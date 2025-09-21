Nem viszi tovább a hagyományokat: már az esküvőjét is másképp tartja a Z-generáció

Fenekestül felforgatják a megszokott esküvői hagyományokat a Z-generáció tagjai, akik mint oly sok mindenről, a házasság intézményéről is másképp gondolkodnak. Olyan kisebb, ámde személyes eseményeket rendeznek, amelyek élesen szembemennek az esküvőipar és társadalmi elvárások diktálta szabályokkal. Vajon miben más egy Z-generációs esküvő?
Aki fent van közösségi médián, bizonyára érzékelte, hogy a mai húszas korosztály, azaz a Z-generáció a szolid, visszafogott esküvőre esküszik. 10 de legfeljebb 20 vendég előtt tartják meg, katedrális helyett anyakönyvvezetőhöz mennek, az abroncsos tüllruhát pedig elegáns koktélruhára cserélik. Sokan Z-generációs a lagzit is csak módjával tartják: kicsiny násznépükkel egy ebéd után mindenki hazamegy, dekoráció tekintetében pedig a minimalista környezetbarát megoldásokban gondolkodnak.
Ez az ún. csendes esküvő, amely ahelyett, hogy a külsőségekre, hivalkodásra helyezné a hangsúlyt, az ifjú párt állítja középpontba.
Amellett, hogy így sokkal személyesebb és meghittebb lesz az esemény, költséghatékonyabb megoldás is, ami kifejezetten a párra helyezi a hangsúlyt. Ez a mentalitás élesen különbözik a millennialok grandiózus, hetedhétországra szóló lakodalmaitól, akik a nagy napon igazán ki akarnak rúgni a hámból. A Z-generáció esküvőhöz való hozzáállása közelebbről megvizsgálva már sokkal érthetőbb.
Míg az Y-generáció relatív gazdasági stabilitásban, kiszámíthatóbb világban szocializálódott, és jobbak voltak az esélyei a boldogulásra, addig a Z-generáció tagjai számára a válságok, valamint a gyors változások a megszokottak. Ilyen körülmények között nincs igényük ara, hogy egy rongyrázó lagzi keretében kürtöljék világgá a boldogságukat, inkább bensőséges, meghitt esküvőt tartanak, ami csak róluk szól. Mindemellett a házasságról alkotott képük is jelentősen átalakult.
Kiszámíthatatlan gazdasági helyzetben már a múltban is kisebb volumenű esküvőt rendeztek.
Ugyanakkor többről van itt szó, mint a pénz: a Z-generáció egyszerűen arra vágyik, hogy élete egyik legfontosabb napja róla szóljon, nem pedig a közösségi médiában bejelölt ismeretlen ismerőseinek. Hisz az előttük lévő generáció esküvőin azt látták, hogy a lagzi jobban hasonlított egy reality show-ra, ami nem szólt másról, mint a trendek majmolásáról és a hagyományokhoz való görcsös ragaszkodásról.
Emiatt a Z-generációsok inkább egyszerű esküvői ruhát húznak, és elmennek az anyakönyvvezetőhöz egy csendes, meghitt szertartásra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.