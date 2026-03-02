Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Toll- és hínárruha a vörös szőnyegen: ők voltak a 2026-os SAG-gála legrosszabbul öltözött sztárjai

kínos SAG-gála SAG Awards világsztárok vörös szőnyeg
Jónás Ágnes
2026.03.02.
A struccnak álcázott Eleanor Barnes és a hínárhatású overálban érkező Odessa A’zion bebizonyították: az ünnepélyes megjelenés és a divatkatasztrófa között néha csak egy rosszul megválasztott textúra a különbség. A SAG-gála idén is bővelkedett divatbakikban. Mutatjuk, kik voltak azok, akiknek a szettje láttán csoda hogy nem vonult ki a divatrendőrség.

A nívós eseményt az Oscar-díj legpontosabb előrejelzőjének tekintik, ugyanis ez az egyetlen olyan nagyszabású díjátadó, ahol a győzteseket kizárólag a szakmatársak, azaz maguk a színészek választják. A SAG-gála történetében most először hivatalos dress code-ot is meghirdettek, a sztároknak az 1920-as és 1930-as évek hollywoodi aranykorának eleganciáját kellett újraértelmezniük a vörös szőnyegen. 

  • Voltak, akik hínárt, struccot és paplant idéző kreációkban sokkolták a divatkritikusokat.
  • Voltak, akiknek szettje inkább hatott jelmeznek, mint nívós eseményhez illő outfitnek.
  • Mutatjuk azokat a sztárokat, akik felkerültek a 2026-os Actor Awards (SAG) legrosszabbul öltözöttek listájára.

A SAG-gála legrosszabbul öltözött sztárjai

Ahogy a 2025-ös SAG-gálán, úgy idén is akadtak olyan ruhaválasztások, amelyek – például a túl merész dekoltázsvillantós megoldások miatt –  finoman szólva félrementek. Némelyik szett inkább hatott jelmeznek, mint nívós eseményhez illő outfitnek, az alábbiakban ezekből hoztunk ízelítőt.  

Odessa A’zion 

A Marty Supreme színésznőjének ruhája váltotta ki a legtöbb kritikát: az Armani Privé estélyi zilált, szálas textúrája olyan hatást keltett, mintha egy hajkupacot, vagy tengeri hínárt cipelt volna magán.

Odessa A'zion és a 32. SAG-gála
Odessa A’zion legalább megpróbálta jól érezni magát a különös ruhájába.
Forrás: Getty Images North America

Sarah Pidgeon 

A színésznő, akit leginkább A vadak című sorozatból és a 2026-os Love Story című életrajzi drámából ismerhetünk, tulipánra emlékeztető Balenciaga-ruhája inkább tűnt kényelmes, hétköznapi viseletnek vagy hatalmas paplannak, mint díjátadós estélyinek. Kiérdemelte helyét a legrosszabbul öltözöttek listáján.

Sarah Pidgeon és a 2026-os SAG-gála Actor Awards
Vajon mennyire örült Sarah Pidgeon ennek a szettnek?
Forrás: Variety

Erin Doherty

Megfigyeltük, hogy már egy éve minden nívósabb eseményre pusztító ruhát adnak a stylistok a szép színésznőre. Doherty ezúttal Louis Vuitton selyemszatén ruhában jelent meg, amelyet Nicolas Ghesquière tervezett. Értékeljük a geometriai formák iránti lelkesedést – különösen a trapézformát idéző felsőrészt, de a színésznő inkább tűnik benne hirdetőtáblának, mint komolyan vehető vendégnek. 

Erin Doherty és a 32. SAG-gála.
Erin Dohertynek megint nem sikerült. Ezttal a SAG-gálán bukott meg a ruhája.
 Forrás: FilmMagic, Inc

Eleanor Barnes

Nem tudtuk, hogy idén a struccokat is meghívták a SAG-gálára. Barnes ruhakölteménye sok szempontból nem volt előnyös, pláne, hogy lépten-nyomon elhullatott tollakat hagyott maga után.

Eleanor Barnes és a 32. SAG-gála.
Eleanor Barnes egy más fazonú tollas ruhában talán jobban mutatott volna a SAG-gálán.
Forrás: Deadline

Morgana O'Reilly

Ilyen, amikor a drámaiság elnyomja az eleganciát. Morgana O’Reilly kis fekete ruhája vállkialakításával került a kritikák kereszttüzébe. A részletek egyáltalán nem harmonizáltak egymással, így az összhatás is megdöbbentő lett, mégpedig rossz értelemben.

Morgana O'Reilly a 32. SAG-gála vörös szőnyegén.
Morgana O'Reilly kis fekete ruháján valami nem stimmel.
Forrás: Getty Images North America

Jenna Ortega

Jenna Ortega az elmúlt években a vörös szőnyegen nagyon erős, egyedi, gótikus-avantgárd stílust épített fel, éppen ezért rendre a legjobban öltözött sztárok között emlegetik. Ehhez képest az idei SAG-megjelenése túlságosan visszafogott lett. Elefántcsontszínű, csipkés-tüllös Christian Cowan ruhájában jellegtelennek hatott, és szegény úgy nézett ki, mintha a gálára jövet megtépte volna egy kutya. 

Jenna Ortega és a 32. SAG-gála.
Jenna Ortega csipkés-tüllös Christian Cowan ruhában.
Forrás: Variety

