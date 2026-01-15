Különleges személyiségtípus, amibe alig tartozik valaki – Te köztük vagy?

Érezted már úgy, hogy másképp látod a világot, mint a körülötted lévők? Hogy ösztönösen ráérzel emberekre, helyzetekre, még akkor is, ha nem tudod pontosan megmagyarázni, miért? Ha gyakran mondják rád, hogy „túl érzékeny” vagy „meglepően bölcs”, akkor könnyen lehet, hogy egy egészen különleges klub tagja vagy. Egy olyan személyiségtípusé, amely a világ népességének mindössze 1,5 százalékára jellemző.

A különleges INFJ emberek rendkívül empatikusak, intuitívak, és a világ jobbá tétele hajtja őket.

Miért olyan különleges a Myers–Briggs személyiségteszt, és miért beszél róla mindenki?

A Myers–Briggs személyiségteszt – röviden MBTI – nem diagnózis, nem ítélet, és főleg nem skatulyázás. Sokkal inkább egy izgalmas önismereti térkép, amely segít megérteni, hogyan gondolkodunk, döntünk, kapcsolódunk másokhoz, és hogyan érzékeljük a világot.

A módszer Carl Gustav Jung pszichológus elméleteire épül, és Katharine Cook Briggs, valamint lánya, Isabel Briggs Myers dolgozta ki.

Az MBTI négy alapvető terület mentén vizsgálja a személyiséget:

Inkább befelé figyelsz, vagy a külvilág tölt fel energiával?

A konkrét tényeket részesíted előnyben, vagy a megérzéseidre hallgatsz?

Döntéseidben a logika vagy az érzelmek dominálnak?

Szeretsz tervezni, vagy inkább spontán vagy?

A válaszokból áll össze az a bizonyos négybetűs kód, amely alapján összesen 16 különböző személyiségtípus létezik. Van köztük gyakoribb, és van olyan, ami egészen elképesztően ritka.

Minden típus értékes – de van, ami igazán különleges Fontos hangsúlyozni: a Myers–Briggs szerint nincs jobb vagy rosszabb személyiségtípus. Mindegyik másban erős, más szemszögből látja a világot, és más módon tesz hozzá.

Mégis, amikor kiderül, hogy létezik egy személyiségtípus, amelybe az emberek mindössze 1,5 százaléka tartozik, óhatatlanul felkapjuk a fejünket. Kik ők? Mitől ennyire ritkák? És honnan tudhatod, hogy esetleg te is közéjük tartozol?

Ez a Myers–Briggs rendszer legritkább és talán legösszetettebb típusa: az INFJ.

A ritkaság, ami belülről ragyog: az INFJ

Az INFJ, más néven a „szószóló” vagy „védőügyvéd” személyiségtípus igazi fehér holló. Különlegességét az adja, hogy olyan jellemvonások találkoznak benne, amelyek ritkán alkotnak együtt ilyen harmonikus – mégis összetett – egységet.

Az INFJ mozaikszó jelentése:

I – Introvertált

N – Intuitív

F – Érző (feeling)

J – Megítélő (judging)

Elsőre akár ellentmondásosnak is tűnhet ez a kombináció, és pontosan ez teszi őket ennyire izgalmassá.