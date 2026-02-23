Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 23., hétfő Alfréd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
BAFTA 2026

Mutatjuk a 2026-os BAFTA-gála legszebb ruhakölteményeit - Videó

BAFTA 2026 ruhaköltemény Katalin hercegné díjátadó
Life.hu
2026.02.23.
Igazi sztárparádé volt a vörös szőnyegen: Katalin hercegné, Kate Hudson és Sadie Sink is tiszteletüket tették az év egyik legexkluzívabb eseményén. Mutatjuk a 2026-os BAFTA-gála legszebb ruháit!

Nehéz lenne egyetlen világsztárt kiemelni a BAFTA-díjátadó résztvevői közül, ugyanis mindegyik híresség odafigyelt rá, hogy a maximumot nyújtsa a vörös szőnyegen. Az viszont biztos, hogy Katalin hercegné, Kate Hudson és Sadie Sink is elképesztően nézett ki a BAFTA-gála során. Mutatjuk, hogy a hírességek milyen ruhákban jelentek meg a legfontosabb brit filmes eseményen.

BAFTA-gála 2026: Katalin hercegné és Vilmos herceg is rájuk jellemző eleganciával jelentek meg az eseményen
BAFTA-gála 2026: Katalin hercegné és Vilmos herceg rájuk jellemző eleganciával jelentek meg az eseményen
Forrás: BAFTA

A BAFTA-gála legszebb ruhakölteményei

Lapunk utánajárt, hogy melyik szupersztár, milyen márkájú ruhát viselt a díjátadón és összeszedtük azt is, hogy szerintünk melyik hírességek voltak a legcsinosabbak az esemény során.

A BAFTA-gála vendégeinek ruháiról szóló TikTok-videónkat itt tudjátok megtekinteni:

@life.hu_official

Bemutatjuk a 2026-os BAFTA-gála legszebb ruhakölteményeit A BAFTA vörös szőnyegén ismét pazar szettekben vonultak a hírességek. #life #BAFTA #outfit #Hollywood #BAFTA2026 #sztárhírek

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

A BAFTA-gála részleteiről pedig itt olvashatsz el minden tudnivalót:

Vilmos herceg megható beszédet mondott a BAFTA-gálán – „Most nem vagyok nyugodt”

Vilmos herceg a színpadon méltatta Dame Donna Langley munkásságát, majd őszintén bevallotta, hogy jelenleg nincs nyugodt lelkiállapotban.

Katalin hercegné dívaként, Kate Hudson istennőként: a BAFTA 2026 vörös szőnyegének legszebb ruhái

Elképesztő luxus és extravagancia a vörös szőnyegen! Mutatjuk a BAFTA 2026-os gálájának legszebb ruháit és világsztárjait.

Ismeretlenként tarolta le a BAFTA-t az Oscar-esélyesek előtt: de kicsoda Robert Aramayo?

Három Oscar-esélyes világsztár elől csente el a legjobb férfi főszereplőnek járó BAFTA-díjat. Ráadásul a Feltörekvő csillagnak járó elismerést is bezsebelte a díjátadó gálán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu