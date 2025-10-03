Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 3., péntek Helga

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
önbizalom

A külső nem minden: íme 5 dolog, amit az emberek vonzónak találnak

önbizalom vonzó szexi
Pópity Balázs
2025.10.03.
Ha azt hiszed, ahhoz, hogy vonzónak tartsanak, elég a tökéletes bőr vagy a hibátlan smink, akkor van egy rossz hírünk: tévedsz. Nem minden a szépség. Az igazi vonzerő a hozzáállásban rejlik.

Egy kutatás szerint sokkal jobban számítanak a belső tulajdonságok és a kisugárzás, mint a külső. A szépség nem elég: egy kutatása szerint mindössze öt dolog kell ahhoz, hogy a világ kicsit jobban akarjon a közeledben lenni, amelyekkel nemcsak mások szemében leszel kívánatosabb, hanem még saját magadat is jobban el fogod tudni viselni és az önbizalmad is megnő.

szépség
Nem minden a szépség
Forrás: Shutterstock

A kutatók szerint nem minden a szépség

A Springer Nature 2021-es tanulmánya szerint az alábbi tulajdonságok tesznek valakit vonzóvá

1. Tanulj, mert a Google nem a legjobb barátod

Az unatkozó, semmiről sem tudó embereknél csak a wifi nélküli kávézó lehangolóbb. Jó, ha észben tartod, hogy az agyad az egyik legszexibb testrészed. A tudás önbizalmat és szélesebb látásmódot biztosít. Olvass könyvet, nézz filmet, vagy vedd elő végre azt az online kurzust, amire már három éve befizettél. 

2. Mozogj, ne csak a fotelban punnyadj

Nem muszáj egyből Ironman-re készülnöd, de a tested arra van, hogy használd. Egy séta, egy jógaóra, vagy épp a lakásban táncolás is számít. A mozgás során felszabadult endorfin ragyogóbbá és energikusabbá tesz, ami egyből növeli a vonzerőd.

3. Pozitív kisugárzás és gondolkodás

Semmi sem taszítóbb, mint az állandóan fanyalgó ember. „Utálom a munkám, utálom a szomszédot, utálom a hétfőt” – hát jó, de ebből sokan nem kérnek. Egy kedves mosoly, a humorérzék és a szemekben szikrázó lelkesedés sokkal vonzóbb, mint a folyton citromba harapott fej. A legjobb, ha van olyan hobbid, ami ezt elősegíti.

4. Légy őszintén kíváncsi másokra

A legunalmasabb beszélgetés az, amikor valaki csak magáról beszél. Ha másokra is kíváncsi vagy, azonnal nyersz. Kérdezz és figyelj: mindenki szeret arról beszélni, hogy mi jár éppen a fejében. 

5. Ne vedd magad túl komolyan

Senki sem tökéletes, neked sem kell annak tűnnöd. Aki görcsösen próbál az lenni, az inkább idegesítő. A könnyedség, a humor, az intelligencia és a saját hibáidon való nevetés tesz kellemes társasággá.

Döbbenetes átalakulások a Sztárban Sztár All Starsban – Így tündököltek a hírességek a színpadon: GALÉRIA

Döbbenetes átalakulások után újabb 4 versenyző számára ért véget a Sztárban sztár All Stars

17 éve startolt el a True Blood első része: így néznek ki a szereplők most

2008-ban még eszünkbe sem jutott volna egy csillámporral beborított testű, hajasbaba-vámpírért rajongani. Akkor még a férfias, titokzatos és nem utolsó sorban kidolgozott testű vérszívókért voltunk oda, amiben a True Blood úgy dúslakodott, mint a ruhatárunk a szilikonpántos melltartókban.

Vetkőzés és rúzsevés a vörös szőnyegen, tátika a színpadon: a 2025-ös MTV VMA legbotrányosabb pillanatai

Az MTV VMA idén is jócskán bővelkedett olyan pillanatokban, melyek láttán percekig csak kerestük az állunkat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu