Visszatért a trendek közé a lábfej nélküli harisnya és kizárólag Rihannát okolhatjuk ezért

Getty Images North America - Jeremy Moeller
outfit divattrend harisnya
Nagy Kata
2026.03.02.
Ha van valaki, aki nem követi a trendeket, hanem teremti őket, az Rihanna, aki a New York-i divathéten a 2000-es évek egyik elfelejtett kedvencét, a lábfej nélküli harisnyát hozta vissza újra a köztudatba – mindenki legnagyobb döbbenetére.

Rihanna stílusa olyan, mint egy jól összeállított playlist: meglepő, változatos és instant függőséget okoz. A barbadosi istennő ugyanis olyan tökéletesen vegyíti a kényelmes, praktikus darabokat a szexi és meghökkentő elemekkel, hogy öröm nézni – és még nagyobb öröm inspirálódni! 

Egy olyan lábfej nélküli harisnya egy lányon amit nemrég Rihanna is viselt
A lábfej nélküli harisnyák Rihannának köszönhetően újra fénykorukat élik. 
Forrás: Getty Images Europe

Rihanna visszahozta nekünk a lábfej nélküli harisnya trendjét 

  • A New York-i divathéten Rihanna a 2000-es évek egyik trendjét viselte magán. 
  • A lábfej nélküli harisnya egy csapásra mindenki kedvence lett, mutatjuk, hogyan viselheted stílusosan! 

Bár már egyre hosszabbak a nappalok és a Napot sem csak minden hónap második keddjén van szerencsénk megcsodálni, azért még mindig ezerrel pörögnek az utcai divatban a harisnyák, amik a nő legjobb barátjai ebben a reggel zimankós, délután kellemes időszakban. Szerencsére az aktuális trendek valósággal elkényeztetnek bennünket: hódítanak a csipkés, az optikailag alakformáló és a színes darabok, amikkel egy egészen új szintre emelheted az outfited.

Ha viszont valami igazán bevállalós darabbal szeretnéd kiegészíteni a ruhatáradat, akkor inspirálódj Rihanna lábfej nélküli harisnyájából, ami jó eséllyel a szezon egyik legextrább divattrendje lesz. 

A barbadosi énekesnő a New York-i divathéten villantotta meg az ő elképzelését erről a merész és kissé megosztó ruhadarabról, amit egy fekete tűsarkú lakkcipővel és egy szőrmés bőrdzsekivel stylingolt. 

NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 13: Rihanna (L) and Mel Ottenberg attend the AWGE fashion show during New York Fashion Week at the Hall des Lumieres on February 13, 2026 in New York City. (Photo by TheStewartofNY/Getty Images)
Rihanna a New York-i divathéten viselte ezt a különleges harisnyát. 
Forrás: Getty Images North America

A lábfej nélküli harisnya már sokaknak ismerős lehet: a 2000-es években boldog-boldogtalan viselte, akár a csajosabb, akár a vagányabb stílus követője volt. Most sem kevésbé sokoldalú ez a ruhadarab: viselheted miniszoknyával, de akár egy shorttal, vagy egy bermudával is, a lényeg, hogy egy olyan extra cipőt párosíts mellé, ami abszolút megkoronázza a tavaszi outfitedet.

Viktoria Yatsenko at Milan Fashion Week Women's Collection SS 2024 at the Alberta Ferretti fashion show on September 20, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Sheila Gallerani/Archivio Sheila Gallerani/Mondadori Portfolio via Getty Images)
Ezt a trendet érdemes megkoronázni egy igazán különleges cipővel. 
Forrás: Mondadori Portfolio Editorial

Ha pedig igazán bevállalós vagy, akkor viseld úgy, mint egy lábszármelegítőt. A lényeg, hogy merj kilépni a komfortzónádból és engedd szabadjára a kreativitásod, hiszen ez az évnek azon szakasza, amikor bátran rétegezhetünk és szabadon öltözködhetünk anélkül, hogy fáznánk, vagy melegünk lenne. Szóval, extra harisnyákra fel!

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 12: Anna Estrin wears tights, heels during New York Fashion Week on September 12, 2025 in New York City. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)
Ha igazán bevállalós vagy, a testszínű verziót is kipróbálhatod! 
Forrás: Getty Images North America

