Több mint 100 gyereke van a világ leghíresebb spermadonorjának

Ha lenne spermadonor final boss, az minden bizonnyal Kyle Gordy lenne az.

Kyle Gordy és az exbarátnője, aki végig tudta, hogy párja milyen népszerű spermadonor.

Forrás: Profimedia

Terveiről mesélt a világ leghíresebb spermadonorja

A 32 éves Kyle Gordy egy egészen elképesztő célt tűzött ki maga elé: szeretné, ha a világ összes országában születne egy gyereke.

A brit férfi évek óta ingyenesen ajándékozza a spermáját azoknak a nőknek, akiknek nehézségeik akadnak a természetes úton való megtermékenyítéssel, eddig pedig összesen több mint 100 nő köszönheti neki a terhességét.

A termék megrendelésére a weboldalán keresztül van lehetőség és akár szomszédos országokba is eljuttatja a kis úszókat. Jelenleg 87 megszületett gyermek biológiai apja, de januárra ez a szám meghaladja majd a százat.

Nagyszerű érzés ennyi gyermek apjának lenni és segíteni a nőknek családot alapítani, amikor már azt hiszik, hogy ez soha nem fog megtörténni velük.

– mondta a New York Postnak. A gyermekek elszórtan élnek a világban (Anglia, Svédország, Norvégia) és egyáltalán nem tartják a kapcsolatot Kyle-lal. Az elképesztő számok ellenére a férfi úgy gondolja, hogy ez még csak a kezdet: jelenleg egy donorkörúton van, amely során reméli, hogy Koreát, Japánt és Írországot is kipipálhatja a spermadonációs bakancslistájáról.

Még messze vagyok attól, hogy jelentős hatást gyakoroljak a világ népességére, de addig folytatom, amíg a nőknek már nem lesz rám szükségük.

– mondta Kyle. Bár rengeteg gyermek biológiai apja, még nem találta meg az igazit: volt már pár barátnője, de egyik kapcsolata sem vezetett sehová.