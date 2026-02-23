5 ismert közmondás, amely úgy hülyeség, ahogy van − Inkább az ellenkezőjüket tedd!

Vannak magyar közmondások, amelyek évszázadok óta velünk élnek, mégis sokszor inkább megtévesztőek, mint hasznosak. Ezeknek a mondatoknak a bölcsessége nemcsak megkérdőjelezhető, de néhány közülük igazi marhaság is. Jelentős részük inkább megnehezítené a döntéseinket − ha szó szerint követnénk az iránymutatásaikat. Mutatunk 5 ismert közmondást, amelynek az üzenete annyira félrevezető, hogy néha jobb, ha az ellenkezőjét teszed annak, amit üzennek. Ha eddig vakon követted ezeket, ideje újragondolnod!

Vannak olyan közmondások, amelyek kishitűségre sarkallnak.

Sok közmondás inkább visszatart, mint motivál, ezért érdemes azokat újragondolni.

A mai világban a régi bölcsességek sokszor megkérdőjelezhetőek vagy félrevezetőek.

A szó szerinti követésük néha megnehezíti a döntéseinket és a fejlődést.

Ezeket a közmondásokat inkább felejtsd el örökre!

Az alábbi közmondások sokszor arra buzdítanak, hogy kevésbé legyél ambiciózus, célratörő vagy nagyot álmodó. Nem tudni, hogy ezeket a mondatokat a keserű élettapasztalatok szülték-e vagy csupán átgondolatlanul használták sokan, mielőtt közkinccsé vált volna, de az biztos, hogy érdemes fenntartással kezelni az üzenetüket.

„Aki sokat markol, keveset fog”

Ez a közmondás azoknak az embereknek a lelkületét tükrözi, akik inkább megmaradnak a középszerűnél, mert az legalább biztos. Valójában éppen az ellenkezőjét érdemes csinálnod: sokat fogni annak van esélye, aki sokat is markol: persze némi veszteséggel mindig számolni kell.

„Ki korán kel, aranyat lel”

Mintha a hajnal minden problémánkat megoldaná... Valójában a túl korán kelés kimerít, de jobbat mondunk: ha a mondás igaz, akkor ennyi erővel le sem kéne feküdnünk. A siker nem a hajnali munkán múlik, ez a hozzáállás a régi idők munkamorálját tükrözi, amikor az emberek nagy része az egész életét átdolgozta.

„Minden úgy van jól, ahogy van”

Ez sok esetben egészen biztosan nem állja meg a helyét. Mindig van előrelépési lehetőség, ami persze nem egyenlő azzal, hogy ne legyél elégedett azzal, amid van. A haladás és fejlődés azonban olyan dolgok, amelyek alapvetőek egy ember életében.