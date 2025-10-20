Ha ez a 5 dolog zavar a Z generációban, sajnáljuk, de hivatalosan is öreg vagy

Egyszer eljön az a pillanat, amikor a „fiatalság, bolondság" életérzést már nem tulajdonítod magadénak sőt, akár el is kezd zavarni a viselkedésük. Ha gyakran érzel késztetést a „mit képzelnek ezek magukról” típusú gondolatmenetre, lehet, hogy ideje bevallani, hivatalosan is öreg vagy. Természetesen ebben az esetben az öreg a komolyabb gondolkodású, sokat látott, bölcs embert jelöli. Tehát sértődés helyett légy magadhoz őszinte: mennyire zavarnak a Z generáció tagjai? Figyelem, a leírás nyomokban iróniát és szarkazmust tartalmazhat!
Z generáció, te csodás, te különleges... vagy mégsem?
Előbb vagy utóbb kiütköznek a generációs különbségek. Az Y generációsok is megélték ezt az X generáció tagjaival kapcsolatban, ahogy a boomerek is, lényegében az összes utánuk születővel szemben. Tehát az, hogy bizonyos attitűdök, szokások elkezdenek zavarni a fiatalabbakban, természetes, és nem kell miatta rosszul érezned magad. Épp csak azt mutatja, hogy bizony már elhaladtak feletted a hamvas ifjonti évek. Ezzel párhuzamosan viszont komoly élettapasztalatra tettél szert, ami legalább olyan értékes, mint a Z generációsok lendülete. Na, ne húzzuk tovább az időt!
Ha ezek a Z generációs jellemzők már nem megmosolyogtatnak, inkább zavarnak, akkor bizony öregebb vagy, mint hitted
1. A mai fiatalok nem olyan kitartóak a munkában
A fiatalabb generáció túl gyakran vált munkahelyet, mert számukra nem a szamárlétra megmászása a prioritás, inkább a megbecsülés, a feladataik mögött rejlő hasznosság és a magánélet-munka egyensúly. Amennyiben így látod a Gen Z munkamorálját, úgy bizony ne lepődj meg, ha az eladóban fel sem merül, hogy elkérje a személyidet az energiaital vásárlásnál.
2. A mai fiatalok folyamatosan panaszkodnak
A Z generáció tagjai már attól kikészülnek, ha a szigorú egyetemi tanár megkéri őket, hogy ne az óráján igyák a chai lattéjukat, de azon is képesek kiakadni, ha a munkahelyen kénytelenek mosdóba menni vagy nem engedik el őket a műkörmöshöz napközben. Ha felbosszant ez a földöntúli érzékenységük, akkor ez egy erős jel, hogy nem mai gyerek vagy.
3. A mai fiatalok túlzottan el vannak kényeztetve
A Gen Z-nek nem kell semmiért sem megdolgoznia, mindent alájuk tesznek a szüleik, bátran elmondhatják a véleményüket, és olykor még igazat is adnak nekik? Ha úgy érzed, ez teljesen igaz a fiatalabb generációra, és kissé megvetéssel tekintesz rájuk, akkor sajnáljuk, de hozod a klasszikus idős-felfogást.
4. A mai fiatalok csak magukra gondolnak
A Z generáció nem csak önérzetes, de még önző is. Bezzeg régen tudtuk, hogy mások is számítanak, és lemondtunk az élményekről, a kényelmünkről, ők meg még egy rendes esküvőt sem képesek tartani, ahol a harmad-unokatestvérek is jól mulathatnak. Ha gyakran kapod magad azon, hogy ehhez hasonló gondolatok gyötörnek, akkor bizony az idő vasfoga téged sem kímélt.
5. A mai fiatalok azt se tudják melyik országban élnek
A Gen Z még rendes szlenget se tudott magának kitalálni, helyette ezerrel pörög a „half angol”, meg a rizz és társai. Ha téged is bosszant, hogy nem érted a fiatalokat, akkor ideje elfogadnod, legalább egy generáció választ el titeket, tehát már öreg vagy.
Mit tehetsz, ha egy pont is igaz rád a Z generációsokról?
Emlékezz csak vissza, hogy amikor te voltál kamasz, vagy épphogy felnőtt, az idősebbek ugyanezeket mondták rólad. Ennek pedig egyszerű oka van, a generációs különbség. A fiatalok máshogy közelítik meg a karriert, a boldogságot, az elköteleződést, ez pedig se nem jobb, se nem rosszabb, csupán más. Próbáld megérteni, hogy a világ változik, és ennek a legnagyobb hangadói mindig is a fiatalok voltak és lesznek. Amikor a Gen Z éri el a 40-et, ők is hasonló érzéseket táplálnak majd a sihederekkel szemben.
- Légy nyitott a párbeszédre: kérdezz, hallgasd meg, mi motiválja vagy épp zavarja őket.
- Engedd meg magadnak, hogy ne érts mindent: néha egyszerűbb csak elfogadni, hogy a dolgok változhatnak.
- Ne félj attól, hogy “öreg vagy”: ez nem egy szitok szó, csak egy felismerés, hogy mennyi változás történt már körülötted.