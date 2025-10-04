Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 4., szombat Ferenc

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
terhesség

Több mint 100 gyereke van a világ leghíresebb spermadonorjának

Shutterstock - ViDI Studio
terhesség donáció spermadonor
Nagy Kata
2025.10.04.
A világ egyik leghíresebb spermadonorja, Kyle Gordy az év végére már több mint 100 gyermek biológiai apja, de szerinte ez csupán a kezdet.

Ha lenne spermadonor final boss, az minden bizonnyal Kyle Gordy lenne az. 

Kyle Gordy spermadonor és exbarátnője
Kyle Gordy és az exbarátnője, aki végig tudta, hogy párja milyen népszerű spermadonor. 
Forrás:  Profimedia

Terveiről mesélt a világ leghíresebb spermadonorja 

A 32 éves Kyle Gordy egy egészen elképesztő célt tűzött ki maga elé: szeretné, ha a világ összes országában születne egy gyereke. 

A brit férfi évek óta ingyenesen ajándékozza a spermáját azoknak a nőknek, akiknek nehézségeik akadnak a természetes úton való megtermékenyítéssel, eddig pedig összesen több mint 100 nő köszönheti neki a terhességét.

A termék megrendelésére a weboldalán keresztül van lehetőség és akár szomszédos országokba is eljuttatja a kis úszókat. Jelenleg 87 megszületett gyermek biológiai apja, de januárra ez a szám meghaladja majd a százat. 

Nagyszerű érzés ennyi gyermek apjának lenni és segíteni a nőknek családot alapítani, amikor már azt hiszik, hogy ez soha nem fog megtörténni velük.

 – mondta a New York Postnak. A gyermekek elszórtan élnek a világban (Anglia, Svédország, Norvégia) és egyáltalán nem tartják a kapcsolatot Kyle-lal. Az elképesztő számok ellenére a férfi úgy gondolja, hogy ez még csak a kezdet: jelenleg egy donorkörúton van, amely során reméli, hogy Koreát, Japánt és Írországot is kipipálhatja a spermadonációs bakancslistájáról. 

Még messze vagyok attól, hogy jelentős hatást gyakoroljak a világ népességére, de addig folytatom, amíg a nőknek már nem lesz rám szükségük. 

– mondta Kyle. Bár rengeteg gyermek biológiai apja, még nem találta meg az igazit: volt már pár barátnője, de egyik kapcsolata sem vezetett sehová. 

Kiderült, mennyire egészséges valójában a sperma — Vajon tényleg csak a szaporodásban van szerepe?

Kiderült, van-e más haszna is a spermának, vagy csak a szaporodást szolgálja.

Elképesztő eredményt értek el a kutatók: megváltoztatták három donorvese vércsoportját

Így érték el.

Hatalmas mítosz dőlt meg a spermával kapcsolatban: nem igaz, amit eddig tudtunk róla

Sokan élnek abban a tévhitben, hogy a férfi ejakulátum rengeteg fehérjét tartalmaz, ezért az egészségre is jó hatással van, ha a partner az orális szex során lenyeli.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu