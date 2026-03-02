Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Négygyerekes apa lett David Guetta: a büszke apuka megmutatta az újszülöttet − Videó

gólyahír baba David Guetta
2026.03.02.
David Guetta a múlt héten a közösségi médiában tette közzé a gólyahírt.

Titkos babavárás után számtalan fotó. David Guetta most bepótolta, amiről kilenc hónapig hallgatott. A lemezlovasnak megszületett a negyedik gyereke Skyler. 

David Guetta és Jessica Ledon: a párnak két közös gyereke van. 
Forrás: Getty Images

David Guetta boldogsága határtalan 

„Üdv a világban, Skyler. A legszebb titok vagy, amit valaha őriztünk” − írta családi fotókkal illusztrált posztjához a lemezlovas. David Guettának Skyler a negyedik gyereke, édesanyja 24 évvel fiatalabb kubai párja. Jessica Ledon 2024-ben adott életet első közös babájuknak, Cyannek. A zenei producernek korábbi házasságából született egy fia és egy lánya is: az immáron 20 éves Tim és a 16 éves Angie. 

Megmutatta a babát is

Guetta a babavárás pillanatairól, Cyanről és az újszülöttről több felvételt is mutatott lapozós posztjában. A lemezlovas és Jessica a szülésig titkolták, hogy babájuk lesz, most azonban az egész világ láthatja a kis Skylert. 

