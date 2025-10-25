Thai akcentussal és féloldali bénulással ébredt fel egy brit nő, miután szélütést kapott a nyaralásán

A szélütés ráadásul elképesztő mellékhatásokat okozott a 28 éves nőnél.

Fájt a feje, kiderült, hogy valójában szélütést kapott

A 28 éves Cathy Warren 2024 szeptemberében Törökországba utazott a barátaival, hogy egy külföldi nyaralás keretében megünnepelje a születésnapját. Az egész napot a szálloda medencéje mellett töltötte napozással, ami során egy kicsit rosszul is lett, de nem gyanakodott semmi komolyra, úgy érezte, csak egy enyhe hőgutát kapott, mivel nagyon fájt a feje.

Később a társaság vacsorázni indult, amikor Cathy hirtelen szédülni kezdett és úgy érezte, nem tudja mozgatni a lábait, ezért képtelen volt továbbmenni.

A szállodában először azt hitték, hogy részeg, mivel konkrétan a földön húzták a barátai, de a recepciós hívott egy mentőt és a fiatal nőt azonnal kórházba szállították, ahol hosszas vizsgálatok után kiderült, hogy stroke-ot kapott.

Az igazi sokk azonban csak akkor érte, amikor felébredt: a teljes bal oldala lebénult és thai akcentussal kezdett el beszélni.

Cathy egy hónapot töltött a törökországi kórházban, majd miután az orvosok megengedték neki, hogy repüljön, az Egyesült Királyságban még további három hónapot töltött rehabilitációval, ami során újra kellett tanulnia járni.

Mára már képes önállóan mozogni, de a külföldi akcentus szindróma továbbra sem múlt el nála.

Ez egy rendkívül ritka, neurológiai betegség, ami trauma, vagy baleset után léphet fel és akár tartós is lehet. Cathy édesanyja thai származású, így valószínűleg ezért kezdett el pont ezzel az akcentussal beszélni a lánya is, aki nem hiszi, hogy valaha visszakapja a régi beszédstílusát.