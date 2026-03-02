Visszatért a trendek közé a lábfej nélküli harisnya és kizárólag Rihannát okolhatjuk ezért

Rihanna stílusa olyan, mint egy jól összeállított playlist: meglepő, változatos és instant függőséget okoz. A barbadosi istennő ugyanis olyan tökéletesen vegyíti a kényelmes, praktikus darabokat a szexi és meghökkentő elemekkel, hogy öröm nézni – és még nagyobb öröm inspirálódni!

A lábfej nélküli harisnyák Rihannának köszönhetően újra fénykorukat élik.

Forrás: Getty Images Europe

Rihanna visszahozta nekünk a lábfej nélküli harisnya trendjét A New York-i divathéten Rihanna a 2000-es évek egyik trendjét viselte magán.

A lábfej nélküli harisnya egy csapásra mindenki kedvence lett, mutatjuk, hogyan viselheted stílusosan!

Bár már egyre hosszabbak a nappalok és a Napot sem csak minden hónap második keddjén van szerencsénk megcsodálni, azért még mindig ezerrel pörögnek az utcai divatban a harisnyák, amik a nő legjobb barátjai ebben a reggel zimankós, délután kellemes időszakban. Szerencsére az aktuális trendek valósággal elkényeztetnek bennünket: hódítanak a csipkés, az optikailag alakformáló és a színes darabok, amikkel egy egészen új szintre emelheted az outfited.

Ha viszont valami igazán bevállalós darabbal szeretnéd kiegészíteni a ruhatáradat, akkor inspirálódj Rihanna lábfej nélküli harisnyájából, ami jó eséllyel a szezon egyik legextrább divattrendje lesz.

A barbadosi énekesnő a New York-i divathéten villantotta meg az ő elképzelését erről a merész és kissé megosztó ruhadarabról, amit egy fekete tűsarkú lakkcipővel és egy szőrmés bőrdzsekivel stylingolt.

Rihanna a New York-i divathéten viselte ezt a különleges harisnyát.

Forrás: Getty Images North America

A lábfej nélküli harisnya már sokaknak ismerős lehet: a 2000-es években boldog-boldogtalan viselte, akár a csajosabb, akár a vagányabb stílus követője volt. Most sem kevésbé sokoldalú ez a ruhadarab: viselheted miniszoknyával, de akár egy shorttal, vagy egy bermudával is, a lényeg, hogy egy olyan extra cipőt párosíts mellé, ami abszolút megkoronázza a tavaszi outfitedet.

Ezt a trendet érdemes megkoronázni egy igazán különleges cipővel.

Forrás: Mondadori Portfolio Editorial

Ha pedig igazán bevállalós vagy, akkor viseld úgy, mint egy lábszármelegítőt. A lényeg, hogy merj kilépni a komfortzónádból és engedd szabadjára a kreativitásod, hiszen ez az évnek azon szakasza, amikor bátran rétegezhetünk és szabadon öltözködhetünk anélkül, hogy fáznánk, vagy melegünk lenne. Szóval, extra harisnyákra fel!