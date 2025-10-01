Toxikus trend tért vissza a randikultúrába: újra itt a dogfishing

Talán semmi más nem növeli meg úgy az ismerkedés sikerességét, mint az, hogy az ember kutyabarát. Egyesek rútul visszaélnek ezzel, és idegen kutyát használnak biodíszletnek, hogy sikeres legyen az online társkeresés. A dogfishing visszatért a randiappokra, de mintha kicsit megfáradt volna.

Dogfishing: az online társkeresés egyik legtoxikusabb átverése visszatért

Forrás: E+

Mi az a „dogfishing” az online társkeresésben?

2010 óta létezik az internetes randikultúrában a „catfish” kifejezés, amikor valaki mások megtévesztése céljából hamis adatokkal, képekkel, szélsőséges esetben valótlan személyazonossággal regisztrál közösségi médiára. Ez egy különösen veszélyes jelenség, amely nem egy esetben lett végzetes. Ennek egy kevésbé ártalmas válfaja az online társkeresésben, amikor a kutyák a kellékek.

Statisztikai adatok bizonyítják, hogy aki kutyával készült képet tölt fel egy randiappra, nagyobb eséllyel talál párt, amit egyesek csúnyán kihasználnak.

Még 2019-ben terjedt el a jelenség, amikor a társkereső alkalmazásokon a felhasználók szerető kutyatulajdonos képében tetszelegtek a profilokon, mások kutyáival. A catfish, valamint a kutya angol megfelelője, a dog keresztezéséből született dogfishing 2025-ben újra visszatérőben van.

Régóta létező mém, hogy aki szereti a kutyákat, az rossz ember nem lehet — számos vígjáték poénja kötődött ahhoz, hogy a főhős ismerkedési potenciálját növelte a kutya. Nem véletlen ez, hisz a kutyatulajdonosokat rendre a megbízhatósággal azonosítják, így rögtön előnyből indulnak. Dogfishingelő honfitársaink pedig épp ezt használják ki.

Megéri online társkeresőkön kutyatulajdonosnak hazudni magunkat?

Egy 2019-es felmérés szerint azok a nők, akiknek a profilján szerepel kutyás kép, mintegy 117 százalékkal több matchet értek el Tinderen, mint négylábú nélkül. Ugyanez a férfiaknál 30 százalékkal több párosítást jelentett. (Nem árt tudni, hogy a legtöbb hasonló statisztikát állateledel-gyártók szponzorálták.) Ennél fogva nem meglepő, hogy egyre többen döntenek úgy, hogy egy ebet is feltüntetnek a profiljukon.

Sokan a kutya- és állatbarátságot tévesen személyiségjegynek vélik, amelynek álcája mögé bújva kényelmesen lehet szemezgetni a potenciális partnerek közül.

Az, hogy az online kutyatulajdonos-imitátorok újra megjelentek, kéz a kézben jár azzal a friss peformatív férfijelenséggel, hogy a sikeres randi, illetve a hús örömei érdekében a pasik a nők által sokra tartott szokásokat, tulajdonságokat játsszák el. Mivel sokan a kutyatartást a megbízhatósággal azonosítják, a dogfishinget is előtúrták a lejárt randitrendek kosarának mélyéről.