Agyvérzést kapott Vince Neil, a Mötley Crüe frontembere

A Mötley Crüe frontembere, Vince Neil elárulta, hogy tavaly karácsonykor álmában szélütést kapott. A zenekar ezt követően halasztotta el Las Vegas-i fellépését, Neil orvosai pedig nem hittek benne, hogy a zenész újra színpadra léphet.

Vince Neil tavaly karácsonykor kapott sztrókot

Vince Neilt nem sok jóval kecsegtették

„Újra meg kellett tanulnom járni, és ez nehéz volt” - idézi Vince Neilt a RadarOnline. A zenésznek a sztrók következtében az egész bal oldala lebénult. Neil elmondta, hogy orvosai nem sok jóval biztatták, azt mondták neki, nem valószínű, hogy újra színpadra áll, de ő hitt abban, hogy felépül és képes lesz tovább zenélni. „Mivel nem tudtam egyedül járni, előbb úgy vittek ki a mosdóba, majd kerekesszékkel közlekedtem. Aztán járókeretet használtam, végül pedig csak botot. Most már semmire sincs szükségem, de egész nap a felépülésre koncentrálok” - nyilatkozta, és hozzátette, most olyan 90-95 százalékosnak érzi magát.

Megjárta az elvonót is

A zenész 2021 elején vonult be egy rehabra, de Vince Neilnek már előtte is volt problémája a drogokkal. Végigtombolta végkimerülésig a nyolcvanas éveket, majd 1984-ben egy átmulatott éjszaka után elveszítette autója felett az uralmat és nekiment egy másik járműnek. Mindenki sérülést szenvedett, sőt utastársa életét vesztette a balesetben.