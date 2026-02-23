5 ismert közmondás, amely úgy hülyeség, ahogy van − Inkább az ellenkezőjüket tedd!

Vannak magyar közmondások, amelyek évszázadok óta velünk élnek, mégis sokszor inkább megtévesztőek, mint hasznosak. Ezeknek a mondatoknak a bölcsessége nemcsak megkérdőjelezhető, de néhány közülük igazi marhaság is. Jelentős részük inkább megnehezítené a döntéseinket − ha szó szerint követnénk az iránymutatásaikat. Mutatunk 5 ismert közmondást, amelynek az üzenete annyira félrevezető, hogy néha jobb, ha az ellenkezőjét teszed annak, amit üzennek. Ha eddig vakon követted ezeket, ideje újragondolnod!
- Sok közmondás inkább visszatart, mint motivál, ezért érdemes azokat újragondolni.
- A mai világban a régi bölcsességek sokszor megkérdőjelezhetőek vagy félrevezetőek.
- A szó szerinti követésük néha megnehezíti a döntéseinket és a fejlődést.
Ezeket a közmondásokat inkább felejtsd el örökre!
Az alábbi közmondások sokszor arra buzdítanak, hogy kevésbé legyél ambiciózus, célratörő vagy nagyot álmodó. Nem tudni, hogy ezeket a mondatokat a keserű élettapasztalatok szülték-e vagy csupán átgondolatlanul használták sokan, mielőtt közkinccsé vált volna, de az biztos, hogy érdemes fenntartással kezelni az üzenetüket.
„Aki sokat markol, keveset fog”
Ez a közmondás azoknak az embereknek a lelkületét tükrözi, akik inkább megmaradnak a középszerűnél, mert az legalább biztos. Valójában éppen az ellenkezőjét érdemes csinálnod: sokat fogni annak van esélye, aki sokat is markol: persze némi veszteséggel mindig számolni kell.
„Ki korán kel, aranyat lel”
Mintha a hajnal minden problémánkat megoldaná... Valójában a túl korán kelés kimerít, de jobbat mondunk: ha a mondás igaz, akkor ennyi erővel le sem kéne feküdnünk. A siker nem a hajnali munkán múlik, ez a hozzáállás a régi idők munkamorálját tükrözi, amikor az emberek nagy része az egész életét átdolgozta.
„Minden úgy van jól, ahogy van”
Ez sok esetben egészen biztosan nem állja meg a helyét. Mindig van előrelépési lehetőség, ami persze nem egyenlő azzal, hogy ne legyél elégedett azzal, amid van. A haladás és fejlődés azonban olyan dolgok, amelyek alapvetőek egy ember életében.
„Aki magasra hág, nagyot esik”
És mi van azzal, aki nem is próbál felérni a magasba? Ő sosem jut fel a csúcsra! Vállalkozni mindig kockázatos, de hogy egy másik közmondással éljünk: „Kockázat nélkül nincs nyereség”. Ha már az elején feladod az álmaidat, hogyan is érhetnéd el azokat?
„Jobb félni, mint megijedni”
Fordítva gondolkodj: ne hagyd, hogy a félelem irányítson. A bátor, de átgondolt cselekvés sokszor többet ér, mint a túlzott óvatosság.
