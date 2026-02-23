Hazudj, ha akarod a melót: 4 dolog, amiben a szakértők szerint sose mondj igazat egy állásinterjún

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hazugságokkal indítani a leendő új munkahelyeden? Furcsán hangozhat, pedig egy karrierszakértő szerint vannak olyan állásinterjú-kérdések, amelyekre sosem szabad őszintén válaszolnod.

Kár tagadni, hogy a munkahelyváltás stresszes folyamat. Ráadásul vannak olyan állásinterjú-kérdések, amelyek megválaszolásakor még véletlenül sem szabad az igazság ösvényén járnod. Feltéve persze, ha szeretnéd megkapni a munkát.

állásinterjú kérdések
Vannak állásinterjú-kérdések, amikre nem válaszolhatsz őszintén, ha akarod a munkád.
Forrás: 123.rf.com

Állásinterjú-kérdések, avagy a hazugság szinte kötelező

Azt már korábban felfedtük, hogy a színpszichológia szerint mivel lehetsz nyerő egy állásinterjún, ahogy azt is megtudhattad már, hogy milyen ruhadarabokkal szabotálhatod magad. Ám van valami, amiről talán még nem tudtál. Ha az állásinterjún elköveted azt a hibát, hogy túl őszinte vagy, most jól figyelj! Eláruljuk, mik azok a tipikus állásinterjú-kérdések − és most nem a só-bors tesztre gondolunk −, amelyekben az igazság szó szerint hátráltathat. Anna Papalia karriercoach szerint a legfontosabb, hogy sose a múltbeli nehézségeidről, hanem a jövőbeli terveidről és a megszerzett tudásodról beszélj. A szakértő konkrétumokat is megfogalmazott, gyűjtéséből válogattunk.

Ezekre az állásinterjú-kérdésekre eszed ágába se legyen őszintén válaszolni

1. Hol látod magad öt év múlva?

Klasszikus, gyakorlatilag minden új munkahelyen felteszik ezt a kérdést. Ha igazat mondasz, például hogy tanulni akarsz, családot alapítani vagy beutazni a fél világot, azzal azt üzenheted a leendő munkáltatódnak, hogy nem feltétlenül tervezel hosszú távon. Ehelyett azt érdemes hangsúlyozni, hogyan látod magad a cégnél.

2. Miért keresel új munkát?

Igaz, hogy a jelenlegi vagy korábbi munkahelyekkel kapcsolatos negatív tapasztalatok motiválhatnak. De ezt így kimondani rossz fényben tüntetheti fel a hozzáállásodat. A szakértő is azt javasolja, hogy inkább fókuszálj arra, mit keresel az új pozícióban: kihívást, fejlődést vagy inspirációt. Így ahelyett, hogy a rossz dolgokról beszélnél, máris azt érezteted, hogy mennyire tudatos és elhivatott vagy.

karrierszakértő tanácsai állásinterjúra
Nem azt javasolja a karrierszakértő, hogy mindenben hazudj, de van, hogy nem a teljes őszinteség vezet célra.
Forrás: 123.rf.com

3. Mivel foglalkozol a szabadidődben?

A hobbik iránt érdeklődő állásinterjú-kérdések ártatlannak tűnnek, de nem azok. Sok interjúztató ezzel azt a közös metszéspontot keresi, amellyel a jelölt képes lehet beilleszkedni a csapatkultúrába. Lehet egy-két általánosabb, de mindenképp említs olyan hobbikat is, amelyek tanulást, kreativitást vagy kitartást sugallnak. Ami pedig a legfontosabb, hogy ezeket érezhető lelkesedéssel tálald.

Hogyan válaszolj a trükkös állásinterjú-kérdésekre?

Egy állásinterjú nem rendőrségi kihallgatás. Tehát nem muszáj minden egyes szót alárendelned a kőkemény igazságnak. Különösen igaz ez az olyan kérdéseknél, amelyek inkább a motivációdat, a hozzáállásodat és a csapatba illeszkedésedet mérik. A múlt negatív élményeit érdemes inkább pozitív, tanulságokra épülő narratívába csomagolni. Ha helyén kezeled ezeknek a témáknak a kommunikációját, magabiztosabbnak és profibbnak tűnsz fel a HR szemében. Bár a hazugság erős jelző, a diplomatikus és céllal átgondolt válaszok gyakran elengedhetetlen részei a sikeres karrierépítésnek.

