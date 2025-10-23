Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 23., csütörtök Gyöngyi

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
átverés

Megjátszotta a terhességét, majd szilikonbabával haknizott: így bukott le a csaló nő

átverés gyermekvállalás terhesség
Nagy Kata
2025.10.23.
Az egész családját átverte az a skót nő, aki 9 hónapon keresztül színlelte hogy gyereket vár. Még a gyerek apja is bedőlt neki.

Elképesztő csalást követett el egy 22 éves nő, aki nemcsak megjátszotta a terhességét, hanem egy szilikonbabát is vásárolt több ezer dollárért, hogy fenntartsa hazugságát. Hihetetlen, de igaz, a barátai, a családja, de még a „gyerek apja” is elhitte Kira meséjét.

Kira Cousins megjátszotta a terhességét
Kira Cousins 9 hónapig kamuhasat viselt és megjátszotta a terhességét.
Forrás:  Facebook 

Az egész terhességét és a szülést is megjátszotta egy skót nő 

A 22 éves Kira Cousins története kifejezetten hétköznapi módon indult: találkozott egy fiúval, szerelmesek lettek egymásba, majd rövid időn belül a lány teherbe esett, a családja pedig nem is lehetett volna boldogabb a hír hallatán. 

A terhesség viszonylag zökkenőmentesen ment, bár a lánynál gyakoriak voltak a rosszullétek és a gyermek apja furcsállni kezdte, hogy Kira nem engedi, hogy elkísérje őt a vizsgálatokra, azonban mindig kapott ultrahangos fotókat, így nem gyanakodott. 

Még 'nembejelentő' partit is tartott a páros a családnak, ahol kiderült, hogy Kira kislányt vár, aki végül október 10-én meg is született, édesanyja pedig a Bonnie-Leigh Joyce nevet adta a 2,38 kilós és 48 centis csöppségnek. 

A baba kislány lett.
Forrás:  Facebook 

Így bukott le a kamuanyuka

A nagyszülők természetesen azonnal rohantak megcsodálni a babát, Kira azonban  nem engedte, hogy megfogják azt, mert állítása szerint védeni akarta az újszülöttet a fertőzésektől. A nagyi azonban kicselezte a lányt: amikor az a mosdóba ment, besurrant a gyerekszobába meglesni az unokáját, akiről döbbenten vette észre, hogy szilikon baba. 

Mint kiderült, Kira az egész terhességét, beleértve a szülést is megjátszotta.

Itt azonban még nincs vége a történetnek: a lány üzenetet küldött a gyermek „apjának”, hogy a kisbaba hirtelen szívleállás következtében meghalt, majd mikor a férfi próbálta felhívni és meglátogatni, nem vette fel neki a telefont és nem volt hajlandó vele találkozni.

 Végül a férfi a lány szüleitől tudta meg, hogy sosem született gyermeke, és gigantikus átverés volt az egész.

Hogy a férfinak miért nem tűnt fel az egész idő alatt, hogy a gyermek nem lélegzik és soha nem ad ki semmilyen hangot, azt nem tudni, de állítólag ő tényleg elhitte, hogy gyereke született.

Az ilyen valósághű babák több ezer dollárba kerülnek. 
Forrás:  Facebook 

Kira végül nyilvánosan is bocsánatot kért a szeretteitől a megjátszott terhesség miatt, állítása szerint jó mókának tűnt az egész, aztán amikor már túl messzire ment, nem tudta, hogy állítsa le az egészet. 

6 kilós babát hozott világra az amerikai színésző: már a terhesfotói is megdöbbentőek

Shelby Martin közel 6 kilós újszülöttnek adott életet, az elképesztő fotók pedig egy pillanat alatt körbejárták a világot.

Modern népmese: összefogott a három nővér, hogy a középső családot alapíthasson

40 év fölött a családalapítás sajnos már egyáltalán nem olyan egyszerű, mint húszévesen, azonban ha vannak az embernek szerető (és nőnemű) testvérei, egy kromoszómarendellenesség nem állhat a babavárás útjába!

Nőgyógyász figyelmeztet: nagyon aggasztó dolog terjed a Z generációs nők körében

Egy amerikai nőgyógyász szerint egyre nagyobb problémát okoznak a véleményvezérek, akik saját tapasztalataikból és téves információikból merítve félretájékoztatják a fiatal nőket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu