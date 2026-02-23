5 színész, akiket ki nem állhatunk

Vannak színészek, akikhez egyszerűen nem vezet út. Nem számít a költségvetés, a rendező vagy az Oscar-esély – amikor megjelennek a képernyőn, valami ösztönösen azt súgja: köszönöm, elég volt. Most összegyűjtöttük azt az 5 nevet, akiknél kollektíven felszisszenünk, és nem, nem kérünk bocsánatot érte.

Ez a színésznő valószínűleg mindenki listáján rajta van: Amber Heard.

Ezra Miller

Ezra Miller tipikusan az a színész, akiről sosem tudod, hogy egy zseni vagy egy teljes káosz – de inkább az utóbbi. A különc imidzs mára inkább fárasztó, mint izgalmas, a szerepei pedig gyakran ugyanarra az idegesítő, túljátszott „én más vagyok” karakterre épülnek. Nem segít, hogy a képernyős jelenléte sokszor inkább zavarba ejtő, mint karizmatikus. A Flash gyors volt, de az idegeink gyorsabban fogytak el, hiába a magyarázkodás. A kinézetéről pedig 2026-ban már nem is beszélünk.

Amber Heard

Amber Heard esetében nem a tehetség hiánya a legnagyobb probléma, hanem az, hogy minden szerepében ugyanazt a hideg, érzelmileg üres karaktert hozza. Akár királynő, akár ügyvéd, akár „titokzatos nő”, a mimika nagyjából mindenhol megegyezik. A vásznon gyakran több a póz, mint a valódi jelenlét, és ez hosszútávon kifejezetten fárasztó. A Johnny Deppes válása pedig csak hab a tortán. Aki a crush-unk ellensége, az a miénk is.

Cara Delevingne

Modellként ikon, színésznőként… nos, próbálkozó. Cara Delevingne színészi játéka sokszor olyan, mintha egy divatkampányból lépett volna át a forgatásra – ugyanazzal az arckifejezéssel. A karakterei felszínesek, a párbeszédei élettelenek, és hiába a nagy produkciók, a jelenetei gyakran kizökkentenek a történetből. A szemöldök dolgozik, a karakter kevésbé.

Amy Schumer

Amy Schumer humora egy időben friss volt, aztán beragadt kb. az Ozempic-os átalakulásával egy időben. Ugyanazok a poénok, ugyanaz a stílus, ugyanaz a „nézzétek, milyen őszinte vagyok” attitűd minden filmben. Színésznőként ritkán lép túl önmagán, és ez hamar unalmassá válik. A provokáció önmagában nem karakterív, és ezt ő mintha elfelejtette volna. Sőt, a kövér lány téma se menő már.