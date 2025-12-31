Bugyiban a szerencse, szőlőben a jövő – Meglepő újévi babonák a nagyvilágból

Az újévhez hozzátartoznak a szerencsehozó, népi babonák. Itthon mindenki tudja már, hogy a lencseevés szerencsét hoz, elsején takarítani tilos, mert a kosszal együtt távozik a szerencse is, a teregetés főben járó bűn és ilyenkor kölcsönökért sem érdemes folyamodni. De mit csinálnak más népek? Jöjjenek a legfurább, legcukibb és legszexibb újévi babonák a világ különböző tájairól.

Az újévi babonák szerint csak az a piros alsónemű hoz szerencsét, amit ajándékba kapsz valakitől.

Forrás: Shutterstock

6 furcsa újévi babona a világ körül

Az újévi hiedelmek elég változatosak, hiszek minden népnek megvannak a saját dilijei. A babonák arra az emberi igényre építenek. hogy valamilyen formában irányítani szeretnénk az irányíthatatlant. Legalább egyet mindenképp próbálj ki közülük, veszteni nem veszítesz semmit.

1. Egyél meg 12 szőlőszemet éjfélkor, csak meg ne fulladj közben

Spanyolországban és több dél-amerikai országban szilveszter éjjel 12 szőlőszemet kell bekapni – pontban éjfélkor, egyet minden harangütésre. Minden egyes szem egy hónapot jelképez. Hasonlít egy TikTok-kihívásra, mert a hagyomány úgy tartja, hogyha sikerül mindet egy perc alatt lenyelni, akkor a jövő évben 12 boldog, gondtalan hónapod lesz.

2. Piros fehérnemű, mint a világ legszexibb szerencsehozó ruhadarabja

Olaszországban és Spanyolországban nincs újév piros fehérnemű nélkül. Úgy tartják, hogy ha szilveszterkor piros bugyit húzol, elvileg nemcsak a szerelem, hanem a szerencse és pénz is jobban megtalálja majd az utat hozzád. Fontos kitétel, hogy a piros bugyi csak akkor tudja beváltani a hozzá fűzött reményeket, ha azt az az alsóneműt ajándékba kaptad valakitől. A hagyomány nem új keletű: már az ókorban is úgy hitték, hogy a vörös szín elűzi a rossz szellemeket és életenergiát hordoz magában.

3. Bőrönddel futás a mozgalmasabb évért

Dél-Amerikában (Peruban, Chilében és Kolumbiában) sokan tartják azt a szokást, hogy éjfél után bőrönddel szaladnak körbe az utcán és a lakásban, hogy több kalandban és utazásban legyen részük az elkövetkezendő évben. A hagyomány szerint üres bőröndre lesz szükséged, hogy legyen hely a reménynek és a szerencsének, amit magaddal viszel az elkövetkezendő évre.