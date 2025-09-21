Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Nem viszi tovább a hagyományokat: már az esküvőjét is másképp tartja a Z-generáció

trend hagyomány z generáció
Bába Dorottya
2025.09.21.
Egy menyegzőt a közmegegyezés szerint csinnadratta és dínomdánom képében illik ünnepelni. Azonban Z-generációsok már esküvőt sem képesek úgy tartani, ahogy a nagy könyvben meg van írva.

Fenekestül felforgatják a megszokott esküvői hagyományokat a Z-generáció tagjai, akik mint oly sok mindenről, a házasság intézményéről is másképp gondolkodnak. Olyan kisebb, ámde személyes eseményeket rendeznek, amelyek élesen szembemennek az esküvőipar és társadalmi elvárások diktálta szabályokkal. Vajon miben más egy Z-generációs esküvő?

Z-generációsok esküvője
A Z-generáció  a nagy lagzik helyett a szolid, csendes esküvőre esküszik
Csendes esküvő: a Z-generáció lázadása a konvenciók ellen?

Aki fent van közösségi médián, bizonyára érzékelte, hogy a mai húszas korosztály, azaz a Z-generáció a szolid, visszafogott esküvőre esküszik. 10 de legfeljebb 20 vendég előtt tartják meg, katedrális helyett anyakönyvvezetőhöz mennek, az abroncsos tüllruhát pedig elegáns koktélruhára cserélik. Sokan Z-generációs a lagzit is csak módjával tartják: kicsiny násznépükkel egy ebéd után mindenki hazamegy, dekoráció tekintetében pedig a minimalista környezetbarát megoldásokban gondolkodnak.

Ez az ún. csendes esküvő, amely ahelyett, hogy a külsőségekre, hivalkodásra helyezné a hangsúlyt, az ifjú párt állítja középpontba.

Amellett, hogy így sokkal személyesebb és meghittebb lesz az esemény, költséghatékonyabb megoldás is, ami kifejezetten a párra helyezi a hangsúlyt. Ez a mentalitás élesen különbözik a millennialok grandiózus, hetedhétországra szóló lakodalmaitól, akik a nagy napon igazán ki akarnak rúgni a hámból. A Z-generáció esküvőhöz való hozzáállása közelebbről megvizsgálva már sokkal érthetőbb.

„Ezek a mai fiatalok” – A Z-generáció és az esküvő

Míg az Y-generáció relatív gazdasági stabilitásban, kiszámíthatóbb világban szocializálódott, és jobbak voltak az esélyei a boldogulásra, addig a Z-generáció tagjai számára a válságok, valamint a gyors változások a megszokottak. Ilyen körülmények között nincs igényük ara, hogy egy rongyrázó lagzi keretében kürtöljék világgá a boldogságukat, inkább bensőséges, meghitt esküvőt tartanak, ami csak róluk szól. Mindemellett a házasságról alkotott képük is jelentősen átalakult.

Kiszámíthatatlan gazdasági helyzetben már a múltban is kisebb volumenű esküvőt rendeztek. 

Ugyanakkor többről van itt szó, mint a pénz: a Z-generáció egyszerűen arra vágyik, hogy élete egyik legfontosabb napja róla szóljon, nem pedig a közösségi médiában bejelölt ismeretlen ismerőseinek. Hisz az előttük lévő generáció esküvőin azt látták, hogy a lagzi jobban hasonlított egy reality show-ra, ami nem szólt másról, mint a trendek majmolásáról és a hagyományokhoz való görcsös ragaszkodásról.

Emiatt a Z-generációsok inkább egyszerű esküvői ruhát húznak, és elmennek az anyakönyvvezetőhöz egy csendes, meghitt szertartásra.

