Különleges személyiségtípus, amibe alig tartozik valaki – Te köztük vagy?

Érezted már úgy, hogy másképp látod a világot, mint a körülötted lévők? Hogy ösztönösen ráérzel emberekre, helyzetekre, még akkor is, ha nem tudod pontosan megmagyarázni, miért? Ha gyakran mondják rád, hogy „túl érzékeny” vagy „meglepően bölcs”, akkor könnyen lehet, hogy egy egészen különleges klub tagja vagy. Egy olyan személyiségtípusé, amely a világ népességének mindössze 1,5 százalékára jellemző.
Miért olyan különleges a Myers–Briggs személyiségteszt, és miért beszél róla mindenki?
A Myers–Briggs személyiségteszt – röviden MBTI – nem diagnózis, nem ítélet, és főleg nem skatulyázás. Sokkal inkább egy izgalmas önismereti térkép, amely segít megérteni, hogyan gondolkodunk, döntünk, kapcsolódunk másokhoz, és hogyan érzékeljük a világot.
A módszer Carl Gustav Jung pszichológus elméleteire épül, és Katharine Cook Briggs, valamint lánya, Isabel Briggs Myers dolgozta ki.
Az MBTI négy alapvető terület mentén vizsgálja a személyiséget:
- Inkább befelé figyelsz, vagy a külvilág tölt fel energiával?
- A konkrét tényeket részesíted előnyben, vagy a megérzéseidre hallgatsz?
- Döntéseidben a logika vagy az érzelmek dominálnak?
- Szeretsz tervezni, vagy inkább spontán vagy?
A válaszokból áll össze az a bizonyos négybetűs kód, amely alapján összesen 16 különböző személyiségtípus létezik. Van köztük gyakoribb, és van olyan, ami egészen elképesztően ritka.
Minden típus értékes – de van, ami igazán különleges
Fontos hangsúlyozni: a Myers–Briggs szerint nincs jobb vagy rosszabb személyiségtípus. Mindegyik másban erős, más szemszögből látja a világot, és más módon tesz hozzá.
Mégis, amikor kiderül, hogy létezik egy személyiségtípus, amelybe az emberek mindössze 1,5 százaléka tartozik, óhatatlanul felkapjuk a fejünket. Kik ők? Mitől ennyire ritkák? És honnan tudhatod, hogy esetleg te is közéjük tartozol?
Ez a Myers–Briggs rendszer legritkább és talán legösszetettebb típusa: az INFJ.
A ritkaság, ami belülről ragyog: az INFJ
Az INFJ, más néven a „szószóló” vagy „védőügyvéd” személyiségtípus igazi fehér holló. Különlegességét az adja, hogy olyan jellemvonások találkoznak benne, amelyek ritkán alkotnak együtt ilyen harmonikus – mégis összetett – egységet.
Az INFJ mozaikszó jelentése:
- I – Introvertált
- N – Intuitív
- F – Érző (feeling)
- J – Megítélő (judging)
Elsőre akár ellentmondásosnak is tűnhet ez a kombináció, és pontosan ez teszi őket ennyire izgalmassá.
Introvertált, mégis emberközpontú
Az INFJ-k igazi paradoxonok. Bár introvertáltak, rendkívül empatikusak és emberorientáltak. Nem a felszínt figyelik: ösztönösen észreveszik a kimondatlan érzéseket, apró rezdüléseket, mögöttes motivációkat.
Ez az úgynevezett introvertált intuíció működésének köszönhető: tudat alatt mintákat raknak össze az emberi viselkedésből. Gyakran előbb érzik, mi zajlik a másikban, mint hogy az illető maga felismerné. Sokszor nehéz is megmagyarázniuk, honnan jön ez a megérzés, a tudás.
Az empátia ajándék, de olykor nehéz
Az INFJ-k szinte szivacsként szívják magukba mások érzelmeit. Egy idegen szomorúsága, egy barát elfojtott fájdalma vagy egy partner bizonytalansága mélyen megérintheti őket. Nemcsak megértik az érzések őket, nagyon mélyen át is érzik, megélik azokat.
Ez a képesség gyönyörű, de kimerítő is. Nem ritka náluk az érzelmi túltöltődés, ezért időről időre szükségük van arra, hogy visszavonuljanak, és lecsendesítsék maguk körül a világot.
Nehezen nyílnak meg – de ha igen, örökre
Egy INFJ bizalmát elnyerni nem könnyű. Idő kell hozzá, mire megnyílnak, és megmutatják valódi érzéseiket. Viszont ha egyszer beengednek valakit az életükbe, az mély, hűséges és tartós kapcsolatot jelent. A felszínes viszonyok nem elégítik ki őket. Barátságban és szerelemben is a hosszú távú elköteleződésben, az őszinteségben és a valódi lelki kapcsolódásban hisznek. Néha azonban pont emiatt kerülhetnek egyoldalú kapcsolatokba: túl sokat adnak, és túl keveset kérnek – írja a YourTango.
Előre érzik, ami még meg sem történt
Bár nem jósok, az INFJ-k feltűnően jól képesek előre látni bizonyos folyamatokat. Korábbi tapasztalataik, megfigyeléseik és erős intuíciójuk alapján gyakran pontos következtetéseket vonnak le arról, merre tartanak a dolgok, legyen szó kapcsolatokról, munkáról vagy emberi döntésekről.
Ha INFJ vagy, ezt jó, ha tudod
Ha magadra ismertél, fontos emlékeztetned magad valamire: nem vagy túl érzékeny, nem vagy furcsa, és nem vagy túl sok. Egyszerűen különleges vagy, és kevesen vagytok.
A vágyad, hogy értelmet találj az életben, hogy megérts másokat, és hogy csendesen jobbá tedd a világot, hatalmas érték akkor is, ha nem mindig értenek meg.
És ha van INFJ az életedben? Becsüld meg. Hallgasd meg. Tiszteld a határait.
Mert kevés olyan ember létezik, aki ennyire mélyen, őszintén és önzetlenül képes kapcsolódni másokhoz.
Az INFJ ritka kincs. Lehet, hogy te magad is az vagy.
