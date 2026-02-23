Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 23., hétfő

Jennifer Lopez ikrei 18 évesek lettek: szívmelengető videót posztolt róluk a popsztár

Komáromi Bence
2026.02.23.
Nagyon gyorsan telik az idő! Még tisztán emlékszünk arra a pillanatra, amikor Jennifer Lopez bejelentette, hogy ikrei születtek. Most pedig már a 18. születésnapjukat ünneplik az énekesnő gyermekei.

Felnőttek Jennifer Lopez gyermekei. A kis Emme és ikerbátyja, Maximilian vasárnap betöltötték a 18 éves kort. Sajtóhírek szerint az énekesnő hatalmas bulit csapott az ikreknek, később pedig egy videómontázst is megosztott az Instagram-oldalán, amelyben összegyűjtötte a gyerekeivel közös legszebb pillanataikat.

Jennifer Lopez egyedülálló édesanyaként nevelte fel gyermekeit

  • Jennifer Lopez és Marc Anthony közös gyermekei 2008. február 22-én látták meg a napvilágot,
  • A sztárpár házassága azonban 2014-ben válással ért véget, az ezt követő években pedig J.LO arról beszélt, hogy egyedül neveli az ikreit,
  • Bár nem volt mindig felhőtlen az énekesnő és a gyermekeinek viszonya, az utóbbi években tudatosan visszább vett a turnézgatásokból, hogy több időt tölthessen a gyermekeivel

Egy korábbi interjújában arról beszélt Jennifer Lopez, hogy a lánya, Emme egy alkalommal szembesítette őt azzal, hogy kevés időt tölt a gyermekeivel. Ezután döntött úgy, hogy a családját fogja előtérbe helyezni a karrierjével szemben:

„A koronavírus alatt szembesített Emme vele, hogy én nem vagyok egy átlagos anya. Nem vagyok mindennap velük és nem én hozom vagy viszem őket az iskolába, mint a többi gyereket. Ez a beszélgetés 10 éves korukban zajlott. Rájöttem, hogy mennyire szükségük lenne az édesanyjukra az életükben" - idézte Jennifer szavait a PageSix. A lap tájékoztatása szerint ezután 180 fokos fordulatot vett a latin popsztár élete és a gyerekeit tette az első helyre, minden más csak utánuk következett. 

Jennifer Lopez most a gyermekei születésnapja alkalmából szívmelengető videót osztott meg az Instagram-oldalán, amely segítségével betekintést nyerhetünk a Lopez család mindennapjaiba és abba, hogy milyen közeli kapcsolatban állnak egymással a nepobébik és az édesanyjuk. Ha kíváncsiak vagytok a montázsra, azt itt tudjátok megtekinteni:

