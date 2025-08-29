Downton Abbey-től a Frankeinsteinig: 8 film, amit idén ősszel nem hagyhatsz ki

Szerintem nem vagyok vele egyedül, ha azt mondom, imádom az őszt. Van benne valami igazán meseszerű: sárgulnak a levelek, a réteges öltözködésnek hála divatosabban fel lehet öltözni és mindig rengeteg jó filmet időzítenek a bekuckózós időszakra. Szerencsére idén sem lesz hiány őszi filmekből, amiket már alig várunk, hogy láthassunk. Lássuk, az őszi filmajánlót.

Őszi filmajánló: ezeket neked is érdemes lesz megnézni

Forrás: Profimedia

Őszi filmajánló: ezeket semmiképpen ne hagyd ki

Downtown Abbey: A nagy finálé

Premier: szeptember 11.

Hol? A mozikban.

A kosztümös drámák koronázatlan királynője most utoljára visszatér, hogy lezárja a hét évadot megélt sorozatot és végleg elköszönjön. A Downtown Abbey szívmelengető lezárást ígér rajongóinak, amiben még egyszer láthatjuk a szeretett Crawley családot és hűséges személyzetüket, miközben új és régi titkok egyaránt befolyásolják az arisztokrácia mindennapjait. Ha szereted a romantikus, múltat idéző brit drámákat és persze a szarkasztikus humort, akkor ez a film garantáltan tetszeni fog.

A kosztümös Downtown Abbey visszatér egy utolsó felvonásra.

Forrás: Northfoto

Swiped

Premier: szeptember 19.

Hol? Disney+

Ez egy igazán mai történet arról, hogy mi történik, ha a randizás világa teljesen digitalizálódik. A főszerepben Lily James áll, aki a társkereső applikáció, a Bumble, alapítójának, Whitney Wolfe Herdnek a bőrébe bújik. Szellemesen mutatja be az online randizási kultúrát, ahol csak jobbra és balra húzzuk az embereket, ami talán nem is olyan egyszerű és csak tovább bonyolítja a pártalálást. Tökéletes választás lehet egy csajos estére, amikor nem vágyunk semmi komolyra csak egy kis kikapcsolódásra és egy alapos nevetésre!

Lily James a Bumble alapítójának a bőrébe bújt.

Forrás: Profimedia

All of you

Premier: szeptember 29.

Hol? Apple TV+

Egy romantikus dráma, aminek a középpontjában három személy kapcsolata áll, akiknek útja keresztezi egymást és egyből elkezdődnek a bonyodalmak. A film sci-fi vonalon indul el, ahol egy tudományos „lélektárs-teszt” alapján próbálnak párt találni. A kritikusok olyan filmre számítanak, ami egyszerre nyújt üde kikapcsolódást és gondolkodtat el az élet nagy dolgain. A főszerepben Imogen Potts és Brett Goldstein állnak.

Az All of you romantikus sci-fi talán valami teljesen újat fog mutatni.

Forrás: archív / MRC

Tron: Ares

Premier: október 9.