Genetika: nem csak a vezetéknevedet kaptad az apukádtól – Tulajdonságok, amelyeket a tudomány szerint biztosan tőle örököltél

A genetika tudománya azt vizsgálja, hogyan szállnak át a szülők tulajdonságai a következő generációra. Alapvetően az ember DNS‑ének nagyjából a felét az apukájától kapja, a másikat pedig az édesanyjától, azonban ez az arány néha felborul, sőt vannak olyan genetikai jellemzők, amelyek általában inkább az apától örökölnek a gyerekek. Ez az öröklődés tehát nem csupán arról szól, hogy kinézetünk vagy a vezetéknevünk megegyezik‑e a szüleinkével, hanem arról is, hogy bizonyos biológiai és fizikai jellemzők a genetikai kódunkba íródnak. A genetikai kutatások azt mutatják, hogy vannak olyan tulajdonságok, amelyeket nagyobb valószínűséggel, vagy bizonyos esetekben kizárólag apai ágon örökölnek az utódok.
- Alapállásban minden gyermek fele-fele arányban örököl jellemzőket az apától és anyától.
- Bizonyos gének ugyanakkor inkább az apától eredeztethetők.
- Mutatjuk, melyek ezek!
Genetika: jellemzők, amelyek apai úton öröklődnek
Általánosságban elmondható, hogy a gyerekek mindkét szülőjüktől fele-fele arányban örökölnek tulajdonságokat, genetikai jellemzőket. Vannak azonban olyan genetikai kódok, amelyeket elsősorban az apák adnak tovább – számolt be a Money Control.
Biológiai nem
A legbiztosabban apai ágon öröklődő genetikai jellemző a biológiai nem. A női nemi kromoszómát (X) minden esetben az édesanya adja, az apai nemi kromoszóma pedig vagy X (lány), vagy Y (fiú) lehet, így lényegében az apától függ a gyermekek neme.
Magasság és növekedési potenciál
Noha a magasságot több száz gén együttesen határozza meg, a legtöbb kutatás szerint a gyermek várható testmagassága erősen függhet az apai génállománytól. Ezek a genetikai variánsok részt vesznek például a növekedésért felelős hormonok és receptorok működésében.
Arc és szemszín
Bizonyos külső jegyek, mint az arcvonások – például állkapocs formája, orr és arccsont struktúra – és a szemszín is gyakran tükrözik az apai genetikai örökséget. Domináns génváltozatok esetén ezek a jellegek nagyobb eséllyel jelennek meg a gyermekben, még akkor is, ha az anyai vonások is hatnak rájuk.
Haj és hajvonal
A haj textúrája és hajvonal jellege, például a hajviselet sűrűsége vagy a homlok vonala, genetikai alapon nagyobb eséllyel öröklődhet az apától. Ezeket a tulajdonságokat több gén együttes hatása szabályozza, de az erőteljes családi vonások majdnem 80 százalékban felismerhetőek.
Testalkat, szervezet
A genetika nem csak a megjelenést, hanem a szervezet működését is befolyásolja. Az apai gének hatással lehetnek például a anyagcserére, az izomfejlődésre, az energiagazdálkodásra és zsíreloszlásra is, amelyek közvetve a testalkatra és szervezet működésére is hatással vannak.
Körülmények és genetikai komplexitás
Fontos hangsúlyozni, hogy szinte minden genetikai tulajdonság mindkét szülőtől érkezik, és a végső kifejeződés sok tényezőn múlik. Nincs olyan lista, amely automatikusan garantálná, hogy egy adott jellemző biztosan az apától öröklődött, de bizonyos genetikai minták gyakrabban kapcsolódnak a férfi felmenőkhöz, az apai DNS-hez.
