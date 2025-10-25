Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Thai akcentussal és féloldali bénulással ébredt fel egy brit nő, miután szélütést kapott a nyaralásán

trauma akcentus szélütés
Nagy Kata
2025.10.25.
Örökre megváltozott annak a brit nőnek az élete, aki miután furán érezte magát a nyaralásán és szédülni kezdett, kiderült, hogy szélütést kapott.

A szélütés ráadásul elképesztő mellékhatásokat okozott a 28 éves nőnél. 

Cathy Warren mielőtt szélütést kapott
Cathy Warren szélütést kapott a nyaralása alatt. 
Forrás:  Northfoto 

Fájt a feje, kiderült, hogy valójában szélütést kapott 

A 28 éves Cathy Warren 2024 szeptemberében Törökországba utazott a barátaival, hogy egy külföldi nyaralás keretében megünnepelje a születésnapját. Az egész napot a szálloda medencéje mellett töltötte napozással, ami során egy kicsit rosszul is lett, de nem gyanakodott semmi komolyra, úgy érezte, csak egy enyhe hőgutát kapott, mivel nagyon fájt a feje.

Később a társaság vacsorázni indult, amikor Cathy hirtelen szédülni kezdett és úgy érezte, nem tudja mozgatni a lábait, ezért képtelen volt továbbmenni. 

A szállodában először azt hitték, hogy részeg, mivel konkrétan a földön húzták a barátai, de a recepciós hívott egy mentőt és a fiatal nőt azonnal kórházba szállították, ahol hosszas vizsgálatok után kiderült, hogy stroke-ot kapott

Az igazi sokk azonban csak akkor érte, amikor felébredt: a teljes bal oldala lebénult és thai akcentussal kezdett el beszélni. 

Pic from Kennedy News & Media (Pictured: CATHY WARREN, 29, IN HOSPITAL AFTER HER STROKE.) A holidaymaker says her life 'changed forever' when she suffered a stroke on a girls' trip abroad - and woke up with a THAI ACCENT. Cathy Warren, from Basingstoke, Hampshire, went on holiday to Fethiye, Turkey, celebrating her 28th birthday with pals in September 2024 and planned to go out for a birthday meal. While walking to dinner on September 27th says she was hit with a wave of dizziness before her 'legs stopped working' and she was unable to walk any further. DISCLAIMER: While Kennedy News and Media uses its best endeavours to establish the copyright and authenticity of all pictures supplied, it accepts no liability for any damage, loss or legal action caused by the use of images supplied and the publication of images is solely at your discretion. SEE KENNEDY NEWS COPY - 0161 697 4266
Cathy, miután felébredt a kórházban. 
Forrás:  Northfoto 

Cathy egy hónapot töltött a törökországi kórházban, majd miután az orvosok megengedték neki, hogy repüljön, az Egyesült Királyságban még további három hónapot töltött rehabilitációval, ami során újra kellett tanulnia járni.

Pic from Kennedy News & Media (Pictured: CATHY WARREN, 29, HAD TO LEARN TO WALK AGAIN AFTER SUFFERING A STROKE WHILE SHE WAS ON HOLIDAY IN TURKEY.) A holidaymaker says her life 'changed forever' when she suffered a stroke on a girls' trip abroad - and woke up with a THAI ACCENT. Cathy Warren, from Basingstoke, Hampshire, went on holiday to Fethiye, Turkey, celebrating her 28th birthday with pals in September 2024 and planned to go out for a birthday meal. While walking to dinner on September 27th says she was hit with a wave of dizziness before her 'legs stopped working' and she was unable to walk any further. DISCLAIMER: While Kennedy News and Media uses its best endeavours to establish the copyright and authenticity of all pictures supplied, it accepts no liability for any damage, loss or legal action caused by the use of images supplied and the publication of images is solely at your discretion. SEE KENNEDY NEWS COPY - 0161 697 4266
Cathy hónapokat töltött kórházban. 
Forrás:  Northfoto 

 Mára már képes önállóan mozogni, de a külföldi akcentus szindróma továbbra sem múlt el nála.

Ez egy rendkívül ritka, neurológiai betegség, ami trauma, vagy baleset után léphet fel és akár tartós is lehet. Cathy édesanyja thai származású, így valószínűleg ezért kezdett el pont ezzel az akcentussal beszélni a lánya is, aki nem hiszi, hogy valaha visszakapja a régi beszédstílusát. 

