utálat

5 színész, akiket ki nem állhatunk

utálat színésznő színész
Van az a pillanat, amikor meglátod a főszereplőt, és már tudod: ez most fájni fog. Nem minden híres színész szerethető. Sőt, van, aki inkább idegesít, mint szórakoztat.

Vannak színészek, akikhez egyszerűen nem vezet út. Nem számít a költségvetés, a rendező vagy az Oscar-esély – amikor megjelennek a képernyőn, valami ösztönösen azt súgja: köszönöm, elég volt. Most összegyűjtöttük azt az 5 nevet, akiknél kollektíven felszisszenünk, és nem, nem kérünk bocsánatot érte.

Ez a színésznő valószínűleg mindenki listáján rajta van: Amber Heard.
Ők azok a színészek, akik miatt kikapcsolnánk a tévét – Bocsánat, nem bocsánat

  • Vannak színészek, akiknél már a nevük is trigger pont
  • Nem te vagy túl érzékeny, mások is forgatják a szemüket
  • 5 színész, akik a szerethető karaktert se tudják eljátszani

Ezra Miller

Ezra Miller tipikusan az a színész, akiről sosem tudod, hogy egy zseni vagy egy teljes káosz – de inkább az utóbbi. A különc imidzs mára inkább fárasztó, mint izgalmas, a szerepei pedig gyakran ugyanarra az idegesítő, túljátszott „én más vagyok” karakterre épülnek. Nem segít, hogy a képernyős jelenléte sokszor inkább zavarba ejtő, mint karizmatikus. A Flash gyors volt, de az idegeink gyorsabban fogytak el, hiába a magyarázkodás. A kinézetéről pedig 2026-ban már nem is beszélünk.

SANTA MARGHERITA DI PULA, ITALY - JUNE 21: Ezra Miller attends the Filming Italy 2025 red carpet at Forte Village Resort on June 21, 2025 in Santa Margherita di Pula, Italy. (Photo by Daniele Venturelli/Getty Images)
Ezra Miller, a színész, aki miatt a világból is kifutnánk.
Amber Heard

Amber Heard esetében nem a tehetség hiánya a legnagyobb probléma, hanem az, hogy minden szerepében ugyanazt a hideg, érzelmileg üres karaktert hozza. Akár királynő, akár ügyvéd, akár „titokzatos nő”, a mimika nagyjából mindenhol megegyezik. A vásznon gyakran több a póz, mint a valódi jelenlét, és ez hosszútávon kifejezetten fárasztó. A Johnny Deppes válása pedig csak hab a tortán. Aki a crush-unk ellensége, az a miénk is. 

TAORMINA, ITALY - JUNE 24: Amber Heard is seen during the 69th Taormina Film Festival on June 24, 2023 in Taormina, Italy. (Photo by Ernesto Ruscio/Getty Images)
Amber Heard, a színésznő, aki azonnal unszimpátiát vált ki.
Cara Delevingne

Modellként ikon, színésznőként… nos, próbálkozó. Cara Delevingne színészi játéka sokszor olyan, mintha egy divatkampányból lépett volna át a forgatásra – ugyanazzal az arckifejezéssel. A karakterei felszínesek, a párbeszédei élettelenek, és hiába a nagy produkciók, a jelenetei gyakran kizökkentenek a történetből. A szemöldök dolgozik, a karakter kevésbé.

PARIS, FRANCE - OCTOBER 03: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Cara Delevingne walks the runway during the VETEMENTS Womenswear Spring/Summer 2026 show as part of Paris Fashion Week on October 03, 2025 in Paris, France. (Photo by Antoine Flament/Getty Images)
Cara Delevingne az egyarcú híresség.
Amy Schumer

Amy Schumer humora egy időben friss volt, aztán beragadt kb. az Ozempic-os átalakulásával egy időben. Ugyanazok a poénok, ugyanaz a stílus, ugyanaz a „nézzétek, milyen őszinte vagyok” attitűd minden filmben. Színésznőként ritkán lép túl önmagán, és ez hamar unalmassá válik. A provokáció önmagában nem karakterív, és ezt ő mintha elfelejtette volna. Sőt, a kövér lány téma se menő már. 

MORRISON, COLORADO - APRIL 29: Comedian Amy Schumer attends SeriesFest Opening Night: Amy Schumer & Friends at Red Rocks Amphitheatre on April 29, 2025 in Morrison, Colorado. (Photo by Tom Cooper/Getty Images for SeriesFest)
Amy Schumer inkább már ciki, mint humoros.
Jonah Hill

Jonah Hill karrierje érdekes ívet futott be, de a képernyőn gyakran ugyanazt a passzív-agresszív, kissé lekezelő figurát hozza. Még a komolyabb szerepeiben is ott bujkál az a bizonyos fölényes mosoly, amitől nehéz együttérezni vele. Tehetséges? Igen. Szerethető? Már kevésbé. Lehet az ő tehetsége is távozott a fogyásával.

SAN DIEGO, CALIFORNIA - JULY 30: Actor Jonah Hill looks on after the game between the San Diego Padres and the New York Mets at Petco Park on July 30, 2025 in San Diego, California. (Photo by Orlando Ramirez/Getty Images)
Jonah Hill szimpibb volt a fogyása előtt.
