Bugyiban a szerencse, szőlőben a jövő – Meglepő újévi babonák a nagyvilágból

Shutterstock - Alexander Raths
szilveszter furcsa szokások szerencse
Pópity Balázs
2025.12.31.
Bárhol is legyünk a világban, úgy tűnik, a szerencséért mindannyian hajlandóak vagyunk néha egészen abszurd dolgokat is megtenni. Íme a legfurább újévi babonák.

Az újévhez hozzátartoznak a szerencsehozó, népi babonák. Itthon mindenki tudja már, hogy a lencseevés szerencsét hoz, elsején takarítani tilos, mert a kosszal együtt távozik a szerencse is, a teregetés főben járó bűn és ilyenkor kölcsönökért sem érdemes folyamodni. De mit csinálnak más népek? Jöjjenek a legfurább, legcukibb és legszexibb újévi babonák a világ különböző tájairól.

Egy férfi piros bugyit vásárol valakinek és lehet, hogy az újévi babonák miatt.
Az újévi babonák szerint csak az a piros alsónemű hoz szerencsét, amit ajándékba kapsz valakitől.
Forrás: Shutterstock
  • Spanyolországban szőlővel idézik meg a szerencsét
  • Olaszországban a piros bugyi mágikus szerencseidéző eszköz
  • Dél-Amerikában a bőröndös futás a szerencse bevonzásának alternatív módja
  • A Fülöp-szigeteken minden kör egy reménybeli nulla a bankszámlán
  • Görögországban nem a pezsgőt pukkantják – hanem a gránátalmát

6 furcsa újévi babona a világ körül

Az újévi hiedelmek elég változatosak, hiszek minden népnek megvannak a saját dilijei. A babonák arra az emberi igényre építenek. hogy valamilyen formában irányítani szeretnénk az irányíthatatlant. Legalább egyet mindenképp próbálj ki közülük, veszteni nem veszítesz semmit. 

1. Egyél meg 12 szőlőszemet éjfélkor, csak meg ne fulladj közben

Spanyolországban és több dél-amerikai országban szilveszter éjjel 12 szőlőszemet kell bekapni – pontban éjfélkor, egyet minden harangütésre. Minden egyes szem egy hónapot jelképez. Hasonlít egy TikTok-kihívásra, mert a hagyomány úgy tartja, hogyha sikerül mindet egy perc alatt lenyelni, akkor a jövő évben 12 boldog, gondtalan hónapod lesz.

2. Piros fehérnemű, mint a világ legszexibb szerencsehozó ruhadarabja

Olaszországban és Spanyolországban nincs újév piros fehérnemű nélkül. Úgy tartják, hogy ha szilveszterkor piros bugyit húzol, elvileg nemcsak a szerelem, hanem a szerencse és pénz is jobban megtalálja majd az utat hozzád. Fontos kitétel, hogy a piros bugyi csak akkor tudja beváltani a hozzá fűzött reményeket, ha azt az az alsóneműt ajándékba kaptad valakitől. A hagyomány nem új keletű: már az ókorban is úgy hitték, hogy a vörös szín elűzi a rossz szellemeket és életenergiát hordoz magában.

3. Bőrönddel futás a mozgalmasabb évért

Dél-Amerikában (Peruban, Chilében és Kolumbiában) sokan tartják azt a szokást, hogy éjfél után bőrönddel szaladnak körbe az utcán és a lakásban, hogy több kalandban és utazásban legyen részük az elkövetkezendő évben. A hagyomány szerint üres bőröndre lesz szükséged, hogy legyen hely a reménynek és a szerencsének, amit magaddal viszel az elkövetkezendő évre.

4. Pöttyök mindenhol, hogy kerek éved legyen

A fillipínók szerint a szerencse körbe jár, ezért a Fülöp-szigeteken újévkor minden, ami kerek, mágikus státuszba emelkedik. Pöttyös ruhák, narancsok, szőlőfürtök, kerek dekorációk lepik el az utcákat és otthonokat. A körök ugyanis a pénzérmék és a bankszámlán sorakozó nullák jelképei. 

5. Pezsgőpukkanás helyett gránátalma-robbantás

Görögországban éjfél után pezsgőpukkantás és koccintás helyett gránátalmát csapnak lendületből a földhöz, hogy a magok szétrepüljenek. A hagyomány szerint minél több mag fröccsen szét, annál szerencsésebb leszel a következő év.

6. Ha az év első vendége jó hangulatú, vidám éved lesz

Skóciában nagyon fontos, hogy ki lép be először az ajtónkon újév napján. Az év első vendégének jó hangulatúnak kell lennie, mert rajta múlik az egész év. Az sem árt, ha ajándékokkal érkezik.

