A külső nem minden: íme 5 dolog, amit az emberek vonzónak találnak

Egy kutatás szerint sokkal jobban számítanak a belső tulajdonságok és a kisugárzás, mint a külső. A szépség nem elég: egy kutatása szerint mindössze öt dolog kell ahhoz, hogy a világ kicsit jobban akarjon a közeledben lenni, amelyekkel nemcsak mások szemében leszel kívánatosabb, hanem még saját magadat is jobban el fogod tudni viselni és az önbizalmad is megnő.
A Springer Nature 2021-es tanulmánya szerint az alábbi tulajdonságok tesznek valakit vonzóvá
Az unatkozó, semmiről sem tudó embereknél csak a wifi nélküli kávézó lehangolóbb. Jó, ha észben tartod, hogy az agyad az egyik legszexibb testrészed. A tudás önbizalmat és szélesebb látásmódot biztosít. Olvass könyvet, nézz filmet, vagy vedd elő végre azt az online kurzust, amire már három éve befizettél.
Nem muszáj egyből Ironman-re készülnöd, de a tested arra van, hogy használd. Egy séta, egy jógaóra, vagy épp a lakásban táncolás is számít. A mozgás során felszabadult endorfin ragyogóbbá és energikusabbá tesz, ami egyből növeli a vonzerőd.
Semmi sem taszítóbb, mint az állandóan fanyalgó ember. „Utálom a munkám, utálom a szomszédot, utálom a hétfőt” – hát jó, de ebből sokan nem kérnek. Egy kedves mosoly, a humorérzék és a szemekben szikrázó lelkesedés sokkal vonzóbb, mint a folyton citromba harapott fej. A legjobb, ha van olyan hobbid, ami ezt elősegíti.
A legunalmasabb beszélgetés az, amikor valaki csak magáról beszél. Ha másokra is kíváncsi vagy, azonnal nyersz. Kérdezz és figyelj: mindenki szeret arról beszélni, hogy mi jár éppen a fejében.
Senki sem tökéletes, neked sem kell annak tűnnöd. Aki görcsösen próbál az lenni, az inkább idegesítő. A könnyedség, a humor, az intelligencia és a saját hibáidon való nevetés tesz kellemes társasággá.
