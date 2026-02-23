Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 23., hétfő Alfréd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
életbölcsesség

5 ismert közmondás, amely úgy hülyeség, ahogy van − Inkább az ellenkezőjüket tedd!

életbölcsesség magyar közmondás összeállítás
Simon Benedek
2026.02.23.
Számtalan magyar közmondás van, ami aranyat ér, de vannak olyanok is, amelyeknek az értelme annyi, mint lyukas vödörbe vizet önteni. Mutatjuk azokat a közmondásokat, amelyeket jobb, ha újraértelmezel.

Vannak magyar közmondások, amelyek évszázadok óta velünk élnek, mégis sokszor inkább megtévesztőek, mint hasznosak. Ezeknek a mondatoknak a bölcsessége nemcsak megkérdőjelezhető, de néhány közülük igazi marhaság is. Jelentős részük inkább megnehezítené a döntéseinket − ha szó szerint követnénk az iránymutatásaikat. Mutatunk 5 ismert közmondást, amelynek az üzenete annyira félrevezető, hogy néha jobb, ha az ellenkezőjét teszed annak, amit üzennek. Ha eddig vakon követted ezeket, ideje újragondolnod! 

Közmondások: egy nő egy hely tetején nézi a naplementét.
Vannak olyan közmondások, amelyek kishitűségre sarkallnak. 
Forrás:  Getty Images
  • Sok közmondás inkább visszatart, mint motivál, ezért érdemes azokat újragondolni.
  • A mai világban a régi bölcsességek sokszor megkérdőjelezhetőek vagy félrevezetőek.
  • A szó szerinti követésük néha megnehezíti a döntéseinket és a fejlődést.

Ezeket a közmondásokat inkább felejtsd el örökre!

Az alábbi közmondások sokszor arra buzdítanak, hogy kevésbé legyél ambiciózus, célratörő vagy nagyot álmodó. Nem tudni, hogy ezeket a mondatokat a keserű élettapasztalatok szülték-e vagy csupán átgondolatlanul használták sokan, mielőtt közkinccsé vált volna, de az biztos, hogy érdemes fenntartással kezelni az üzenetüket. 

„Aki sokat markol, keveset fog”

Ez a közmondás azoknak az embereknek a lelkületét tükrözi, akik inkább megmaradnak a középszerűnél, mert az legalább biztos. Valójában éppen az ellenkezőjét érdemes csinálnod: sokat fogni annak van esélye, aki sokat is markol: persze némi veszteséggel mindig számolni kell.

„Ki korán kel, aranyat lel”

Mintha a hajnal minden problémánkat megoldaná...  Valójában a túl korán kelés kimerít, de jobbat mondunk: ha a mondás igaz, akkor ennyi erővel le sem kéne feküdnünk. A siker nem a hajnali munkán múlik, ez a hozzáállás a régi idők munkamorálját tükrözi, amikor az emberek nagy része az egész életét átdolgozta.

„Minden úgy van jól, ahogy van”

Ez sok esetben egészen biztosan nem állja meg a helyét. Mindig van előrelépési lehetőség, ami persze nem egyenlő azzal, hogy ne legyél elégedett azzal, amid van. A haladás és fejlődés azonban olyan dolgok, amelyek alapvetőek egy ember életében. 

„Aki magasra hág, nagyot esik”

És mi van azzal, aki nem is próbál felérni a magasba? Ő sosem jut fel a csúcsra! Vállalkozni mindig kockázatos, de hogy egy másik közmondással éljünk: „Kockázat nélkül nincs nyereség”. Ha már az elején feladod az álmaidat, hogyan is érhetnéd el azokat?

„Jobb félni, mint megijedni”

Fordítva gondolkodj: ne hagyd, hogy a félelem irányítson. A bátor, de átgondolt cselekvés sokszor többet ér, mint a túlzott óvatosság.

Ezek is érdekelhetnek a közmondásokkal kapcsolatban: 

10-ből csak 1 ember tudja hibátlanul kitölteni ezt a szólások és közmondások kvízt

Tedd próbára tudásodat! Vajon hogyan folytatódnak helyesen a magyar szólások és közmondások? Töltsd ki kvízünket és derítsd ki, mennyire ismered ezeket a klasszikus mondásokat.

Kvíz: mennyire ismered a magyar szólásokat és közmondásokat?

Te mennyire ismered a régi magyar szólásokat és közmondásokat? A mai napra hoztunk számodra egy újabb kvízt, melyben tíz emberből hét elsőre elbukik. Felkészültél?

10-ből 9-en nem tudják helyesen – Te kitalálod, hogy mit jelentenek ezek a közmondások?

Vigyázz, mert néhány közmondás nehezebb, mint gondolnád. A tökéletes kitöltéshez minden tudásodra szükséged lesz.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu