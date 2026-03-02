Beatrix és Eugénia körül is fogy a levegő: hercegnőket kizárták a Royal Ascotról

Bár címüket nem vesztették el, és még mindig királyi családtagnak számítanak, Beatrix és Eugénia hercegnőket kitiltották az idei Royal Ascotról. Nagyon úgy tűnik, szüleik Epstein-kapcsolatai az ő életükre is egyre inkább rátelepszenek.

Beatrix és Eugénia nem csatlakozhat a királyi családhoz a 2026-os Royal Ascoton.

Forrás: Getty Images Europe

Beatrix és Eugénia nemkívánatos személyek lettek

A yorki hercegnők nem csatlakozhatnak a királyi családhoz a júniusi királyi lóversenyen, a Royal Ascoton. Beatrix és Eugénia a királyi meneten sem vesznek részt a magas rangú családtagok mellett − tudta meg a Daily Mail. „Beszéltem egy barátommal, aki az Ascot szervezésén dolgozik, és azt mondta, hogy a lányokkal közölték, hogy idén nem lehetnek ott. Beatrix viselte nehezebben. Teljesen váratlanul érte” − mondta a lapnak egy bennfentes. Többen úgy vélik, a lányok nem tehetnek semmiről, a királyi család tagjai közül azonban néhányan azzal érvelnek, hogy Beatrix és Eugénia már felnőtt nők voltak, amikor anyjukkal, Sarah Fergusonnal meglátogatták Epsteint.

Mi az a Royal Ascot? A Royal Ascot nem csupán elegáns lóverseny, hanem a brit társasági szezon egyik legfényűzőbb és legjobban várt eseménye. Az 1711-ben alapított versenyt minden év júniusában rendezik meg Ascotban, és hagyományosan a brit királyi család jelenléte is emeli a rangját. A rendezvény híres a szigorú öltözködési szabályairól – különösen a női kalapkreációkról –, a királyi felvonulásról és arról az egyedülálló hangulatról, ahol a sport, az arisztokratikus hagyomány és a divat találkozik.

