sci-fi-rajongók, figyelem! Érkezik a Tron-univerzum legújabb fejezete, amire 15 évet kellett várni és úgy tűnik minden percért megérte, hiszen sztoriban és látványban is nagyot ígér. A film főszereplője Ares (Jared Leto), aki futurisztikus harcokba keveredik. A neonfények és a digitális világ bárkit levehet a lábáról és ha szereted az ilyen típusú filmeket, akkor könnyen kiemelhet a szürke hétköznapokból!

USA. Gillian Anderson and Evan Peters in (C)Walt Disney Studios new film: Tron 3 ( also known as: Tron: Ares ) (2025). Plot: A highly sophisticated Program, Ares, is sent from the digital world into the real world on a dangerous mission.,Image: 1026772532, License: Rights-managed, Restrictions: Supplied by Landmark Media. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of these Film or TV stills but provides a service only for recognised Media outlets., *** HANDOUT image or SOCIAL MEDIA IMAGE or FILMSTILL for EDITORIAL USE ONLY! * Please note: Fees charged by Profimedia are for the Profimedia's services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. Profimedia does not claim any ownership including but not limited to Copyright or License in the attached material. By publishing this material you (the user) expressly agree to indemnify and to hold Profimedia and its directors, shareholders and employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), or any causes of action or allegation against Profimedia arising out of or connected in any way with publication of the material. Profimedia does not claim any copyright or license in the attached materials. Any downloading fees charged by Profimedia are for Profimedia's services only. * Handling Fee Only ***, Model Release: no
Evan Peters és Gillian Anderson lesznek láthatók Jared Leto oldalán a legújabb Tron filmben.
Forrás: Profimedia

Regretting You

Premier: október 23.

Hol? A mozikban.

Készítsd a zsepit Colleen Hoover legújabb filmadaptációjához, ami az azonos című regénye alapján készült. A történet középpontjában anya és lánya állnak, akik elveszítenek egy számukra nagyon fontos személyt. A mozi tele lesz drámával, szerelemmel, titokkal, gyásszal és a már jól megszokott Hoover-hangulat sem maradhat el. Ez egy rendkívül emberi és szívszorító alkotás, ami után órákig beszélgethetünk, hogy mit tettünk volna a főszereplők helyében.

Allison Williams as “Morgan” and Scott Eastwood as “Chris” in Regretting You from Paramount Pictures.
Colleen Hoover újabb regénye látogat el a mozikba.
Forrás: Northfoto

Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Premier: október 24.

Hol? A mozikban.

Ezzel a filmmel a zeneimádóknak szerettünk volna kedvezni: idén ősszel érkezik a film Bruce Springsteenről, amiben bemutatják az első albumának felvételét és útját a világhírnév felé, ami egy igazi érzelmi utazás lesz. Bárki élvezheti majd ezt az alkotást, nemcsak a rajongók, mivel Jeremy Allen White tökéletes munkával kelti életre a legendás énekest. Az inspiráló történetek kedvelőinek is ajánljuk, hiszen a film bemutatja hogyan lehet a művészet által kilábalni a nehezebb időszakokból.

USA. Jeremy Allen White in (C)20th Century Studios new film: Springsteen: Deliver Me from Nowhere (2025). Plot: Bruce Springsteen's journey crafting his 1982 album Nebraska, which emerged as he recorded Born in the USA with the E Street Band. Based on Warren Zanes' book. Ref: LMK110-J11169-170725 Supplied by LMKMEDIA. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of these Film or TV stills but provides a service only for recognised Media outlets. pictures@lmkmedia.com,Image: 1024030237, License: Rights-managed, Restrictions: Supplied by Landmark Media. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of these Film or TV stills but provides a service only for recognised Media outlets. Per la presente foto non č stata rilasciata liberatoria. Ai sensi di legge e come giŕ, Model Release: no
Jeremy Allen White formálhatta meg a legendás Springsteent.
Forrás: Profimedia

Frankenstein

Premier: november 7.

Hol? Netflix

Mi passzolna jobban az őszi borongáshoz, mint egy klasszikus feltámasztása? Novemberben érkezik az új Frankenstein-film, ahol Jacob Elordit és Oscar Isaacet láthatjuk a főszerepekben. Ezúttal egy teljesen friss köntösben, modern megközelítéssel mutatja be a hátborzongató szörny jól ismert történetét. A gótikus hangulat, a hidegrázós képsorok és a borzongás garantált lesz, ezt mi is megígérhetjük!

4-8-2025 'Frankenstein' behind-the-scenes film stills Pictured: Director Guillermo del Toro, Oscar Isaac,Image: 1027685318, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
Oscar Isaac is szerepet kapott a legújabb Frankenstein filmben.
Forrás: Profimedia

Zootropolis 2.

Premier: november 27.

Hol? A mozikban.

Te is hiányoltad már Nick Wilde-ot és Julie Hoppst? Van egy jó hírem számodra, mert novemberben visszatérnek és egy percre sem hagynak majd unatkozni! A Disney egyik legszórakoztatóbb meséje folytatást kap, amit gyerekek és felnőttek ugyanúgy tudnak szeretni és a meseszereplőkkel együtt élik át a vicces és tanulságos kalandokat. Mindenkinek jól jön egy Zootropolis-féle cukiságterápia a borús napokra!

4-8-2025 'Zootropolis 2' (Zootopia 2) film stills Pictured: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Ke Huy Quan,Image: 1027685510, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
Mindenki kedvenc meséje novemberben folytatódik.
Forrás: Profimedia

