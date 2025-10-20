Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 20., hétfő Vendel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
boomer

Ha ez a 5 dolog zavar a Z generációban, sajnáljuk, de hivatalosan is öreg vagy

boomer Z generáció öreg
Régen minden jobb volt, ezek a mai fiatalok meg nem becsülnek semmit. Őszintén, nem érzel néha hasonlóan a Z generáció tagjaival kapcsolatban?

Egyszer eljön az a pillanat, amikor a „fiatalság, bolondság" életérzést már nem tulajdonítod magadénak sőt, akár el is kezd zavarni a viselkedésük. Ha gyakran érzel késztetést a mit képzelnek ezek magukról” típusú gondolatmenetre, lehet, hogy ideje bevallani, hivatalosan is öreg vagy. Természetesen ebben az esetben az öreg a komolyabb gondolkodású, sokat látott, bölcs embert jelöli. Tehát sértődés helyett légy magadhoz őszinte: mennyire zavarnak a Z generáció tagjai? Figyelem, a leírás nyomokban iróniát és szarkazmust tartalmazhat!

Z generáció, Gen Z, ők a mai fiatalok
A Z generáció viselkedése teljesen más, mint például az X generációé, de ez teljesen rendben van.
Forrás: Shutterstock

Z generáció, te csodás, te különleges... vagy mégsem?

Előbb vagy utóbb kiütköznek a generációs különbségek. Az Y generációsok is megélték ezt az X generáció tagjaival kapcsolatban, ahogy a boomerek is, lényegében az összes utánuk születővel szemben. Tehát az, hogy bizonyos attitűdök, szokások elkezdenek zavarni a fiatalabbakban, természetes, és nem kell miatta rosszul érezned magad. Épp csak azt mutatja, hogy bizony már elhaladtak feletted a hamvas ifjonti évek. Ezzel párhuzamosan viszont komoly élettapasztalatra tettél szert, ami legalább olyan értékes, mint a Z generációsok lendülete. Na, ne húzzuk tovább az időt!

Ha ezek a Z generációs jellemzők már nem megmosolyogtatnak, inkább zavarnak, akkor bizony öregebb vagy, mint hitted

1. A mai fiatalok nem olyan kitartóak a munkában

A fiatalabb generáció túl gyakran vált munkahelyet, mert számukra nem a szamárlétra megmászása a prioritás, inkább a megbecsülés, a feladataik mögött rejlő hasznosság és a magánélet-munka egyensúly. Amennyiben így látod a Gen Z munkamorálját, úgy bizony ne lepődj meg, ha az eladóban fel sem merül, hogy elkérje a személyidet az energiaital vásárlásnál. 

2. A mai fiatalok folyamatosan panaszkodnak

A Z generáció tagjai már attól kikészülnek, ha a szigorú egyetemi tanár megkéri őket, hogy ne az óráján igyák a chai lattéjukat, de azon is képesek kiakadni, ha a munkahelyen kénytelenek mosdóba menni vagy nem engedik el őket a műkörmöshöz napközben. Ha felbosszant ez a földöntúli érzékenységük, akkor ez egy erős jel, hogy nem mai gyerek vagy.

3. A mai fiatalok túlzottan el vannak kényeztetve

A Gen Z-nek nem kell semmiért sem megdolgoznia, mindent alájuk tesznek a szüleik, bátran elmondhatják a véleményüket, és olykor még igazat is adnak nekik? Ha úgy érzed, ez teljesen igaz a fiatalabb generációra, és kissé megvetéssel tekintesz rájuk, akkor sajnáljuk, de hozod a klasszikus idős-felfogást. 

Boomer és X generációs konfliktus - az örök generációs különbség
A generációs különbség mindig, mindenben tetten érhető. A boomereket is hasonló dolgok zavarták az X generációsokban.
Forrás: Shutterstock

4. A mai fiatalok csak magukra gondolnak

A Z generáció nem csak önérzetes, de még önző is. Bezzeg régen tudtuk, hogy mások is számítanak, és lemondtunk az élményekről, a kényelmünkről, ők meg még egy rendes esküvőt sem képesek tartani, ahol a harmad-unokatestvérek is jól mulathatnak. Ha gyakran kapod magad azon, hogy ehhez hasonló gondolatok gyötörnek, akkor bizony az idő vasfoga téged sem kímélt.

5. A mai fiatalok azt se tudják melyik országban élnek

A Gen Z még rendes szlenget se tudott magának kitalálni, helyette ezerrel pörög a „half angol”, meg a rizz és társai. Ha téged is bosszant, hogy nem érted a fiatalokat, akkor ideje elfogadnod, legalább egy generáció választ el titeket, tehát már öreg vagy.  

Mit tehetsz, ha egy pont is igaz rád a Z generációsokról?

Emlékezz csak vissza, hogy amikor te voltál kamasz, vagy épphogy felnőtt, az idősebbek ugyanezeket mondták rólad. Ennek pedig egyszerű oka van, a generációs különbség. A fiatalok máshogy közelítik meg a karriert, a boldogságot, az elköteleződést, ez pedig se nem jobb, se nem rosszabb, csupán más. Próbáld megérteni, hogy a világ változik, és ennek a legnagyobb hangadói mindig is a fiatalok voltak és lesznek. Amikor a Gen Z éri el a 40-et, ők is hasonló érzéseket táplálnak majd a sihederekkel szemben. 

  • Légy nyitott a párbeszédre: kérdezz, hallgasd meg, mi motiválja vagy épp zavarja őket.
  • Engedd meg magadnak, hogy ne érts mindent: néha egyszerűbb csak elfogadni, hogy a dolgok változhatnak.
  • Ne félj attól, hogy “öreg vagy”: ez nem egy szitok szó, csak egy felismerés, hogy mennyi változás történt már körülötted.

Szomorú tendencia: egyre több fiatal becsmérli az idősebb generációt a TikTokon

Az együttműködést és szolidaritást kellene erősíteni.

Kajak, megy a 100 százalék? Teszteld, mennyire vagy otthon a millenniál szlengben

Visszarepítünk abba a korba, amikor még nem az angolból átvett szavakból állt a szlengszótár.

Ciki napi rutinok: ezekért a dolgokért tartja furcsának a Z generáció a 40 felettieket

Vajon mely mindennapi szokásokat tart a Z generáció „cikinek” a 40 felettiek körében? Mutatjuk!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu