Megjátszotta a terhességét, majd szilikonbabával haknizott: így bukott le a csaló nő

Elképesztő csalást követett el egy 22 éves nő, aki nemcsak megjátszotta a terhességét, hanem egy szilikonbabát is vásárolt több ezer dollárért, hogy fenntartsa hazugságát. Hihetetlen, de igaz, a barátai, a családja, de még a „gyerek apja” is elhitte Kira meséjét.

Kira Cousins 9 hónapig kamuhasat viselt és megjátszotta a terhességét.

Forrás: Facebook

Az egész terhességét és a szülést is megjátszotta egy skót nő

A 22 éves Kira Cousins története kifejezetten hétköznapi módon indult: találkozott egy fiúval, szerelmesek lettek egymásba, majd rövid időn belül a lány teherbe esett, a családja pedig nem is lehetett volna boldogabb a hír hallatán.

A terhesség viszonylag zökkenőmentesen ment, bár a lánynál gyakoriak voltak a rosszullétek és a gyermek apja furcsállni kezdte, hogy Kira nem engedi, hogy elkísérje őt a vizsgálatokra, azonban mindig kapott ultrahangos fotókat, így nem gyanakodott.

Még 'nembejelentő' partit is tartott a páros a családnak, ahol kiderült, hogy Kira kislányt vár, aki végül október 10-én meg is született, édesanyja pedig a Bonnie-Leigh Joyce nevet adta a 2,38 kilós és 48 centis csöppségnek.

A baba kislány lett.

Forrás: Facebook

Így bukott le a kamuanyuka

A nagyszülők természetesen azonnal rohantak megcsodálni a babát, Kira azonban nem engedte, hogy megfogják azt, mert állítása szerint védeni akarta az újszülöttet a fertőzésektől. A nagyi azonban kicselezte a lányt: amikor az a mosdóba ment, besurrant a gyerekszobába meglesni az unokáját, akiről döbbenten vette észre, hogy szilikon baba.

Mint kiderült, Kira az egész terhességét, beleértve a szülést is megjátszotta.

Itt azonban még nincs vége a történetnek: a lány üzenetet küldött a gyermek „apjának”, hogy a kisbaba hirtelen szívleállás következtében meghalt, majd mikor a férfi próbálta felhívni és meglátogatni, nem vette fel neki a telefont és nem volt hajlandó vele találkozni.

Végül a férfi a lány szüleitől tudta meg, hogy sosem született gyermeke, és gigantikus átverés volt az egész.

Hogy a férfinak miért nem tűnt fel az egész idő alatt, hogy a gyermek nem lélegzik és soha nem ad ki semmilyen hangot, azt nem tudni, de állítólag ő tényleg elhitte, hogy gyereke született.