Ha ez a 5 dolog zavar a Z generációban, sajnáljuk, de hivatalosan is öreg vagy

Egyszer eljön az a pillanat, amikor a „fiatalság, bolondság" életérzést már nem tulajdonítod magadénak sőt, akár el is kezd zavarni a viselkedésük. Ha gyakran érzel késztetést a „mit képzelnek ezek magukról” típusú gondolatmenetre, lehet, hogy ideje bevallani, hivatalosan is öreg vagy. Természetesen ebben az esetben az öreg a komolyabb gondolkodású, sokat látott, bölcs embert jelöli. Tehát sértődés helyett légy magadhoz őszinte: mennyire zavarnak a Z generáció tagjai? Figyelem, a leírás nyomokban iróniát és szarkazmust tartalmazhat!

A Z generáció viselkedése teljesen más, mint például az X generációé, de ez teljesen rendben van.

Z generáció, te csodás, te különleges... vagy mégsem?

Előbb vagy utóbb kiütköznek a generációs különbségek. Az Y generációsok is megélték ezt az X generáció tagjaival kapcsolatban, ahogy a boomerek is, lényegében az összes utánuk születővel szemben. Tehát az, hogy bizonyos attitűdök, szokások elkezdenek zavarni a fiatalabbakban, természetes, és nem kell miatta rosszul érezned magad. Épp csak azt mutatja, hogy bizony már elhaladtak feletted a hamvas ifjonti évek. Ezzel párhuzamosan viszont komoly élettapasztalatra tettél szert, ami legalább olyan értékes, mint a Z generációsok lendülete. Na, ne húzzuk tovább az időt!

Ha ezek a Z generációs jellemzők már nem megmosolyogtatnak, inkább zavarnak, akkor bizony öregebb vagy, mint hitted

1. A mai fiatalok nem olyan kitartóak a munkában

A fiatalabb generáció túl gyakran vált munkahelyet, mert számukra nem a szamárlétra megmászása a prioritás, inkább a megbecsülés, a feladataik mögött rejlő hasznosság és a magánélet-munka egyensúly. Amennyiben így látod a Gen Z munkamorálját, úgy bizony ne lepődj meg, ha az eladóban fel sem merül, hogy elkérje a személyidet az energiaital vásárlásnál.

2. A mai fiatalok folyamatosan panaszkodnak

A Z generáció tagjai már attól kikészülnek, ha a szigorú egyetemi tanár megkéri őket, hogy ne az óráján igyák a chai lattéjukat, de azon is képesek kiakadni, ha a munkahelyen kénytelenek mosdóba menni vagy nem engedik el őket a műkörmöshöz napközben. Ha felbosszant ez a földöntúli érzékenységük, akkor ez egy erős jel, hogy nem mai gyerek vagy.