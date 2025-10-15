6 kilós babát hozott világra az amerikai színésző: már a terhesfotói is megdöbbentőek

A kis Cassain még a maga 6 kilójával sem éri el a világ legnagyobb újszülöttje címet, de azért bőven a versenyben van. Shelby Martin babájánál nem sok nagyobb gyerek születik.

Már szülés előtt sejthető volt, hogy az újszülött nem lesz átlagos méretű

Császárral jött világra a tennesseei újszülött

Az amerikai Shelby Martin terhesfotóját elnézve csak az az egyetlen kérdés fogalmazódik meg bennünk, hogy vajon hány éve tarthat a terhessége, hogy sikerült ekkora pocakot növesztenie?!

Pedig a színésznő nem hordta túl kisfiát, sőt, a kis Cassain koraszülöttként jött a világra, nem éppen a legideálisabb körülmények között: az anyukáját meg kellett császározni, mivel majdnem szívrohamot és sérvet kapott a szülés közben.

Az 5,8 kg-os óriásbébit ezután egy ideig a koraszülött osztályon figyelték meg, ahol oxigént és intravénás injekciót kapott, illetve a vércukorszintjét is ellenőrzés alatt tartották, de szerencsére az orvosok mindent a legnagyobb rendben találtak.

A közel 6 kilós kisfiú közvetlenül a születése után.

Shelby és kisfia azóta már otthon pihenik ki a fáradalmakat, a nő TikTokra feltöltött videóját pedig már több mint 4 millióan látták.

A poszt Cassiant ábrázolja közvetlenül a születése után és a kommentelők szokás szerint nem fogták vissza magukat: volt, aki azt kérdezte, a saját lábán sétált-e ki az édesanyjából a gyermek, míg más azt fejtegette, vajon milyen kreatív mérnöki munka kellett a szülés levezetéséhez.

Szerencsére a friss anyuka csak nevet a vicceskedő kommenteken és élete (szó szerint) legnagyobb ajándékának tekinti kisfiát. Bár Cassian tényleg nem mindennapi súllyal büszkélkedhet, még mindig nem ő a világ legnagyobb újszülöttje: ezt a címet egy dél-afrikai kisfiú szerezte meg 1955-ben, aki születésekor 71 centi volt és 10 kilót nyomott.