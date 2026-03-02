Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Beatrix és Eugénia körül is fogy a levegő: hercegnőket kizárták a Royal Ascotról

Sajtóértesülések szerint a yorki hercegnők idén nem vehetnek részt a királyi lóversenyen. A döntés hátterében Beatrix és Eugénia szülei, András volt herceg herceg és Sarah Ferguson Jeffrey Epstein-botránya áll.

Bár címüket nem vesztették el, és még mindig királyi családtagnak számítanak, Beatrix és Eugénia hercegnőket kitiltották az idei Royal Ascotról. Nagyon úgy tűnik, szüleik Epstein-kapcsolatai az ő életükre is egyre inkább rátelepszenek. 

Beatrix és Eugénia nem csatlakozhat a királyi családhoz a 2026-os Royal Ascoton.
Beatrix és Eugénia nemkívánatos személyek lettek

A yorki hercegnők nem csatlakozhatnak a királyi családhoz a júniusi királyi lóversenyen, a Royal Ascoton. Beatrix és Eugénia a királyi meneten sem vesznek részt a magas rangú családtagok mellett − tudta meg a Daily Mail. „Beszéltem egy barátommal, aki az Ascot szervezésén dolgozik, és azt mondta, hogy a lányokkal közölték, hogy idén nem lehetnek ott. Beatrix viselte nehezebben. Teljesen váratlanul érte” − mondta a lapnak egy bennfentes. Többen úgy vélik, a lányok nem tehetnek semmiről, a királyi család tagjai közül azonban néhányan azzal érvelnek, hogy Beatrix és Eugénia már felnőtt nők voltak, amikor anyjukkal, Sarah Fergusonnal meglátogatták Epsteint. 

Mi az a Royal Ascot? 

A Royal Ascot nem csupán elegáns lóverseny, hanem a brit társasági szezon egyik legfényűzőbb és legjobban várt eseménye. Az 1711-ben alapított versenyt minden év júniusában rendezik meg Ascotban, és hagyományosan a brit királyi család jelenléte is emeli a rangját. A rendezvény híres a szigorú öltözködési szabályairól – különösen a női kalapkreációkról –, a királyi felvonulásról és arról az egyedülálló hangulatról, ahol a sport, az arisztokratikus hagyomány és a divat találkozik.

A tavalyi Royal Ascot ikonikus kalapjait az alábbi galériánkban nézheted meg. 

A 2025-ös Royal Ascot kalapjaitól káprázik a szemünk
Szüleik után társadalmi számkivetettség várhat Beatrixre és Eugéniára is

Úgy tudni a yorki hercegnők folyamatosan aggódnak, mi minden derül ki az apjukról. „Az Epstein-botrány miatt Sarah Fergusont és Andrew Mountbatten-Windsort úgy kezelik felsőbb körökben, mint ha leprások lennének tette, és valószínű társadalmi számkivetettség vár Beatrix és Eugénia hercegnőkre is” − idéz egy királyi szakírót az Express.  „A megítélésüket az is rontja, hogy bár visszafogták a nyilvános szerepléseiket szüleikkel, egyikük sem szakította meg velük a kapcsolatot” − tette hozzá. 

András ellen nyomozás indult

Andrew Mountbatten Windsor ellen felmerült a közhivatallal való visszaélés gyanúja. A rendőrség őrizetbe vette, majd a vizsgálat és házkutatások idejére kiengedték. Ha bűnösnek találják, börtön várhat rá. Az üggyel kapcsolatban Károly király közleményt adott ki, amelyben kijelentette, a Palota segíti a nyomozást. 

