Genetika: nem csak a vezetéknevedet kaptad az apukádtól – Tulajdonságok, amelyeket a tudomány szerint biztosan tőle örököltél

A genetika tudománya azt vizsgálja, hogyan szállnak át a szülők tulajdonságai a következő generációra. Alapvetően az ember DNS‑ének nagyjából a felét az apukájától kapja, a másikat pedig az édesanyjától, azonban ez az arány néha felborul, sőt vannak olyan genetikai jellemzők, amelyek általában inkább az apától örökölnek a gyerekek. Ez az öröklődés tehát nem csupán arról szól, hogy kinézetünk vagy a vezetéknevünk megegyezik‑e a szüleinkével, hanem arról is, hogy bizonyos biológiai és fizikai jellemzők a genetikai kódunkba íródnak. A genetikai kutatások azt mutatják, hogy vannak olyan tulajdonságok, amelyeket nagyobb valószínűséggel, vagy bizonyos esetekben kizárólag apai ágon örökölnek az utódok.

Sok genetikai hasonlóság az apáról száll az utódokra.

Forrás: Getty Images

Alapállásban minden gyermek fele-fele arányban örököl jellemzőket az apától és anyától.

Bizonyos gének ugyanakkor inkább az apától eredeztethetők.

Mutatjuk, melyek ezek!

Genetika: jellemzők, amelyek apai úton öröklődnek

Általánosságban elmondható, hogy a gyerekek mindkét szülőjüktől fele-fele arányban örökölnek tulajdonságokat, genetikai jellemzőket. Vannak azonban olyan genetikai kódok, amelyeket elsősorban az apák adnak tovább – számolt be a Money Control.

Biológiai nem

A legbiztosabban apai ágon öröklődő genetikai jellemző a biológiai nem. A női nemi kromoszómát (X) minden esetben az édesanya adja, az apai nemi kromoszóma pedig vagy X (lány), vagy Y (fiú) lehet, így lényegében az apától függ a gyermekek neme.

Magasság és növekedési potenciál

Noha a magasságot több száz gén együttesen határozza meg, a legtöbb kutatás szerint a gyermek várható testmagassága erősen függhet az apai génállománytól. Ezek a genetikai variánsok részt vesznek például a növekedésért felelős hormonok és receptorok működésében.

Arc és szemszín

Bizonyos külső jegyek, mint az arcvonások – például állkapocs formája, orr és arccsont struktúra – és a szemszín is gyakran tükrözik az apai genetikai örökséget. Domináns génváltozatok esetén ezek a jellegek nagyobb eséllyel jelennek meg a gyermekben, még akkor is, ha az anyai vonások is hatnak rájuk.