Toll- és hínárruha a vörös szőnyegen: ők voltak a 2026-os SAG-gála legrosszabbul öltözött sztárjai

A nívós eseményt az Oscar-díj legpontosabb előrejelzőjének tekintik, ugyanis ez az egyetlen olyan nagyszabású díjátadó, ahol a győzteseket kizárólag a szakmatársak, azaz maguk a színészek választják. A SAG-gála történetében most először hivatalos dress code-ot is meghirdettek, a sztároknak az 1920-as és 1930-as évek hollywoodi aranykorának eleganciáját kellett újraértelmezniük a vörös szőnyegen.
- Voltak, akik hínárt, struccot és paplant idéző kreációkban sokkolták a divatkritikusokat.
- Voltak, akiknek szettje inkább hatott jelmeznek, mint nívós eseményhez illő outfitnek.
- Mutatjuk azokat a sztárokat, akik felkerültek a 2026-os Actor Awards (SAG) legrosszabbul öltözöttek listájára.
A SAG-gála legrosszabbul öltözött sztárjai
Ahogy a 2025-ös SAG-gálán, úgy idén is akadtak olyan ruhaválasztások, amelyek – például a túl merész dekoltázsvillantós megoldások miatt – finoman szólva félrementek. Némelyik szett inkább hatott jelmeznek, mint nívós eseményhez illő outfitnek, az alábbiakban ezekből hoztunk ízelítőt.
Odessa A’zion
A Marty Supreme színésznőjének ruhája váltotta ki a legtöbb kritikát: az Armani Privé estélyi zilált, szálas textúrája olyan hatást keltett, mintha egy hajkupacot, vagy tengeri hínárt cipelt volna magán.
Sarah Pidgeon
A színésznő, akit leginkább A vadak című sorozatból és a 2026-os Love Story című életrajzi drámából ismerhetünk, tulipánra emlékeztető Balenciaga-ruhája inkább tűnt kényelmes, hétköznapi viseletnek vagy hatalmas paplannak, mint díjátadós estélyinek. Kiérdemelte helyét a legrosszabbul öltözöttek listáján.
Erin Doherty
Megfigyeltük, hogy már egy éve minden nívósabb eseményre pusztító ruhát adnak a stylistok a szép színésznőre. Doherty ezúttal Louis Vuitton selyemszatén ruhában jelent meg, amelyet Nicolas Ghesquière tervezett. Értékeljük a geometriai formák iránti lelkesedést – különösen a trapézformát idéző felsőrészt, de a színésznő inkább tűnik benne hirdetőtáblának, mint komolyan vehető vendégnek.
Eleanor Barnes
Nem tudtuk, hogy idén a struccokat is meghívták a SAG-gálára. Barnes ruhakölteménye sok szempontból nem volt előnyös, pláne, hogy lépten-nyomon elhullatott tollakat hagyott maga után.
Morgana O'Reilly
Ilyen, amikor a drámaiság elnyomja az eleganciát. Morgana O’Reilly kis fekete ruhája vállkialakításával került a kritikák kereszttüzébe. A részletek egyáltalán nem harmonizáltak egymással, így az összhatás is megdöbbentő lett, mégpedig rossz értelemben.
Jenna Ortega
Jenna Ortega az elmúlt években a vörös szőnyegen nagyon erős, egyedi, gótikus-avantgárd stílust épített fel, éppen ezért rendre a legjobban öltözött sztárok között emlegetik. Ehhez képest az idei SAG-megjelenése túlságosan visszafogott lett. Elefántcsontszínű, csipkés-tüllös Christian Cowan ruhájában jellegtelennek hatott, és szegény úgy nézett ki, mintha a gálára jövet megtépte volna egy kutya.
