Toll- és hínárruha a vörös szőnyegen: ők voltak a 2026-os SAG-gála legrosszabbul öltözött sztárjai

A nívós eseményt az Oscar-díj legpontosabb előrejelzőjének tekintik, ugyanis ez az egyetlen olyan nagyszabású díjátadó, ahol a győzteseket kizárólag a szakmatársak, azaz maguk a színészek választják. A SAG-gála történetében most először hivatalos dress code-ot is meghirdettek, a sztároknak az 1920-as és 1930-as évek hollywoodi aranykorának eleganciáját kellett újraértelmezniük a vörös szőnyegen.

A SAG-gála idén is bővelkedett divatbakikban.

Forrás: Getty Images

Voltak, akik hínárt, struccot és paplant idéző kreációkban sokkolták a divatkritikusokat.

Voltak, akiknek szettje inkább hatott jelmeznek, mint nívós eseményhez illő outfitnek.

Mutatjuk azokat a sztárokat, akik felkerültek a 2026-os Actor Awards (SAG) legrosszabbul öltözöttek listájára.

A SAG-gála legrosszabbul öltözött sztárjai

Ahogy a 2025-ös SAG-gálán, úgy idén is akadtak olyan ruhaválasztások, amelyek – például a túl merész dekoltázsvillantós megoldások miatt – finoman szólva félrementek. Némelyik szett inkább hatott jelmeznek, mint nívós eseményhez illő outfitnek, az alábbiakban ezekből hoztunk ízelítőt.

Odessa A’zion

A Marty Supreme színésznőjének ruhája váltotta ki a legtöbb kritikát: az Armani Privé estélyi zilált, szálas textúrája olyan hatást keltett, mintha egy hajkupacot, vagy tengeri hínárt cipelt volna magán.

Odessa A’zion legalább megpróbálta jól érezni magát a különös ruhájába.

Forrás: Getty Images North America

Sarah Pidgeon

A színésznő, akit leginkább A vadak című sorozatból és a 2026-os Love Story című életrajzi drámából ismerhetünk, tulipánra emlékeztető Balenciaga-ruhája inkább tűnt kényelmes, hétköznapi viseletnek vagy hatalmas paplannak, mint díjátadós estélyinek. Kiérdemelte helyét a legrosszabbul öltözöttek listáján.

Vajon mennyire örült Sarah Pidgeon ennek a szettnek?

Forrás: Variety

Erin Doherty

Megfigyeltük, hogy már egy éve minden nívósabb eseményre pusztító ruhát adnak a stylistok a szép színésznőre. Doherty ezúttal Louis Vuitton selyemszatén ruhában jelent meg, amelyet Nicolas Ghesquière tervezett. Értékeljük a geometriai formák iránti lelkesedést – különösen a trapézformát idéző felsőrészt, de a színésznő inkább tűnik benne hirdetőtáblának, mint komolyan vehető vendégnek.

Erin Dohertynek megint nem sikerült. Ezttal a SAG-gálán bukott meg a ruhája.

Forrás: FilmMagic, Inc

Eleanor Barnes

Nem tudtuk, hogy idén a struccokat is meghívták a SAG-gálára. Barnes ruhakölteménye sok szempontból nem volt előnyös, pláne, hogy lépten-nyomon elhullatott tollakat hagyott maga után.