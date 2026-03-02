Négygyerekes apa lett David Guetta: a büszke apuka megmutatta az újszülöttet − Videó

Titkos babavárás után számtalan fotó. David Guetta most bepótolta, amiről kilenc hónapig hallgatott. A lemezlovasnak megszületett a negyedik gyereke Skyler.

David Guetta és Jessica Ledon: a párnak két közös gyereke van.

Forrás: Getty Images

David Guetta boldogsága határtalan

„Üdv a világban, Skyler. A legszebb titok vagy, amit valaha őriztünk” − írta családi fotókkal illusztrált posztjához a lemezlovas. David Guettának Skyler a negyedik gyereke, édesanyja 24 évvel fiatalabb kubai párja. Jessica Ledon 2024-ben adott életet első közös babájuknak, Cyannek. A zenei producernek korábbi házasságából született egy fia és egy lánya is: az immáron 20 éves Tim és a 16 éves Angie.

Megmutatta a babát is

Guetta a babavárás pillanatairól, Cyanről és az újszülöttről több felvételt is mutatott lapozós posztjában. A lemezlovas és Jessica a szülésig titkolták, hogy babájuk lesz, most azonban az egész világ láthatja a kis Skylert.

@life.hu_official Titokban megszületett David Guetta negyedik gyermeke A pár az egész babavárást titokban tartotta, így a bejelentés igazi meglepetésként érte a rajongókat. #life #DavidGuetta #JessicaLedon #BabyNews #skyler #babyguetta ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

